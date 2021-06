Projektwoche Wolfwil mit jungen Journalisten

Projektwoche Wolfwil Wie es ist, plötzlich Journalist zu sein: Primarschüler gestalten ein Programmheft Zehn 5. und 6.Klässler aus Wolfwil realisierten in der Projektwoche «Zirkus» ein Programmheft und befragten dafür ihre Schulkollegen. Fränzi Zwahlen 24.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gruppe Presse der Primarschule Wolfwil, die sich während der Projektwoche als Journalisten betätigten und ein Programmheft erstellten. (l.) Doris Wagner und (r.) Carole Reinicke, die betreuenden Lehrpersonen. Bruno Kissling

Die lang ersehnte Projektwoche Zirkus ist da: Die Primarschule und der Kindergarten Wolfwil, insgesamt 210 Kinder haben nun eine Woche Zeit, ein Leben als Zirkusartisten zu führen. Am heutigen Donnerstagabend soll schon die erste Vorstellung stattfinden. Da heisst es: üben, üben, üben. Damit diese Projektwoche auch möglichst unter professionellen Bedingungen durchgeführt werden kann, engagierte die Schule den Circus Balloni, ein Unternehmen, welches sich auf solche schulischen Angebote spezialisiert hat.

Artisten, aber auch Journalisten gesucht

Für die Wolfwiler Schülerinnen und Schüler galt es im Voraus, sich zu entscheiden, in welcher Artistengruppe sie mitmachen wollen. Doch eine Gruppe von 5. und 6. Klässlern hat eine ganz andere Wahl getroffen. Sie wollten lieber das Geschehen aus dem Hintergrund beobachten und sich als Journalisten betätigen. Ihre Aufgabe war es dann, ein 28-seitiges Programmheft zu erstellen und dazu die Inhalte zu finden.

Dazu wurden sie von ihren Lehrpersonen Doris Wagner und Carola Reinicke schon gleich am Montagmorgen in einer ersten «Pressekonferenz» instruiert. «Ihr seid während der Zirkus-Woche im Ressort Presse und habt den spannenden Auftrag, das Programmheft mit euren Beiträgen interessant zu füllen. Wir sind gespannt auf eure Ideen und sind überzeugt, dass ihr diese journalistische Herausforderung gut meistern werdet.»

Projektwoche der Primarschule Wolfwil mit dem Circus Balloni. Die Gruppe Presse bei der Arbeit Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling Bruno Kissling

Und wie das in der Realität so ist, standen die zehn Nachwuchs-Journalisten damit schon gleich unter einem gewissen Zeitdruck, denn: «Eure Beiträge werden bereits am Mittwochmorgen in die Druckerei gegeben, damit ihr das Programmheft am Donnerstag zur ersten Show verkaufen könnt.» Das gehört - dies anders als in der Realität - auch zu den Aufgaben der Jung-Schreiber: Sie mussten ihr Presse-Erzeugnis gleich noch an den Mann, respektive die Frau bringen.

Sogar die Pausen gingen vergessen

So starteten die Zehn, jeweils in Zweiergruppen eingeteilt, mit Schreibblock und Fotoapparat «bewaffnet». Sie befragten die Zirkusleute über ihre Arbeit, beobachteten Seiltänzer, Tiergruppen, Clowns, Zauberer, Jongleure und andere Gruppen. Und schon bereits am Wochenende vorher standen fast alle Journalisten freiwillig im Einsatz, denn sie beobachteten und dokumentierten den Aufbau des Zirkus-Zeltes hinter dem Schulhaus.

Nach zwei Tagen intensiver Arbeit waren die 28 zur Verfügung stehenden Seiten des Heftes gefüllt und alles konnte am Mittwochmorgen, wie geplant, in den Druck gehen. «Wir waren angenehm überrascht, mit welchem Enthusiasmus und Freude sich die Schülerinnen und Schüler an diesem Projekt beteiligten», sagten die beiden Lehrpersonen am Mittwoch Mittag. «Besonders toll war mitzuerleben, wie die Gruppe sich selbst organisiert hat und die Schüler sich bei Fragestellungen unkompliziert zu Hilfe gekommen sind. «Die Pausen waren oft gar vergessen, weil man ja noch unbedingt etwas fertig machen wollte», schildert Doris Wagner.

Auch die Gruppe selbst hatten viel Spass an der journalistischen Arbeit. «Die Vorarbeit am ersten Vormittag, wo wir uns bereits Interview-Fragen überlegten, hat uns geholfen.» Oder: «Am besten gefallen hat es mir Fotos zu machen», sagt ein Schüler. Das Schwierigste sei dann aber gewesen, einen Artikel über die eigene Arbeit zu verfassen, der im Programmheft auch einen Platz gefunden hat.