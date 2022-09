Herbstschwinget in Mümliswil. OK-Präsident Simon Stoll

Premiere Zum Saisonschluss wird in Mümliswil erstmals ein Herbstschwinget ausgetragen – und es soll nicht der letzte sein Der Schwingclub Mümliswil organisiert erstmals ein eigenes regionales Schwingfest: Am Herbstschwinget stehen am 17. September Jungschwinger im Zentrum – auch Frauen sind zu sehen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Stoll, OK-Präsidenten der 1. Herbstschwinget in Mümliswil auf der Kätzlimatt, wo das Schwingen stattfinden wird. Patrick Lüthy

Die Kätzlimatt in Mümliswil ist eine Festwiese par excellence. Hier ist schon so manches Dorffest über die Bühne gegangen, hier haben schon legendäre Ausstellungen stattgefunden. Und doch steht nun, am Samstag, 17. September eine Premiere an: Der erste Mümliswiler Herbstschwinget steht auf dem Programm. OK-Präsident Simon Stoll steht auf der Wiese, auf welcher die drei Sägemehlringe installiert werden.

Ab kommenden Dienstag geht es mit dem Fest-Aufbau los, verrät er. Und er berichtet, wie der erste Herbstschwinget ins Leben gerufen wurde. «Es wurde im Schwingclubs Mümliswil immer mal wieder darüber gesprochen, ein eigenes regionales Schwingen zu organisieren.» Doch immer wieder sei das Thema vertagt worden.

Bis es an einem denkwürdigen, abendlichen «Ausgang» unter Schwingerkollegen wieder zum Gespräch darüber kam. Stoll erzählt: «Ich sagte zu unserem Club-Kassier Adrian Kohler, ‹wenn Du Kassier machst, mache ich OK-Präsident›». Kohler sagte spontan zu und dann konnte auch Stoll keinen Rückzieher mehr machen. Und dann wurde es richtig dringend, das Fest dem Schwingverband zu melden, damit es noch aufgenommen werden konnte - gar noch bevor der Mümliswiler Club-Vorstand grünes Licht für die Veranstaltung gab. «Ja, wir waren etwas gar schnell», gibt Stoll heute lachend zu, «doch schliesslich waren alle einverstanden und wir konnten uns an die Organisation machen.»

Die Schwinger-Kollegen konnten ein mehrköpfiges OK zusammenrufen, sodass Stoll heute sagen kann:

«Alles läuft sehr gut. Wir sind im Zeitplan.»

Der Schwingclub Mümliswil strebt mit diesem Herbstschwinget in erster Linie an, Jungschwingern, die ein «Zweiglein» erschwingen könnten und auch Prinzenschwingern (Kinder zwischen fünf und acht Jahren) eine Plattform zu bieten. «Und dann soll es auch ein Anlass sein, der die Schwingersaison würdig und mit einem schönen Fest beendet», so Stoll.

OK mit neuen Ideen am Start

Neben der üblichen Sponsorensuche, sei das Herbst-Schwinget-OK zusätzlich einen neuen, unkonventionellen Weg gegangen, Sponsor-Gelder zu erwirtschaften. «Wer unsere Homepage anklickt, kann ‹Freund› oder ‹Freundin› des Herbstschwingets werden. Ab 20 Franken ist man dabei; mit 50 Franken erhält man freien Eintritt und ein Getränk am Herbstschwinget», so Stoll. Mit dem so eingenommenen Geld der «Freunde» können Gaben für die Schwinger angeschafft werden, erläutert er. Das ganze kann als Abonnement gebucht werden, denn es besteht die Absicht, den Herbstschwinget auch in den folgenden Jahren durchzuführen.

Schwinger aus Aeschi und Herzogenbuchsee als Gäste

Zum Fest werden rund 100 teilnehmende Schwinger und 70 Jungschwinger erwartet. Der Schwingclub Mümliswil hat noch zwei befreundete Clubs eingeladen, wie das Tradition ist. «Das war uns schon länger ein Anliegen, da wir selbst auch immer wieder mal eingeladen wurden. So können wir die Schwingersektion Aeschi und den Schwingclub Herzogenbuchsee bei uns begrüssen.»

So ähnlich wie damals, als der für das Solothurner Kantonale Schwingfest 2018 bereit gemacht wurde, sieht er am kommenden Samstag, 17. September aus zvg

Das Festprogramm startet am Samstagmorgen um 9 Uhr mit dem Anschwingen. Es werden sechs Gänge pro Alterskategorie zu sehen sein. Die Schlussgänge sind um 16.30 Uhr geplant; die Rangverkündigung findet um 17.30 Uhr statt. Dazwischen gibt es ein Rahmenprogramm mit einem Schauschwingen von Frauen und Meitli. Im weiteren sorgen eine Festwirtschaft und eine Bar, sowie Aussenstände für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.

Simon Stoll und seine OK-Kollegen und die fast 100 Helferinnen und Helfer freuen sich auf das Fest und sind zuversichtlich, dass es bei der Bevölkerung auf Anklang stossen wird. «Da ich selbst verletzungsbedingt nicht Schwingen darf, kann ich das Fest umso mehr geniessen»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen