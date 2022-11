Kestenholz: OneRepublic eröffnen St. Peter at Sunset

programm in arbeit OneRepublic werden St. Peter at Sunset in Kestenholz eröffnen – am weiteren Line-up wird noch gearbeitet Vom 5. bis 8. Juli 2023 findet in Kestenholz das Musikfestival St. Peter at Sunset statt. Die amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic wird den Anlass am 5. Juli eröffnen. Weitere bestätigte Acts sind Andrea Berg und Patent Ochsner. Rahel Bühler 02.11.2022, 17.10 Uhr

OneRepublic (im Bild Sänger Ryan Tedder) wird in Kestenholz auftreten. John Salangsang/ AP

Die kommende Ausgabe des Festivals St. Peter at Sunset in Kestenholz beginnt mit Pop-Rock: Die US-amerikanische Band OneRepublic wird den Festivalauftakt am 5. Juli 2023 bestreiten. Das geben die Organisatoren des Festivals in einer Mitteilung bekannt.

OneRepublic wurde 2002 von Ryan Tedder und Zack Finkins unter dem Namen Republic gegründet. Dann arbeiteten sie mehr als zwei Jahre an ihrem Debutalbum – bereits unter dem heutigen Namen und komplettiert durch Eddie Fisher (Drums), Brent Kutzle (Bass & Cello) und Drew Brown (Gitarre). Zu ihren erfolgreichsten Hits gehören «Apologize» und «Counting Stars». Fünf Jahre nach ihrem letzten Album «Oh My My» kehrt die Band nun mit neuer Musik im Gepäck zurück.

Man habe nach der letztjährigen, coronabedingten Absage des Festivals ja in Aussicht gestellt, dass man alles tun werde, um «herausragende Acts» zu verpflichten, wird Festivalchef Roland Suter in der Mitteilung zitiert. Suter betont, dass solch grosse internationale Namen nur nach Kestenholz gelockt werden können, weil alle fürs Festival 2021 zugesagten Partnerschaften auch für 2023 gelten. Dafür sei man sehr dankbar.

Patent Ochsner (hier an ihrem Konzert am Open Air Solothurn) werden ebenfalls in Kestenholz auftreten. José R. Martinez

Am weiteren Line-up wird gearbeitet

Am weiteren Line-up für das nächstjährige Festival werde mit Hochdruck gearbeitet. Zwei Abende standen bereits vor der Verpflichtung von OneRepublic fest: Der Schlagerabend am 6. Juli 2023 mit Andrea Berg als Headlinerin und der Gig von Patent Ochsner am Samstag, 8. Juli. Für beide Abende gibt aber noch Tickets.

Das Line-up des Festivals wird in den kommenden Wochen und Monaten komplettiert, denn noch fehlen die Headliner für Freitag- und Sonntagabend.

Vorverkaufsbeginn OneRepublic: Freitag, 4. November, um 10 Uhr.