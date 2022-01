Schlitteln auf dem Weissenstein: Ist der Nordhang ein Geheimtipp?

Pistentest Der Schlittelweg im Schatten seines südlichen Bruders: Ist der Weg vom Weissenstein nach Gänsbrunnen ein Geheimtipp? Auf dem Weissenstein gibt es zwei Schlittelstrecken: Eine führt der Südseite entlang nach Oberdorf, die andere die Nordseite hinunter nach Gänsbrunnen. Letztere ist unter Schlittlern weniger beliebt. Wir haben sie getestet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Schlittelweg nach Gänsbrunnen sieht man leider wenig Sonne. Dafür sind die Schneeverhältnisse optimal. Anja Neuenschwander

Die Sonne scheint und auf dem Weissenstein liegt Schnee. Das heisst: Schlitten packen und ab in die Höhe. Der Parkplatz an der Talstation in Oberdorf ist voll besetzt. Schneeschuhwanderer, Spaziergänger und Schlittenfahrer, sie alle stehen Schlange bei der Seilbahn. Sie fährt heute besonders langsam: Auf der Fahrt pfeift ein strenger Wind durch die Gondeli. Oben angekommen weht mir der Schnee ins Gesicht.

Nun müssen sich die Schlittler entscheiden: Entweder sie nehmen die steile und mit Kurven versetzte Strecke auf der Südseite oder die ruhigere auf der Nordseite – familienfreundlicher, meinte Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahnen Weissenstein, an der Talstation zu mir. Die meisten Schlittenfahrer würden die Südseite wählen, sagt er weiter. Ich möchte heute aber die Strecke auf der Nordseite ausprobieren. Vielleicht ist sie ja ein Geheimtipp.

Alles anzeigen

Nach einigem Suchen habe ich den Start gefunden. Zuerst muss man den Schlitten aber einen kleinen Hang hochziehen. Dafür ist es oben zwischen den Bäumen erstaunlich windstill. Der eisigen Bise bin ich also schon mal entkommen.

Bessere Schneeverhältnisse auf der Nordseite

Ein Strassenschild am Anfang der Abfahrt warnt vor dem grossen Gefälle. Ausserhalb der Wintersaison ist die Strasse von Autos befahren. Für eine Schlittelpiste ist der Weg ebenfalls wie geschaffen: Wenige, nicht allzu scharfe Kurven, angenehmes Tempo und ideale Schneeverhältnisse.

Das sieht auf der Südseite meist etwas anders aus, hatte mir Stuber zuvor bestätigt: Der Schnee bleibe wegen der Sonne nicht so lange liegen. Nach ein paar Tagen ohne Neuschnee müsse man die Schlittenfahrt oft beim Nesselboden schon für beendet erklären.

Auf der nördlichen Piste liegt der Schnee fast bis nach Gänsbrunnen, dafür legt man den Weg im Schatten zurück. Die wunderschönen, verschneiten Tannen machen diesen Umstand aber wieder wett. Auf andere Schlittler muss man hier zudem kaum Rücksicht nehmen: Auf der ganzen Schlittelstrecke begegnet mir weit und breit keine Menschenseele. Im Schnee kann ich aber Schlittenspuren entdecken – ich habe also nicht als einzige den Nordhang gewählt.

Auf dieser Seite des Weissensteins hat es nur wenige Besucherinnen und Besucher. Anja Neuenschwander

Als ich nach einer guten halben Stunde das Dorf erreiche, wird die Strecke immer eisiger. Der letzte Abschnitt besteht nur noch aus Eisfeldern. Nach ungefähr zehn Minuten zu Fuss habe ich den Bahnhof in Gänsbrunnen erreicht. Da haben es die Schlittler auf der Südseite wiederum etwas einfacher: Sie können direkt von der Talstation in Oberdorf ins Gondeli steigen und die nächste halsbrecherische Abfahrt in Angriff nehmen. In Gänsbrunnen fährt der Zug nach Oberdorf bloss stündlich.

Als ich am Bahnhof in Gänsbrunnen auf den Zug warte, treffen zwei weitere Schlittler ein. Ich frage bei der älteren Frau nach, warum sie denn diese Route gewählt habe. Die andere sei ihr zu steil, meint sie. Sie sei froh, sich überhaupt noch auf einen Schlitten zu trauen. Auf dieser Route treffe sie oft Familien mit Kindern an.

Anja Neuenschwander

Ist die Nordroute nun aber wirklich ein Geheimtipp, frage ich mich auf der Rückfahrt. Wer einen ruhigen Schlittelweg, ohne allzu scharfe Kurven und zu viele Mit-Schlittler sucht – definitiv. Man sollte sich jedoch genügend Zeit für Hin- und Rückweg einberechnen. Eine Strecke für Entspannte, sozusagen. Action findet man auf der anderen Seite des Bergs.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen