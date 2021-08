Pläne im Gäu Neubau der Kreisschule nimmt nächste Hürde: Delegierte stimmen Kredit, Finanzierung und Landabtausch zu Die Kreisschule Gäu soll einen Neubau neben dem bestehenden Gebäude erhalten. Nun haben die Delegierten der sieben Verbandsgemeinden dem Kredit und dem Landabtausch zugestimmt – allerdings mit einem Vorbehalt. Rahel Bühler 16.08.2021, 05.00 Uhr

Auf diesem Gelände hinter dem bestehenden Bau der Kreisschule Gäu soll der Neubau zustehen kommen. Bruno Kissling

Auf dem Gelände der Kreisschule Gäu am Chäsiweg in Neuendorf soll ab März 2022 ein neues Schulhaus entstehen. Das Projekt hat vergangene Woche eine weitere Hürde genommen: 20 Delegierte des Zweckverbands der Kreisschule Gäu haben an der Delegiertenversammlung sowohl dem Kredit, als auch seiner Finanzierung und dem Landabtausch mit der Gemeinde Neuendorf zugestimmt. Dem letzten Traktandum jedoch unter Vorbehalt. Doch dazu später.