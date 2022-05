Podium in Egerkingen Ist die Schweiz für die Zukunft gerüstet? Darüber wurden sich Stefan Nünlist, Franziska Roth und Co. nicht ganz einig Die Solothurner Handelskammer und der Industrie- und Handelsverein Thal-Gäu-Bipperamt haben am Dienstagabend in Egerkingen zur Diskussion über die Zukunft der Schweiz geladen. Entstanden ist ein Gespräch über Digitalisierung, 5G-Antennen und die Kompromissfähigkeit des Landes. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 11.05.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diskutierten gemeinsam: Jens Korte, Peter Bader, Franziska Roth und Stefan Nünlist (v.l.). Karin Heimann (ganz rechts) leitete das Gespräch. Bruno Kissling

Ist die wohlstandsverwöhnte Schweiz gerüstet für die Zukunft? Welche Herausforderungen warten? Welche Chancen bringt zum Beispiel die Digitalisierung? Diese Fragen wollten die Solothurner Handelskammer und der Industrie- und Handelsverein Thal-Gäu-Bipperamt an einer Podiumsdiskussion klären.

Die Gäste, die diesen Fragen nachgehen sollten, kamen aus Wirtschaft und Politik: Peter Bader ist Geschäftsführer der Ifm Electronic AG in Härkingen, Jens Korte arbeitet als Wirtschaftskorrespondent in New York unter anderem für das Schweizer Fernsehen, Stefan Nünlist politisiert für die FDP im Kantonsrat, Franziska Roth für die SP im Nationalrat.

Wo steht die Schweiz in der Energiepolitik?

Peter Bader. Bruno Kissling

Als Erstes wollte Karin Heimann, die durch die Diskussion leitete, wissen, wo wir in der Energiepolitik stehen. Dazu sagte Peter Bader, die Schweiz sei stiefmütterlich unterwegs:

«Wir erkennen zwar die Probleme, aber die politischen Lager stehen sich im Weg. Wenn wir nicht kompromissfähig werden, werden wir die Energiewende nicht schaffen.»

Stefan Nünlist meinte daraufhin, der Schweiz gehe es so gut, weil sie vor allem über zwei Dinge verfüge: Energie und Innovation. Und dazu müsse man Sorge tragen:

«Der Wohlstand in unserer Gesellschaft ist zwei Generationen alt. Er ist nicht gottgegeben, sondern erarbeitet.»

Stefan Nünlist. Bruno Kissling

Gleichzeitig sei es ihm auch ein Anliegen, die politischen Prozesse zu beschleunigen, damit man schneller zum Ziel komme. Es könne nicht sein, dass man mit einer Beschwerde mehrmals ans Bundesgericht gelangen könne. Franziska Roth hingegen sah das anders: Das politische System umkrempeln bringe nichts.

«Über die politische Diskussion finden wir die Kompromisse.»

Roth: Die Digitalisierung sei weder Paradies noch Teufel

Als nächstes Stichwort warf Heimann die Digitalisierung in den Raum. «Was ist der Treibstoff für die Digitalisierung?», fragte Korte rhetorisch, um seine eigene Frage direkt zu beantworten: Daten.

Jens Korte. Bruno Kissling

«Europa ist diesbezüglich weitgehend eine digitale Kolonie.»

Nünlist, der bei der Swisscom arbeitet, sagte dazu: Die Skepsis in der Schweiz zur Digitalisierung sei sehr gross. Die E-ID lehnte das Stimmvolk 2021 ab. Das Gesundheitsdossier versuche man schon seit Jahrzehnten zu digitalisieren. «In unserem Land geht es einfach länger, weil wir den gesellschaftlichen und politischen Prozess haben.»

Praktisch mit jeder 5G-Antenne müsse die Swisscom vor Bundesgericht. Das dauere zwei bis drei Jahre. In dieser Zeit sei der Ausbau blockiert, aber das Datenvolumen nehme zu.

«Die Abhängigkeit von einem funktionierenden Mobilfunknetz ist unglaublich.»

Heilpädagogin Roth entgegnete, dass die Wirtschaft – trotz Digitalisierung – ohne den Menschen nicht fähig sei. «Deshalb müssen wir auch auf die Menschen schauen, selbst wenn alle nach 5G schreien.» Der Faktor Mensch dürfe bei der Digitalisierung nicht vergessen gehen. Sie sei nicht gegen die Digitalisierung, künstliche Intelligenz helfe zum Beispiel sehr im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Aber:

Franziska Roth Bruno Kissling

«Die Digitalisierung ist nicht das Paradies, aber auch nicht der Teufel.»

Geschäftsführer Bader meinte dazu, logisch brauche man trotz 5G den Menschen. Dazu seien aber auch die Wirtschaft und die Politik gefordert: In Hinblick auf den Fachkräftemangel sei es wichtig, die Teilzeitarbeit zu fördern, damit sich die Eltern die Arbeit aufteilen können.

«Homeoffice ist ein gutes Mittel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dafür braucht es aber ein Netz, das funktioniert.»

Bader ging auch auf den Trend zur Deglobalisierung ein: «Bisher hatten viele Firmen einen Lieferanten. Jetzt merkt man, dass die Abhängigkeit von einem Standort nicht günstig ist.» Daher planten die Unternehmen wieder mehr, bestellten Vorräte für zwei Jahre und verteilten die Bestellungen auf mehrere Lieferanten.

Präsident des Industrie- und Handelsvereins ist optimistisch

Nach knapp einer Stunde intensiver Diskussion ergriff Peter Dietschi, der Präsident des Industrie- und Handelsvereins Thal-Gäu-Bipperamt, das Wort. Er glaube, die Schweiz sei gerüstet für die Zukunft.

«Wir haben die Mittel, die Möglichkeiten und die Motive, um die Zukunft aktiv zu gestalten.»

Es gebe aber auch Gruppierungen, die thematisch auseinanderdriften. Wenn es nicht gelinge, diese zusammenzubringen, werde es wahnsinnig schwierig, Lösungen zu finden. «Dann ist der Fortschritt unseres Landes blockiert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen