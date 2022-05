Auf Tour mit der Spitex Thal

Pflege Unterwegs mit der Spitex Thal: «Die Kunden lassen uns an ihrem Alltag teilnehmen» Ein Arbeitstag bei der Spitex Thal beginnt um 6.15 Uhr morgens und dauert bis in den späten Abend. Wir waren ein paar Stunden auf der Nachmittags- und Abendtour mit Spitex-Thal-Mitarbeiterin Antoinette Hammer. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 27.05.2022, 11.00 Uhr

Unterwegs mit der Spitex Thal: 332’933 km legten die Mitarbeitenden im vergangenen Jahr zurück. Bruno Kissling

Um 13.30 Uhr beginnt der Arbeitstag von Spitex-Thal-Mitarbeiterin Antoinette Hammer. Die Balsthalerin erzählt, wie sie zur Spitex Thal kam: «Ich habe Pflegefachfrau gelernt, war dann aber einige Jahre als Mutter von vier Kindern und als Hausfrau beschäftigt. Im Jahr 2003 entschloss ich mich dann, mich bei der Spitex Thal zu bewerben, um wieder ins Berufsleben einzusteigen. Und seither bin ich zu 40 Prozent hier angestellt.»

Antoinette Hammer arbeitet im sogenannten «Übergabeteam». Das heisst, sie und ihre insgesamt acht Kolleginnen stellen selbstständig ihre Touren zusammen. Heute geht es für Hammer zunächst nach Laupersdorf, dann retour nach Balsthal, hier besucht sie jeweils zwei Kunden, wie die Klienten der Spitex genannt werden. Es folgt dann eine Pause, und danach geht’s wieder ins Thal, nach Matzendorf und Laupersdorf. Ihre Arbeit wird an diesem Tag so gegen 20 Uhr beendet sein.

Antoinette Hammer (l.) und ihre Kollegin der Spitex Thal besprechen die Einsätze des Nachmittags. Bruno Kissling

Kein Spitex-Einsatz ohne Tablet

Ein Arbeitstag bei der Spitex Thal beginnt um 6.15 Uhr morgens. Das Einsatzgebiet umfasst alle Gemeinden des Thal, Welschenrohr-Gänsbrunnen, Herbetswil, Aedermannsdorf, Matzendorf, Laupersdorf, Balsthal, Holderbank und Mümliswil-Ramiswil. Hammer packt zuerst ihren Rucksack. Steriles Wundversorgungsmaterial, Pinzetten, Plastikhandschuhe, Blutdruckgerät und das Allerwichtigste: ihr Tablet.

Darauf kann sie ihre Tour abrufen, die Örtlichkeiten und Zufahrtswege abchecken. Dann kann sie auch nachschauen, wie sich der Krankenstand und die Behandlung jedes einzelnen Kunden darstellt, und sie selbst trägt nach einem Besuch jeweils ein, welche Tätigkeiten sie erledigt hat und wie sie den Behandlungsstand beurteilt.

Unterwegs mit der Spitex Thal: kein Einsatz ohne Tablet. Antoinette Hammer wirft einen kurzen Blick darauf, bevor sie zur nächsten Kundin geht. Bruno Kissling

Zwei grosse Wundpflegebehandlungen zuerst

Antoinette Hammer hat heute insgesamt neun Kunden zu besuchen – es geht also los. Sie startet vom Stützpunkt der Spitex Thal an der Brunnersmoosstrasse in Balsthal, damit sie pünktlich um 14 Uhr bei der ersten Kundin in Laupersdorf ankommt. Alle Spitex-Mitarbeiterinnen tragen noch immer Masken, im eigenen Büro und bei den Kunden. Noch bis Ende Mai sei dies so, sagt Hammer.

Der erste Besuch gilt einer 80-jährigen Frau, die eine komplizierte Hauttransplantation an einem Bein hinter sich hat. «Es gibt eine grössere Wundbehandlung», sagt Antoinette Hammer, bevor sie aus dem Auto steigt. Zuerst stellt sie ihr Tablet an, um den genauen Zeitaufwand zu ermitteln, dann verschwindet sie hinter der Türe, wo sie schon sehnlichst erwartet wird.

Nach der Behandlung zeigt sich die Kundin kurz an der Türe. Sie lobt die Arbeit der Spitex Thal und erklärt, wie froh sie sei, dass die Mitarbeiterinnen täglich vorbeikommen und die anspruchsvolle Wundpflege erledigen. Sie sei in Basel im Spital behandelt worden, erklärt sie weiter. Dorthin müsse sie auch immer wieder zur Kontrolle, und dort lobe man auch die Spitex-Arbeit zu Hause.

Wundpflege unter Scheinwerferlicht

Weiter geht es an den nächsten Ort, auch in Laupersdorf. Hier dürfen Fotograf und Journalistin mit ins Haus. Elisabeth Allemann ist die Kundin. Ihr Hündchen Gina will zunächst nicht von ihr weggehen, sie vor den fremden Leuten beschützen. «Ja, zunächst bellte sie noch, als die Spitex jeden Tag vorbeikam. Doch inzwischen merkt sie, dass die Besuche mir etwas Gutes tun», meint Elisabeth Allemann lächelnd. Sie habe eine schwere Leidenszeit hinter sich, erzählt ihr Mann Urs, der für die heikle Wundversorgung extra einen Scheinwerfer zur besseren Sicht in der Stube installiert hat.

Eine anspruchsvolle Wundversorgung erledigt Antoinette Hammer bei Elisabeth Allemann in Laupersdorf. Seit fünf Wochen kommt die Spitex täglich zum Verbandswechsel. Bruno Kissling

Antoinette Hammer schaut, ob ein Plastiksack für den Abfall bereit ist, und beginnt dann, den alten Verband wegzunehmen, die Wunde zu desinfizieren und zu reinigen. Schmerzen habe sie jetzt gottlob keine mehr, sagt Elisabeth Allemann und erzählt, dass sie sechs Wochen lang im Spital in Bern gelegen habe. Vor gut fünf Wochen konnte sie nach Hause zurückkehren, und seither kommt die Spitex täglich zur Wundpflege vorbei. «So langsam komme ich wieder auf die Beine», sagt sie voller Zuversicht.

Alles Verbandsmaterial, welches die Spitex Thal benötigt, stellt sie selbst zur Verfügung. Es wird via Krankenkasse verrechnet. «Besondere Medikamente jedoch, welche den Kunden von ihren Ärzten verschrieben werden, müssen sie selbst besorgen und schauen, dass sie vorhanden sind», erklärt Hammer. «Morgen muss ich wieder zur Kontrolle nach Bern, ihr müsst also nicht kommen», sagt Elisabeth Allemann noch. Doch in der Spitex-Tour für morgen ist dies bereits vermerkt.

Nun heisst es wieder adieu sagen und zum dritten Kunden in Laupersdorf fahren, ebenfalls eine Wundversorgung, die aber schon bald gut verheilt ist. Dann ist es Zeit, zurück zum Stützpunkt nach Balsthal zu fahren, eine Pause einzuschieben, Büroarbeiten zu erledigen und sich mit Kolleginnen zu besprechen. «Danach geht's zunächst zu zwei Kunden nach Balsthal und dann nach Matzendorf, wo ebenfalls zwei Einsätze geplant sind. Am Schluss stehen nochmals zwei Besuche in Laupersdorf an. «So um 20 Uhr bin ich dann wohl fertig mit den heutigen Einsätzen», schätzt Antoinette Hammer.

Der persönliche Kontakt in der privaten Umgebung

Unterwegs mit der Spitex Thal: Jetzt ist es Zeit für eine Pause im Stützpunkt an der Brunnersmoosstrasse in Balsthal. Bruno Kissling

In der Pause zeigt Antoinette Hammer, was sie alles mitnehmen muss, wenn sie zu einem Kunden mit einer Coronainfektion gerufen wird. «Wir nehmen eine Tasche mit allen nötigen Artikeln wie dem Schutzkittel, Schutzhandschuhen, Schuhüberzug, FFP2-Maske, Schutzbrille, Haarüberzug mit. Das ist alles bereits parat. Diese Dinge muss ich dann kurz vor der Begegnung mit dem Kunden anziehen.» Zum Glück kommt das heute nicht mehr so oft vor.

Was sie persönlich an der Arbeit für die Spitex begeistert, erklärt sie so: «Wir kommen zu den Kranken nach Hause, helfen ihnen dort, wo sie so sein dürfen, wie sie sind, wo sie sich wohlfühlen. Wir können zu ihnen Beziehungen aufbauen, und das schätze ich sehr».

92 Mitarbeitende erledigen 83'281 Einsätze im Thal Ein paar Zahlen: Dem Geschäftsbericht 2021 ist zu entnehmen, dass die Spitex-Mitarbeitenden im Berichtsjahr 332’933 km gefahren sind – das ist 8,24-mal um die Welt. Ein Spitex-Einsatz dauert durchschnittlich 24 Minuten. 61 Prozent der 405 Kunden waren weiblich; 31 Prozent männlich. Wundambulatorium: Die Spitex Thal bietet seit dem 1. Februar 2021 ein Wundambulatorium durch einen diplomierten Wundexperten SAfW an. Dies im Stützpunkt an der Brunnersmoosstrasse 13 in Balsthal. Im Herbst 2022 werden im Belano Neubau in Balsthal moderne Räumlichkeiten bezogen. (mgt/frb)

