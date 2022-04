Produkte im Test Der Naturpark Thal lanciert zu Ostern ein neues Brunch-Päckli: Wie schneidet es im Test ab? Ein Paar Thalerli, Süssmost oder ein Stück Hosenlupf-Käse: Der Naturpark Thal hat ein neues Brunch-Päckli ausschliesslich mit Thaler Produkten zusammengestellt. Künftig soll man es nicht nur zu Ostern bestellen können. Wir haben das Paket getestet. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Die Redaktoren Rahel Bühler und Fabio Vonarburg beim Testen des Brunch-Päcklis vom Naturpark Thal. Hanspeter Bärtschi

Ein Brunch zu Ostern. Das ist in vielen Familien Tradition. Passend dazu hat der Naturpark Thal ein Brunch-Päckli lanciert. Für 49 Franken bekommt man ein Paket mit Produkten, die der Bezirk zu bieten hat. Klingt spannend, haben wir uns gedacht und das Päckli kurzum bestellt. Was bekommt man für sein Geld? Wie eignen sie sich für einen Brunch? Die Antworten liefert unser Test.

Die Idee

Man suche immer wieder nach neuen Wegen, die Thaler Produkte bekannt zu machen, erklärt Benedikt Fluri vom Naturpark Thal. «Da ist uns aufgefallen, dass sich viele unserer Produkte für einen Brunch eignen.» Und eine Lancierung zu Ostern passe da perfekt dazu. Die traditionellen Osterbrunches von Restaurants im Thal wolle man aber nicht konkurrenzieren.

Eine einmalige Sache soll das Päckli nicht sein. Entweder soll es in sein ständiges Sortiment aufgenommen werden. Oder zu speziellen Anlässen, wie Ostern oder Muttertag, bestellbar sein. Die Päckli können ab zwei Personen jeweils in zweier Schritten bestellt werden.

Die Bestellungen

Bestellen kann man das Päckli auf der Website des Naturparks. Bezahlen mit Kreditkarte oder Twint. Die meisten Bestellungen seien aus dem Kanton gekommen, so Fluri. Das Verhältnis zwischen jenen aus dem Thal und jenen aus den übrigen Kantonsteilen halte sich etwa die Waage. Total wurden 32 Päckli für 64 Personen bestellt. Fluri zeigt sich zufrieden mit der Anzahl. Es sei ein guter Wert für den Anfang.

Weg mit dem Papier. Hanspeter Bärtschi

Verpackt wurde es am Montag von Mitarbeitenden von der So Natürlich GmbH. Am Dienstagmorgen traf es auf der Redaktion in Solothurn ein.

Die Produkte

Im Päckli drin ist eine Auswahl der 151 zertifizierten Thaler Produkten:

Eine Backmischung für Thaler Brot von der Schnyder Mühle in Laupersdorf zum selber Backen.

Ein Paar Thalerli, das sind Würste von der Metzgerei Stübi in Matzendorf.

Ein Päckli Trockenfleisch vom Zelglihof in Welschenrohr

Ein Stück Hosenlupf-Käse von der Käserei Reckenkien in Mümliswil

6 Bio-Eier vom Käppeli-Hof in Laupersdorf

2 Fläschli Süssmost von Jaus in Laupersdorf

1 Gläsli cremig gerührter Sommerhonig von der Imkerei Roth in Ramiswil

1 Gläsli Baumnuss-Kräuter-Paste von Gasser Öle in Laupersdorf

Die Testesser öffnen das Paket. Béatrice Beyeler

Die Backmischung und die Eier konnten wir auf der Redaktion nicht ausprobieren. Es fehlten Backofen und Herd. Und Rühreier in der Mikrowelle ausprobieren wollten wir dann doch nicht.

Probieren geht über studieren. Béatrice Beyeler

Die Bewertungen

Fabio Vonarburg

«Hast du jetzt beinahe alles gegessen?», lacht meine Mittesterin. Die Baumnuss-Kräuter-Paste war wahrlich eine Entdeckung, welche das Brunch-Paket für mich bereithielt. Und es steht fest: Etwas in dieser Art hat künftig einen festen Platz in meiner Küche.

Auch sonst hat mir der Brunch aus dem Thal gemundet. Vom Hosenlupf-Käse bis hin zum Honig. Der Brunch ist offiziell für zwei Personen ausgelegt. Aber für mich steht fest, dass die Menge locker auch den Hunger von drei hungrigen Frühstückern stillt.

Der Hosenlupf-Käse. Hanspeter Bärtschi

Bestellen würde ich persönlich das Paket trotzdem nicht. Das hat aber mit meinen persönlichen Vorlieben zu tun: Denn wenn ich ein Brunch-Paket kaufe – was ich auch schon getan habe – will ich mich sogleich hinsetzen und losessen.

Beim Naturpark-Thal-Päckli muss, respektive darf man noch selber kochen. Das Brot per Backmischung und aus den rohen Eier etwa ein Spiegel- oder Rührei. Dies ist aber Ansichtssache: «Ich habe gerne, wenn ich noch etwas tun kann», erwiderte etwa sogleich meine Mittesterin.

Rahel Bühler

«Oh, eines der Eier ist kaputt», stelle ich fest, als ich den Karton öffne. Der Rest der Produkte hat die Reise heil überstanden. Das Angebot reicht wohl für mehr als nur zwei Personen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass noch ein Brot und sechs beziehungsweise fünf Eier dabei sind.

Ein Ei hat den Transport nicht heil überstanden. Hanspeter Bärtschi

Das Päckli hat sowohl für Liebhaber von salzigem wie auch von süssem Zmorge etwas dabei. Mein Highlight war der cremig-gerührte Sommerhonig. Mit dem (gekauften) Stück Zopf ein Traum. Und ich überwinde gar meine Käse-Phobie, probiere ein Stück Hosenlupf-Käse und finde ihn gar nicht mal so schlecht.

Rahel Bühler und Fabio Vonarburg ziehen Fazit. Béatrice Beyeler

Während des Essens frage ich mich, was eine Holzkelle aus dem Zürcher Oberland in einem Thaler Paket zu suchen hat. «Damit kann man Rührei machen», schlägt mein Mitesser vor. Das überzeugt mich.

Würde ich das Päckli wieder bestellen? Ja. Denn: Für einen guten Brunch muss man etwas selbst machen. Rührei und eine Backmischung geben nicht viel zu tun. Plus: Fürs Geld kriegt man etwas geboten. Wenn ich auswärts brunchen gehe, würde ich genau so viel bezahlen. Und wüsste nicht mit Sicherheit, wo die Lebensmittel herkommen.

