Porträt Er wollte sein eigener Chef sein und sich «nicht mehr über andere ärgern»: Reinhold Dörfliger senior ist ein Selfmademann durch und durch Wie Reinhold Dörfliger senior sein Unternehmen gründete und was ihn bis heute umtreibt. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 06.10.2022, 16.00 Uhr

Reinhold Dörfliger senior vor seinen Lastwagen am Hauptsitz in Egerkingen. Patrick Lüthy

Er empfehle sich für sämtliche Arbeiten rund um Abbruch, Aushub oder Erstellung von Wald- und Gemeindewegen. So inserierte der junge Unternehmer Reinhold Dörfliger aus Egerkingen, damals noch zusammen mit seinem Kompagnon Reize, Anfang 1971. «Wir haben ein Trax- und Baggerbetrieb eröffnet», war weiter im Inserat zu lesen. Und man teile der werten Bevölkerung vom Thal und Gäu mit, dass diese Arbeiten mit Fachkenntnis, Sorgfalt und zu vorteilhaften Preisen erledigt werden.

52 Jahre später existiert das Unternehmen noch immer, ja es ist gewachsen und heute gehören zwölf unterschiedliche Unternehmen, welche sich alle mit Aushub, Entsorgung, Recycling, Deponien, Steinbruch und Transport im Kanton Solothurn und den angrenzenden Regionen beschäftigen, zum Dörfliger-Firmenkonglomerat. Rund 160 Mitarbeitende finden einen Arbeitsplatz.

Der Wunsch, Bauer zu werden

Doch zunächst machte sich der Jüngling Reinhold Dörfliger aus Wangen bei Olten, tierliebender Sohn eines Steinbrucharbeiters, daran, Landwirt zu werden. Denn die Familie Dörfliger wohnte neben einem Bauernhof und Reinholds Familie hielt damals Kleinvieh wie Hühner und Kaninchen. So reiste der junge Mann in die Romandie, um die Bauernlehre zu absolvieren.

Ein Säureunfall machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung und er kam zurück in die Deutschschweiz. Nächste Stationen waren Egerkingen und Olten, danach ging es wieder westwärts nach Genf. 1968 heuerte Dörfliger bei der Strassenbaufirma Marti AG an. Die Autobahn durchs Gäu war zu jener Zeit im Bau. Dörfliger arbeitete im Strassentiefbau. Zuletzt war er als Chef Tiefbau im Kanton Luzern zuständig, wo er auch Felssprengungen und alle Arten von Erdbewegungen verantwortete.

Start mit einem eigenen Trax

1971 entschloss sich Reinhold Dörfliger zusammen mit einem Kollegen, mit einem Trax selbstständig zu werden, und die beiden starteten das eingangs erwähnte Inserat im «Thal-Gäu-Anzeiger». Er wollte sein eigener Chef sein und sich «nicht mehr über andere ärgern», erinnert er sich.

Noch existiert einer von Dörfligers ersten Baggern aus den Anfangszeiten seiner Karriere. Patrick Lüthy

Der Kompagnon war dann bei der eigentlichen Geschäftseröffnung schon nicht mehr dabei. Doch Dörfliger konnte sich dank einiger finanzieller Unterstützung durch Familie und Freunde einen gebrauchten Trax Caterpillar 955H, Jahrgang 1965, für 65’000 Franken anschaffen, damals eine beachtlich hohe Summe.

Einen ersten grossen Auftrag holte sich der Jungunternehmer mit dem Bau einer Skipiste auf dem Balmberg an Land. Es war keine einfache Zeit, und um seine Maschinen auszulasten, führte Dörfliger auch immer wieder Aufträge in anderen Kantonen aus. 1973 begannen dann mit dem Kauf eines Berna-Lastwagens die Aufträge mehr und mehr zu werden, denn dieses Fahrzeug konnte im Winter zur Schneeräumung eingesetzt werden. 1974 wurde der erste Bagger angeschafft.

Das erste Firmenbüro befand sich noch in einer Mietwohnung in Egerkingen, und während Reinhold draussen arbeitete, erledigte seine Frau Katharina alles Administrative. Sie kümmerte sich um das stetig wachsende Personal, dazu kam die Erziehung der zwei Söhne Reinhold jun. und François. Auf einem Firmenfoto aus dem Jahr 1980 können bereits 33 Mitarbeitende gezählt werden.

Nach 52 Jahren noch immer im Betrieb

1981 wandelte Dörfliger die Firma in eine AG um und ab da ging es Schlag auf Schlag erfolgreich weiter. Weitere Firmen wurden gegründet oder ins Unternehmen integriert.

Die Firma Reinhold Dörfliger AG unterstützt auch die Feuerwehr bei der Brandlöschung mit Abbrucharbeiten. Hier eine Aufnahme aus diesem Jahr. zvg

Heute wäre es für Reinhold Dörfliger sen. so langsam an der Zeit, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Doch der Praktiker und Patriot – wie sein Freund, alt Ständerat Rolf Büttiker ihn bezeichnet – hat sich noch nicht ganz aus dem Unternehmen zurückgezogen. Fast täglich ist er für seine Unternehmen im Einsatz. Er ist auf Bauplätzen, Werkplätzen oder im Büro anzutreffen – wenn auch nicht mehr während zehn Stunden am Tag.

Doch er telefoniert, bespricht, entscheidet, ärgert oder freut sich – wie die letzten Jahre immer. «Mit Energie und Entschlossenheit und einem aussergewöhnlichen Talent, Beziehungen zu knüpfen», beschreibt Dörfligers Cousin, Roland Bänninger, den Firmengründer. Bänninger ist ein langjähriger Wegbegleiter, konnte er doch am 1. Oktober sein 45-jähriges Jubiläum als Mitinhaber feiern.

Trotz aller Erfolge gab es auch während der langen Unternehmerkarriere Tiefschläge einzustecken. Persönliche wie der Verlust einer Hand 1977 bei einem Arbeitsunfall, aber auch geschäftliche wie ein Hallenbrand in den 1980er-Jahren oder ein finanzieller Rückschlag aufgrund einer Unterschlagung von Firmengeldern.

«Reinhold ist kein Kind von Traurigkeit», porträtiert ihn Bänninger weiter, denn genauso gerne, wie er auf Baustellen sei, sitze er in einer Runde mit Freunden bei einem guten Essen, einem Glas Wein und einer feinen Zigarre.

Dank treuer Mitarbeiter möglich

Auf Reisen hat er schon fast die ganze Welt gesehen und als Jasser ist er unschlagbar. Solch berufliche Erfolge, wie der Unternehmer sie seit 52 Jahren aufweisen kann, sind nur mit viel Arbeit und dank guter und treuer Angestellten möglich, sagt Dörfliger selbst. Zwei weitere langjährige Mitarbeiter zählt der Firmengründer auf: «Roger Kellerhals und Kurt Kissling. Beide arbeiten seit ebenfalls 45 Jahren in meinem Unternehmen mit.»

Sie sind langjährige Mitarbeiter und -streiter von Reinhold Dörfliger sen. (v.l.): Roger Kellerhals, Reinhold Dörfliger sen., Therese Schüpbach, Kurt Kissling und Roland Bänninger. Patrick Lüthy

Zudem erwähnt er als treue Mitarbeiterin Therese Schüpbach, die seit 40 Jahren in der Firma tätig ist und als Geschäftsführerin der Frey Transporte AG mitarbeitet, deren Verwaltungsratspräsidentin sie seit diesem Jahr auch ist. Vor einiger Zeit hat der Senior seine Söhne Francois und Reinhold jun. zu Verwaltungsräten und -präsidenten seiner Group ernannt und ihnen damit die Geschicke der Firmen übergeben.

Obwohl Dörfliger sen. wie beschrieben noch häufig in den Unternehmen anzutreffen ist, hat damit der Generationenwechsel in der Dörfliger Group stattgefunden und die Wege in eine erfolgreiche Zukunft sind geebnet. Und wie bei der Firmenleitung rückt jetzt auch bei den Mitarbeitern eine neue Generation nach.

Beim Spatenstich zum GAG Lindenpark auf der Hunzikerwiese im August 2020 in Balsthal war das Unternehmen auch mit dabei. Reinhold Dörfliger sen. ganz links. Patrick Lüthy

Zur Reinhold Dörfliger Group gehören: - Reinhold Dörfliger AG - Stegag – Steinbruch AG Gänsbrunnen – Abbau von hochwertigem Kalkstein - Egex AG – Anbieter für Hebebühnen für alle Anwendungen - Rysor AG – Drive-in für alle Abfälle und Recycling - Parba – Parzellierungs- und Bauland AG - PCO Olten AG – Deponie für sauberes unverschmutztes Aushubmaterial - Stag Steinbruch AG Egerkingen – Abbau von hochwertigem Kalkstein - Bläsi Transport AG Solothurn – Entsorgung und Muldendienste - Deponie Weid AG Hauenstein - Geordnete Deponie Härkingen AG Unternehmen, die ebenfalls Dörfliger gehören, aber noch nicht in die Group integriert sind: - Gäustra – spezialisiert auf Umgebungsarbeiten und Strassenbau - Frey Transport AG Oberbuchsiten – Gesamtlösungen für die Entsorgung von Baustellen, Gewerbe, Industrie, Gemeindesammelstellen und für Private.

Steinbruch der Stegag AG in Gänsbrunnen. wak

