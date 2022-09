Kapo-Mediensprecher Bruno Gribi aus Welschenrohr im Porträt

Welschenrohr «Andere machen Sport, ich gehe in den Wald»: Wie Polizeisprecher Bruno Gribi den Spagat zwischen Arbeit und Abgrenzung schafft Seit 35 Jahren arbeitet Bruno Gribi bei der Kantonspolizei Solothurn. Seitdem er im Mediendienst arbeitet, ist der Welschenroher ein bekannteres Gesicht. Das störe ihn nicht, Bürgernähe sei wichtig, erzählt er im Gespräch. Abschalten könne er am besten in der Natur. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit mehr als 35 Jahren arbeitet Bruno Gribi bei der Kantonspolizei Solothurn. Abschalten kann er am besten in der Natur. Zum Beispiel beim Bürgerhaus Grünholz mit Hund Jaro. Bruno Kissling

Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Wengistrasse in Solothurn, Brandserie Wasseramt, diverse Tötungsdelikte: Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn, ist an vorderster Front dabei und beantwortet die Fragen der Medienschaffenden. Seit rund einem Jahr macht er das in Uniform, wie er beim Gespräch im heimischen Wintergarten in Welschenrohr erzählt.

Im fünfköpfigen Team des Mediendienstes war er bis vor kurzem der einzige Polizist. Nicht zuletzt deshalb traten die Mediensprecher bisher nicht in Uniform an Ereignisorten auf. «Jetzt, mit der Uniform, ist allen sofort klar: Wir gehören auch zu einer Blaulichtorganisation.»

Blick auf Welschenrohr vom Montpelon her. Bruno Gribi ist oft in der Natur im Thal unterwegs. Bruno Kissling

Gribi – im Thal ist das ein seltener Name. Nicht aber in Welschenrohr. Elf Resultate sind im Online-Telefonbuch zu finden. Alle sind miteinander verwandt. Denn Bruno Gribis Urgrossvater liess sich im hinteren Thal nieder. Sein Vater arbeitete viele Jahre in einer Uhrenfabrik. Gribi selbst hat drei Geschwister. Sein Sohn hat das Haus der Grosseltern übernommen.

«Ich mag das Thal, die Bewohner, die Natur. Das ist mein Zuhause.»

Auch sein Dialekt – er sagt zum Beispiel «häublöu», nicht hellblau – verrät ihn.

Die Nähe zur Bevölkerung ist ihm wichtig

Gribi absolvierte zunächst eine Kochlehre in den Restaurants Rössli und Kreuz in Balsthal. Dann hatte er verschiedene Saisonstellen im In- und Ausland inne. 1986 stiess er auf ein Zeitungsinserat, indem Polizisten gesucht wurden. «Das Anforderungsprofil hat mich sofort angesprochen und so habe ich mich beworben.» 1988 schloss er die einjährige Polizeiausbildung ab. Im Anschluss arbeitete er unter anderem in der Verkehrs-, Sicherheits- und Kriminalabteilung. Seit April 2010 ist er im Mediendienst tätig.

«Ich finde den Polizeiberuf auch nach mehr als 35 Dienstjahren immer noch extrem abwechslungsreich und spannend, aber auch sehr anspruchsvoll.» Jeden Tag werde man vor neue, manchmal urplötzlich und völlig unerwartete Herausforderungen gestellt, die es professionell zu bewältigen gebe. Der direkte Kontakt zur Bevölkerung sei für ihn immer sehr wichtig gewesen. Nur in direkten Gesprächen merke man, was die Leute beschäftige.

Zu Gribis Aufgaben als Dienstchef-Stellvertreter gehört es, nach einem Brand, Unfall oder einem Tötungsdelikt, Anfragen von Journalistinnen und Journalisten zu beantworten. Er behält Polizeifunk und -journal im Auge und rückt bei grösseren Ereignissen aus. Dazu gehören auch Interviews.

«Oft wissen wir mehr, als wir sagen dürfen.»

Aber das hat seine Gründe: Persönlichkeitsschutz, noch nicht informierte Angehörige oder laufende Ermittlungen. Wann immer er Hand bieten könne, tue er das. «Ich sehe mich als Dienstleister und versuche, den Anfragen der Journalisten und Journalistinnen möglichst gerecht zu werden.» Das sei manchmal eine Gratwanderung: Man müsse die Bedürfnisse der Medienschaffenden, aber auch die rechtlichen Grenzen der Polizei kennen. Dieses Verständnis hätten nicht alle.

Bruno Gribi (rechts) bei einem Einsatz 2016. SZ-Archiv

Die Medienlandschaft habe sich verändert, sagt er: «Durch die Onlineportale ist die Berichterstattung schneller geworden. Es kommt vor, dass wir mit Anfragen konfrontiert werden, bevor die Polizei am Ereignisort ist.» Gerade in solchen Situationen sei es wichtig, professionell zu reagieren.

«Wir geben grundsätzlich nur Informationen heraus, die gesichert sind und beteiligen uns nicht an Spekulationen.»

Abschalten in der Natur

Natürlich gebe es Situationen, die ihm nahe gehen. Der Brand an der Wengistrasse 2018 in Solothurn, als sieben Menschen verstarben, etwa. «Besonders schwer sind Ereignisse zu bewältigen, bei denen Kinder oder Jugendliche schwer verletzt oder sogar ums Leben kommen.» Glücklicherweise gebe es aber immer wieder Fälle mit positivem Ende. «Wenn ich dazu beitragen konnte, dass eine vermisste Person unversehrt gefunden wurde, erfüllte mich das mit Stolz und Befriedigung.»

Er habe das Glück, auch tragische Ereignisse gut verarbeiten zu können.

«Ich habe mir angewöhnt, mich am Ereignisort stark auf meine Arbeit zu konzentrieren. So gelingt es mir, die Tragik, die oft mit solchen Ereignissen verbunden ist, nicht zu nahe an mich heranzulassen.»

Oft im Wald unterwegs: Bruno Gribi. Bruno Kissling

Fürs Abschalten habe er dennoch ein Mittel: die Natur. Gribi ist seit Jahren Jäger in Welschenrohr. «Schon mein Urgrossvater jagte hier, ich bin also erblich vorbelastet.» Er ist Mitglied des Pilzvereins, geht gerne wandern oder mit Hund Jaro spazieren. «Andere machen Sport, ich gehe in den Wald.»

Nach einem hektischen Tag könne im Revier abschalten. Dabei gehe es ihm nicht ums Schiessen oder Töten. «Die Ruhe der Natur erdet mich.» Vor allem die zweite Jurakette, zum Beispiel der Wald beim Bürgerhaus Grünholz bis zum Bäreloch, habe es ihm angetan. Auf der ersten Jurakette habe es zu viele Leute. Vor allem, wenn es «vorem Bärg» noch Nebel hat. Menschenansammlungen seien nie sein Ding gewesen. Privat sei er der kumpelhaft-gesellige Typ, beruflich sachlich-zurückhaltend.

Mittlerweile ist Gribi 59 Jahre alt. Ob er denn schon an die Pension gedacht habe? «Natürlich», sagt er. «Ich freue mich auf diese Zeit. Langweilig wird mir sicher nicht. Ich habe auch zwei Grosskinder.» 2028 ist die Deadline. Vorher mache er sich aber nicht zu viele Gedanken dazu.

«Denn meine Arbeit macht mir nach wie vor Spass.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen