Pläne im Gäu Das neue Schulhaus der Kreisschule wird konkreter – Baubeginn im März 2022 Der Zweckverband der Kreisschule Gäu hat am Mittwoch zusammen mit den Architekten Details zum Neubau in Neuendorf präsentiert. Rahel Bühler 09.07.2021, 05.00 Uhr

Ab Schuljahr 2023/2024 soll der Neubau betriebsbereit sein. zvg

Ab März 2022 soll auf dem Gelände der Kreisschule Gäu in Neuendorf ein neues Schulhaus entstehen. An einem Informationsanlass am Mittwochabend haben der Zweckverband der Kreisschule Gäu und das zuständige Architekturbüro erstmals detailliert gezeigt, wie der Neubau aussehen wird.

Zu stehen kommt er südlich des bestehenden Schulhauses Carpe Diem, an der Chäsistrasse. Das bestehende Schulhaus wird mit einem unterirdischen Gang mit dem Neuen verbunden. Der Neubau wird ein Unter-, ein Erd- und zwei Obergeschosse enthalten. Die Fassaden sind mit vielen Fenstern ausgestattet. «Damit viel Licht hineinkommt und die Schülerinnen und Schüler eine gute Belichtung haben», erklärt Architekt Simeon Heinzl von ern & heinzl Architekten.

Im Untergeschoss wird eine Tiefgarage entstehen. Zudem gibt es Lagerräume, ein Sitzungszimmer, das man auch als Unterrichtsraum nutzen könnte, 216 Garderobenschränke und ein Technikraum. Im Erdgeschoss befinden sich Lehrerzimmer, das Büro der Schulleitung sowie die Aula und der Musikraum. Die Aula enthält eine Bühne und bietet Platz für 300 Personen. Die Bühne lässt sich mit einer mobilen Wand vom Rest der Aula abtrennen und so als zusätzliches Musikzimmer nutzen. Ein Lift und ein Treppenhaus verbinden die einzelnen Stockwerke.

Der Neubau wird 14,5 Millionen Franken kosten

Die beiden Obergeschosse sind praktisch identisch: Pro Stock gibt es vier Schulzimmer mit zwei Gruppenräumen. Im ersten Stock sind zusätzlich je zwei Räume fürs textile Werken vorgesehen. Im zweiten Stock sind an den gleichen Stellen ein Raum für bildnerisches Gestalten und einer für Natur und Technik geplant. Dazu kommen auf jedem der zwei Obergeschosse je zwei Ruckzugsräume. Zum Relaxen oder Arbeiten, wie Heinzl sagte. Die Korridore sind als Wohnzimmer gedacht: Dort gibt es Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten für die Schülerschaft. Um das Gesprochene zu verdeutlichen, zeigt der Architekt die entsprechenden Pläne. Dort ist etwa sichtbar, wo die Wandtafeln in jedem Zimmer hinkommen oder aus welchem Material die Regale sind. Auf jedem Stockwerk wird es auch Toiletten geben.

Visualisierung zum neuen Schulhaus der Kreisschule Gäu Neuendorf. zvg

Dem Projekt geht eine dreijährige Planungsphase voran. Damals wurde klar, dass Neuendorf ab Sommer 2023 Platz für acht weitere Klassen benötigt. Zudem wird der Standort Wolfwil aufgelöst: Die Gemeinde braucht die Räume für die eigene Schule.

2019/2020 gab es einen Wettbewerb. Das Büro von Simeon Heinzl gewann ihn und konnte das Projekt ausarbeiten. Zwischen dem damaligen, sogenannten Vorprojekt und dem jetzigen, definitiven Projekt gibt es Unterschiede. Man habe mehr Gespräche mit der Kreisschule und verschiedenen Planern geführt. Ziel sei es gewesen, detailliert abzuklären, welche Bedürfnisse die Schule hat.

Unterschiede gibt es auch bei den Kosten: Beim Vorprojekt ist man davon ausgegangen, dass der Neubau 15 Millionen kosten wird. Nun sind es noch 14,5 Millionen Franken, wie Katrin Spirig, von Anderegg Partner AG und für das Baumanagement zuständig, erklärte. Das erreiche man mit diversen Einsparungen und Verzichten. Ein Beispiel: Dem Lagerraum im Untergeschoss war im Vorprojekt zu viel Platz beigemessen worden. So wurde das Lager verkleinert, dafür ist ein Teil der Tiefgarage darin enthalten. In den 14,5 Millionen Franken sind zudem Reserven von 536000 Franken miteingerechnet. Da man aber viele Abklärungen getroffen habe, rechne man nicht mit Überraschungen, meinte Heinzel. Der Zweckverband sieht einerseits vor, die Kosten durch Darlehen von Verbandsgemeinden zu stemmen. Einzelne haben bereits zusgestimmt. Andererseits werden alle Verbandsgemeinden ihren Beitrag über die Jahresrechnung der Kreisschule leisten.

Vor Baubeginn braucht es einen Landabtausch

Die Kreisschule wird eine eigene Bushaltestelle erhalten. Bushaltestellen dürfen aber per Gesetz nicht auf privatem Grund liegen, wie Philipp Fluri vom Zweckverband erklärte. Deshalb muss das Stück Land, auf dem die Haltestelle zu liegen kommen soll und das derzeit noch dem Zweckverband gehört, mit der Gemeinde getauscht werden. Im Gegensatz dazu erhält der Zweckverband östlich des Grundstücks etwas Land von der Gemeinde, um dort die Velounterstände zu realisieren. Als nächsten Schritt wird der Zweckverband das Baugesuch eingeben. Am 10. August findet die Delegiertenversammlung des Zweckverbands statt. Dann werden die Delegierten über den Kredit, die Finanzierung und den Landtausch abstimmen. Im März 2022 soll mit dem Bau begonnen werden. Ungefähr in einem Jahr soll der Rohbau fertig sein. Der Bezug ist für das neue Schuljahr 2023/2024 vorgesehen. Ist das neue Schulhaus eingeweiht, werden dort um 500 Schüler zur Schule gehen.