Primarschule Holderbank Rasenmähen, kompostieren und neu anpflanzen: Kinder in Holderbank legen selber Hand an Zwischen diesem Herbst und dem nächsten Sommer übernehmen die Kinder in Holderbank selber das Gärtnern. Auf einem Teil des Schulareals können sie selber Ideen vorbringen und bei der Umsetzung helfen. Die Kinder sollen sich vermehrt in der Natur aufhalten. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Luftaufnahmen der Schule und Turnhalle in Holderbank. Bruno Kissling

Ab Herbst 2022 übernehmen die Schulkinder der Primarschule Holderbank die Gartenarbeit auf Teilen des Schulareals. Eine Klasse ist für das Rasenmähen zuständig, eine zweite kompostiert Grüngut und eine dritte nutzt die entstandene Komposterde zum Ansetzen. Unterstützt werden die Kinder von der Dorfbevölkerung. «Unter Mitwirkung von Kindern und der Bevölkerung sich das Schulareal zu einem spannenden Lern- und Begegnungsort entwickeln», steht in einem Schreiben der Schule Holderbank.

Im Rahmen des Projekts «Laborversuch Schulgarten» wird das Schulareal generationenübergreifende für einen Schulgarten genutzt. Das Projekt wurde von der pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) initiiert und durch das Bundesamt für Sport finanziert. Neben der Primarschule Holderbank nehmen Schulen in Solothurn, Oberentfelden und Rohr Aarau daran teil.

Kinder unterhalten den Schulgarten

Gemäss Pascal Pauli, Leiter der Fachstelle Lernorte in der Schulhausumgebung der PH FHNW, behandelt der «Laborversuch Schulgarten» zwei Themenschwerpunkte. Erstens soll das Schulareal zu einem Lernort für eine nachhaltige Entwicklung gestalten werden. Zweitens soll das Thema der Nachhaltigkeit altersgerecht in den Unterricht einbezogen werden.

Während eines Schuljahrs übernehmen laut Pauli Klassen und Interessierte aus der Bevölkerung die Pflege und den Unterhalt bei Teilen des Schulareals. Unter den Schulklassen würden Tätigkeiten wie Rasenmähen, Anpflanzen oder Grüngutsammeln aufgeteilt. Massgebend bei der Vergabe der Aufgaben ist die Schulstufe. Die Aufgaben als Gesamtes bilden einen intakten Naturkreislauf.

Neben der Gartenarbeit draussen, werden im Schulzimmer Fragen zur Nachhaltigkeit und dem Naturkreislauf thematisiert. «Was passiert mit kompostiertem Grüngut?», kann eine von vielen Fragen sein.

Gemüsegarten, Weidenhäuser oder Kletterbäume werden gewünscht

In Holderbank wurden bereits Schulkinder, Lehrpersonen als auch Interessierte aus der Dorfbevölkerung nach ihren Ideen und Wünschen befragt. Ein Spielplatz, Weidenhäuser, ein Gemüsegarten, ein Steingarten oder Kletterbäume wurden gemäss Andrea Probst, Gemeinderätin, vorgebracht.

Die genaue Umsetzung des «Laborversuch Schulgarten» sei gemäss Probst noch nicht bekannt. «Die Planung geht mit einer sich aufdrängenden Umgestaltung der Umgebung ‹aufgrund der Sanierung des Schulhauses mit Umzug des Kindergartens› einher», so Probst. Deshalb brauche es sicherlich noch einiges an Planung, um auch die nötige Voraussetzung für dieses Projekt zu schaffen. «Der Einsatz der Lehrpersonen und der Schulleitung wird von der Gemeinde sehr geschätzt und verdankt.»

Klar ist, dass die erste Etappe des «Laborversuch Schulgarten» am «Tag der Natur», dem 24. September, ansteht. Dann werden in ganz Holderbank Waldränder gesäubert, Hecken geschnitten oder Weiher sowie Bäche gereinigt. Am «Tag der Natur» wird die Schule Unterstützung vom «Verschönerungsvereins Holderbank», Forst Thal und Naturpark Thal, sowie Werkhofmitarbeiter erhalten. Zudem hofft Probst auf rege Unterstützung aus dem Dorf.

Der «Laborversuch Schulgarten» dauert bis im Sommer 2023. Kurzfristig sieht Probst den Einbezug der Bevölkerung und der Schulkinder in die Umgestaltung des Schulareals als Vorteil. «Denn ein reger Austausch untereinander ist gut für das Dorfklima.» Auch die Bewegung der Kinder wird gefördert. Längerfristig erhält die Primarschule in Holderbank eine attraktive Umgebung, «In der Hoffnung, die Attraktivität als Wohnort für Familien zu steigern.»

