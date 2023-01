Preisschock Alles passte auf einen kleinen Fetzen Papier: Was eine alte Stromrechnung aus dem Thal verrät Das neue Jahr bringt happige Strompreise. Doch wie war das damals, als die Elektrizität überhaupt erst selbstverständlich wurde? Ein Blick zurück. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 03.01.2023, 13.49 Uhr

So sah eine Stromrechnung der Elektra Thal im Jahr 1936 aus. zvg/Privatbesitz

Neues Jahr, neuer Preis. Nun gilt’s. Der Strom ist fast überall teurer geworden. Die Marktpreise mögen zwar jüngst wieder gesunken sein. Doch davon haben Privathaushalte vorderhand wenig, weil sie an die Tarife ihrer Versorger gebunden sind. Diese mussten dann einkaufen, als sich die Preise in empfindlichen Höhen bewegten.

Und so dürften die meisten ihre diesjährigen Stromrechnungen ganz genau studieren, manche vielleicht erstmals überhaupt. Wer sich in den sogenannten Rechnungsdetails vertieft, landet bald in einem undurchdringlichen Dickicht.

Natürlich ist da die Rede von Kilowattstunden und Lieferpreisen, von Hoch- und Niedertarifen vielleicht. Dann stehen da im Solothurnischen so wunderbare Produktnamen wie «AareStrom plus», «Wärme-Power» oder «SO erneuerbar». Was aber steckt schon wieder hinter diesen Zuschlägen und Abgaben, hinter KEV oder «Netzzuschlag nach Art. 35 EnG»? Und für was, um Himmels willen, steht denn SDL?

Kann man ja alles nachlesen, ist alles transparent. Doch selbst wer sich den Weg durchs Dickicht gebahnt hat, wird nicht umhinkommen, die Rechnung zu bezahlen.

Hach, wie unkompliziert war das doch damals! Oben abgebildet ist eine Jahresrechnung der Elektra Thal von 1936, ausgestellt für ein Wohnhaus in Aedermannsdorf. Die Quittung lädt zu Beginn dieses Hochpreisjahres dazu ein, einen Blick zurückzuwerfen.

Knapp und ohne Kleingedrucktes

Die Stromrechnung war damals nur etwas grösser als eine Postkarte, deren Inhalt wohltuend knapp und ohne Kleingedrucktes abgefasst. Alles passte auf einen Fetzen Papier.

Der Ableser kam zu Besuch, las den Zählerstand ab, kritzelte den Kraftverbrauch auf seinen Quittungsblock, berechnete den zu zahlenden Betrag und zog allfällige Rabatte ab (warum es damals solche gab, ist nicht bekannt). Der Bezüger beglich die Rechnung sogleich. Er bekam das Original der Quittung und die Elektra behielt den Durchschlag. Voilà.

Beim Verbrauch wurde unterschieden zwischen «Licht» (25 Rappen/kWh), «Kraft» (7 Rappen/kWh) und «Nachtstrom» (3 Rappen/kWh). Zwar verlangsamte sich das jährliche Wachstum des Stromverbrauchs nach dem Ersten Weltkrieg etwas. Aber Strom war für eine immer breitere Bevölkerung selbstverständlich verfügbar, auch auf dem Land.

Lange wurde die Energiequelle in den Haushalten ausschliesslich fürs Licht genutzt – wie die Stromrechnung von 1936 ebenfalls zeigt. Wärmeapparate wie Boiler, Bügeleisen oder andere Haushaltsgeräte kamen erst allmählich dazu.

Ein spürbarer Budgetposten

Dass ein Durchschnittshaushalt damals massiv weniger Strom verbrauchte als heute, dürfte jedoch nicht nur darauf zurückzuführen sein. Denn bei aller Sympathie für simple Stromrechnungen: Die Elektrizität war 1936 erst recht, was sie nun wieder zunehmend wird – ein spürbarer Budgetposten in vielen Haushalten. Die 25 Rappen für eine Kilowattstunde Lichtstrom würden heute inflationsbereinigt rund 2 Franken entsprechen.

Strommasten im Kanton Solothurn: Elektrizität gehört zu den wichtigsten Gütern der modernen Gesellschaft. Gaetan Bally/Keystone

Ohnehin herrschte in der Schweiz damals Katerstimmung. Die Konjunktur erholte sich nach der Weltwirtschaftskrise jahrelang nur schleppend, das Volkseinkommen ging zurück und die Arbeitslosigkeit stieg. Der Bundesrat wertete 1936 gar den überstarken Franken ab, um die Wirtschaft endlich wieder in Schwung zu bringen.

