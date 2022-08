Platzmangel Das Kinderheim Amitola in Neuendorf platzt aus allen Nähten – deshalb wird ein Neubau geplant Für 6,5 Millionen Franken möchte das Kinderheim Amitola in Neuendorf einen Neubau realisieren. Die bisherigen Räume sind zu klein geworden: Das Kinderheim betreut derzeit 22 Kinder. Heimleiterin Christa Misteli erzählt. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Auf diesem Stück Land (es befindet sich östlich des bestehenden Kinderheims) möchte das Kinderheim Amitola zwei weitere Häuser bauen. Bruno Kissling

Steht irgendwo einer dieser Büro- oder Schulcontainer, ist das meist ein Anzeichen für Platzmangel oder Veränderung. Das ist beim Kinderheim Amitola in Neuendorf nicht anders. Das 1998 gegründete Heim platzt in der Zwischenzeit aus allen Nähten, wie Institutionsleiterin Christa Misteli in ihrem Büro erzählt. Exemplarisch: Ihr Büro ist in einem der beiden Container vor dem Haus eingerichtet.

Die Anfrage nach Plätzen für Kinder, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können, sei seit der Gründung des Heims 1998 stetig gestiegen.

«Wir mussten schon oft Anfragen ablehnen.»

Die Eltern können sich meist wegen psychischer oder kognitiver Probleme oder Drogenabhängigkeit nicht um ihre Kinder kümmern. Während früher die Kinder so weit entfernt wie möglich von ihren Eltern platziert worden seien, sei heute der Kontakt mit ihnen wichtig, so Misteli, die ursprünglich Primarlehrerin war. «Es gibt Eltern, die kommen dreimal pro Woche vorbei.» Denn die Eltern seien nach wie vor die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder.

Eine andere Tendenz, die Misteli in den vergangenen Jahren festgestellt habe, sei das Alter der Kinder. Vor allem die Nachfrage für Plätze für Kinder im Alter von zwei, drei Jahren sei gross. «Wir haben auch schon mal ein fünf Tage altes Baby aufgenommen.»

Derzeit hat Amitola 36 Angestellte. 19 davon kümmern sich (auch in Teilzeit) um die Betreuung der 22 Pflegekinder. Im Haupthaus – eine ehemalige Schneiderei – leben zwölf Kinder. In Aussenwohnungen im Dorf zehn weitere.

Das Sekretariat und das Büro von Christa Misteli sind in den zwei Containern vor dem Haus eingerichtet. Bruno Kissling

Im Haupthaus gibt es neun Kinderzimmer und eine normale Küche. Das Büro von Misteli und das Sekretariat sind in zwei Containern vor dem Haus untergebracht. Einen Lagerraum, wo zum Beispiel Möbel, die das Kinderheim geschenkt erhält, aufbewahrt werden können, gibt es nicht.

Noch 300'000 Franken fehlen

Deshalb der Neubau. Bereits vor etwa acht Jahren habe man bemerkt, dass der Platz eng werde, schaut Misteli zurück. Doch die Finanzierung habe Zeit gebraucht. Mittlerweile sei ein grosser Teil der 6,5 Millionen Franken, die der Neubau kostet, zusammengekommen. «Nur die letzten 300'000 Franken fehlen noch.» Stiftungen, Firmen oder auch Privatpersonen haben Geld gespendet.

So sollen die neuen beiden Häuser einst aussehen. zvg

Mit dem Ausarbeiten eines konkreten Plans für den Neubau habe man 2020 angefangen. Die Häuser sollen auf einer 2300 Quadratmeter grossen Parzelle östlich des Haupthauses zu stehen kommen. Das Land gehörte einem Nachbarn. Amitola konnte es ihm abkaufen.

Im Parterre des grösseren Gebäudes sind eine Gastroküche, ein Lagerraum, ein grosser Aufenthaltsraum (zum Beispiel für Teamsitzungen oder Weihnachtsfeiern) und ein Bewegungsraum mit Matten und Kletterwänden geplant. In den beiden Obergeschossen soll je eine Wohngruppe mit sieben bis acht Kinder platziert werden. Eine Wohnung ist ausgestattet mit fünf Kinderzimmern, einer Stube und einer kleinen Küche.

«Die Kinder sollen möglichst normal bei uns leben.»

Im kleineren Gebäude gibt es einen Werkraum und einen Pausenraum und ein Lagerraum im Parterre. Im Obergeschoss werden das Büro von Misteli und das Sekretariat, sowie ein Therapieraum eingerichtet. Im Untergeschoss gibt es eine Tiefgarage.

Christa Misteli. Bruno Kissling

In den beiden neuen Gebäuden entstehen 15 Plätze. Damit können die Aussenwohnungen aufgelöst werden. Zudem werden zwei Kinder vom Haupthaus in die neuen Gebäude ziehen. Effektiv neue Plätze gibt es daher nur drei. Das ist so. Aber:

«Wenn wir nicht ausbauen würden, müssten wir unsere Plätze stark reduzieren.»

Misteli hofft, dass die Bauarbeiten im Herbst starten können. Die Bauzeit werde etwa 14 Monate dauern. Wenn man im Frühling oder Sommer 2024 einziehen könne, wäre das optimal. Ich freue mich riesig auf das neue Haus. Und vor allem freue ich mich für die Kinder. Denn im bisherigen Haus ist es schon sehr alt und sehr eng.

