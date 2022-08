Mümliswil-Ramiswil: Ferienpass Balsthal zu Gast beim Reitstall

Pferde Mit Velohelmen hoch zu Ross: Ein Besuch beim Ferienpass Balsthal Jörg Bader organisiert für den Ferienpass Balsthal einen Morgen mit Pferden auf seinem Hof in Mümliswil-Ramiswil. Zehn Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren erhalten so Einblick in den Umgang mit den Tieren. Rahel Bühler 1 Kommentar 09.08.2022, 20.00 Uhr

Zehn Mädchen vom Ferienpass Balsthal lernen dem Umgang mit Pferden in Mümliswil-Ramiswil. Bruno Kissling

«Wer möchte das Traben ausprobieren?», fragt Jörg Bader in die Runde. Zehn Mädchen, im Alter von acht bis zwölf Jahren, ausgerüstet mit (meist) langen Hosen, Velohelmen oder Reithelmen, strecken die Arme in die Höhe. In Baders Reitstall in Mümliswil-Ramiswil üben sie an einem Morgen den Umgang mit Pferden. Der Morgen mit Pferden ist einer der Kurse des Ferienpasses Balsthal.

Bader macht das nicht zum ersten Mal. Man könnte ihn fast als Ferienpass-Experten bezeichnen. Seit etwa sieben Jahren bietet er für verschiedene Ferienpässe Kurse mit Pferden an. Zuerst nur für Mümliswil-Ramiswil, später sind dann auch Balsthal und Oberbuchsiten dazu gekommen. Auf seinem Hof leben die Pferde nicht in einzelnen Boxen, sondern in einer Herde, und können sich die ganze Zeit frei bewegen. Das Futter erhalten sie über den Tag verteilt in kleinen Portionen – gesteuert per Computer. Bader sagt:

«Der Ferienpass ist eine coole Sache und es macht mir Freude, die Kurse zu geben.»

Oft habe er nach den Kursen Anmeldungen für die Reitschule. Meistens merke man den Kindern auch an, ob sie sich den Umgang mit den Pferden oder Tieren im Allgemeinen gewohnt sind. Am meisten freuen sich die Kinder aufs Reiten, ist Bader überzeugt.

Das Mini-Horse Rain ist das kleinste

Doch bis es dazu kommt, gibt es noch allerlei zu tun: Zu Beginn des Kurses macht Bader die zehn Mädchen mit dem Stall und den Pferden vertraut. Rain, Cindy, Julie und Cheveya heissen sie zum Beispiel. Rain ist als Mini-Horse die kleinste. Neben ihr kommen auch zwei Ponys und zwei Pferde kommen an diesem Morgen zum Einsatz.

Nach der Führung durch den Stall zeigt Baden den Mädchen, wie sie die Pferde führen müssen: «Ihr dürft nicht einfach davonlaufen, dann zieht ihr an den Zügeln und macht dem Tier weh.» Wichtig sei die Körperhaltung: «Ihr müsst mit dem Oberkörper nach vorne gehen und die Hand auch etwas nach vorne nehmen, geradeaus schauen und loslaufen, dann kommt das Pferd mit.» Nach einigen Anläufen klappt das dann auch und die Mädchen führen die Pferde aus dem Stall auf die Koppel hinauf.

Auf der sandbedeckten Koppen angekommen, warten die Mädchen darauf, mit dem Führen der Pferde anzufangen. Bruno Kissling

Dort angekommen, üben sie das Führen weiter. Eine nach der anderen darf links des Pferds hinstehen, die Zügel übernehmen und das Pferd über die sandbedeckte Koppel und zurück führen.

Als Nächstes steht Traben auf dem Programm: «Den Oberkörper nach vorne neigen, die Zügel straff halten und langsam loslaufen», weist Bader die Mädchen an. Auch hier klappt es bei einigen beim ersten Mal, andere brauchen mehrere Anläufe.

Mit Jörg Bader übt Nosomi Jäggi das Traben. Bruno Kissling

Das Reiten als Highlight

Das Reiten ist für die Mädchen klar der Höhepunkt des Morgens. Immer in Zweierteams geht es los: Ein Mädchen sitzt auf dem Pferd, das andere führt es. Zwei Helfer schauen, dass alles richtig zu- und hergeht.

Jörg Bader hilft Nadine Probst beim Aufsatteln. Bruno Kissling

Bader gibt währenddessen Einzelunterricht: An einer langen Leine – eine sogenannte Longierleine – lässt er das Pferd mitsamt Reiterin im Kreis laufen und traben. Die neunjährige Nadine Probst aus Holderbank ist die erste, die auf der Stute Chenaya Einzelunterricht kriegt. In einer Pause sagt sie, sie habe sich schon am meisten aufs Reiten gefreut. Nosomi Jäggi aus Balsthal schaut derweil zu: Sie sei durch ihre Schwester zum Reiten gekommen und wollte das nun auch ausprobieren. Nach ihrem Highlight gefragt, antwortet die Achtjährige: «Alles.»

Keinesfalls will ich "hochnäsig" erscheinen: Doch mir ist äusserst wichtig zu erwähnen, dass die Unfall- und / oder Haftpflichtversicherung bei einem Reitunfall seit einiger Zeit nicht mehr zahlt, wenn statt eines 3-Punkt-Reithelmes ein Velohelm getragen wird. Ich weiss, im Prinzip erfüllt der Velohelm denselben Zweck, doch das sind die neuen Versicherungsbestimmungen. Klar, ein getragener Velohelm ist besser als gar kein Helm. Doch das zusätzliche Leid durch Regress der Versicherung etc. kann vermieden werden.