PR-Bild Award 2021 Bild von Nebelwelle am Passwang gewinnt internationalen Fotopreis Die Schönheit des Passwangs verzückt über die Landesgrenzen hinaus. Jedenfalls gewinnt ein Foto von einer Nebelwelle über selbigen den diesjährigen PR-Bild Award. Christoph Krummenacher 11.11.2021, 16.34 Uhr

Wattenzarte Nebelschwaden überfluten den sanften Berghang und strömen in das verschlafene Tal hinunter, bevor sie sich in der Morgensonne aufzulösen beginnen. Etwa so könnte man das Siegerbild «Passwang, Nebelwelle» beschreiben. Dieses wurde am Donnerstag mit dem PR-Bild Award 2021 ausgezeichnet.