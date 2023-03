Pastoralraum St. Wolfgang im Thal: Junger Diakton hält Predigt

Porträt Im Thal steht ein noch nicht einmal 30-jähriger Diakon hinter dem Altar: Er will frischen Wind in die Kirchgemeinden bringen Der knapp 30-jährige Diakon Edmond Égető arbeitet seit zwei Jahren für den Pastoralraum St. Wolfgang im Thal. Er gibt sich nahbar, ist an Dorffesten oder der Fasnacht anzutreffen. Besonders imponiere ihm die aktive Vereinskultur in der Region. An der Kirche kritisiert er geringe Dialogfähigkeit und fehlenden Pragmatismus. Monika Kammermann Jetzt kommentieren 22.03.2023, 12.00 Uhr

Edmond Égető vor der Kirche St. Martin in Mümliswil. Bild: Bruno Kissling

Sonntagmorgen, es ist halb elf Uhr – Zeit, den Gottesdienst in der Kirche St. Martin in Mümliswil zu besuchen? Das ist eine Frage, die sich für viele nicht mehr stellt. Die Zahlen sprechen für sich: 2022 gab es ein Rekordhoch an Austritten. Umso aussergewöhnlicher, dass hinter dem Altar ein noch nicht einmal 30-jähriger Mann steht: Diakon Edmond Égető.

Er arbeitet seit knapp zwei Jahren für den Pastoralraum St. Wolfgang im Thal und ist damit für die Kirchgemeinden Balsthal, Holderbank/Langenbruck und Mümliswil-Ramiswil tätig. In Schaffhausen wohnhaft, ennet des Bodensees ins Internat gegangen und dann im Priesterseminar in Rom mit Zwischenstopps in Schaffhausen und Emmenbrücke, verschlug es ihn mehr oder weniger zufällig ins Thal.

Denn er kannte die Region bereits durch zwei gute Freunde, die aus Balsthal und Mümliswil stammen und beide Priester sind. «Wenn alle so nett sind wie sie, dann muss ich herkommen», erinnert sich der Diakon. Wohl eher schicksalhaft war, dass Égető sich in letzter Minute für das Philosophie- und Theologiestudium an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom entschied.

Ursprünglich wollte er Medizin studieren. «Kurz vor dem Start besuchte mich mein Grossonkel, der Altabt ist. Er ermutigte mich, diese Ausbildung in Betracht zu ziehen», erzählt er. Égető, der nach eigenen Aussagen schon immer durch die Philosophie nach der Wahrheit suchte, sah darin eine Möglichkeit, Antworten zu finden.

Er fühlt sich angekommen

Es habe ihn schon länger aufs Land gezogen. Da er die Natur liebe, gerne auch draussen Sport treibe, wie zum Beispiel Joggen oder Reiten. Daneben interessiert er sich leidenschaftlich für Astrophysik und Geschichte und verfügt über 20’000 Bücher auf seinem Tablet.

Was nebst seinem Alter weiter auffällt: Der Diakon wirkt nahbar, ist charismatisch und scheint eine aufrichtige Freude an seiner Tätigkeit zu haben. Was im Gespräch immer wieder Thema ist, sind die Menschen. Für ihn sei immer klar gewesen, dass er mit Menschen arbeiten will. So bezeichnet Égető sich selber nicht als «Gesandter des Vatikans, sondern als Gerufener der Menschen». Aus diesem Grund ist er wohl in den Gemeinden des Pastoralraums St. Wolfgang auch ausserhalb der Kirche bekannt.

Die Kirche St. Martin in Mümliswil-Ramiswil. Bild: Bruno Kissling

Die Chance ist gross, den jungen Mann während eines Dorffestes anzutreffen. Er sei zwar gewarnt worden, dass vor allem die Mümliswiler und Mümliswilerinnen Fremden gegenüber etwas skeptisch seien. «Das empfand ich jedoch nicht so. Ich kam sofort ins Gespräch mit den Leuten hier», erzählt er.

Als Beweis dafür kann man seinen Auftritt an der Fasnachtsveranstaltung «s'Goudetauerli» bezeichnen, wo er auf der Bühne durch Selbstironie Humor bewies. «Ich bin neugierig. Mich interessiert, wie die Menschen sind, wenn sie nicht in der Kirche sind.» Nach den diversen Stationen in seinem noch jungen Leben sagt er übers Thal: «Ich fühle mich am richtigen Ort hier.»

Zu wenig Pragmatismus

Was ihm besonders imponiere, sei auch die aktive Vereinskultur und was dafür geleistet werde. «Die Leute nehmen teilweise Ferien, um etwas auf die Beine stellen zu können – das ist schon etwas sehr Besonderes», hält der Priesteramtskandidat fest. Die Anlässe hier seien in der Regel für alle, egal ob Jung oder Alt. Kirche bedeute schliesslich auch Gemeinschaft, und der Diakon konstatiert dieser Institution zu geringfügige Dialogfähigkeit wie auch zu wenig Pragmatismus.

Die Notwendigkeit für die Kirche sieht Égető darin, eine bekennende Gemeinschaft zu bilden, die dieselben Werte teilt. Die Seelsorge bezeichnet er als Parallelangebot. Und dabei betont er auch, dass er die Vielfalt an Möglichkeiten schätze – wo heute die Themen mentale Gesundheit und psychische Erkrankungen offener behandelt würden.

Die Verbundenheit ist für den Geistlichen ein ebenso wichtiges Thema, was er auch in seiner Predigt aufgreift. So nennt er die Menschen sinnbildlich als Wesen mit einem Flügel, die nur gemeinsam fliegen können. Er sagt, dass wir gegenseitige Energiequellen seien. Und er plädiert für Kooperation statt Konfrontation.

Womöglich auch ein Grund, warum es ihn aufs Land gezogen hat und er sich hier wohlfühlt. «Ich schätze die Mentalität hier sehr. Die Leute sind unverblümt ehrlich, direkt und bodenständig», hält Égető abschliessend fest. Er bringt frischen Wind in die Kirchgemeinden, und wer weiss, welchen Einfluss er damit auf die Zahl der Austritte hat.

