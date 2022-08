Welschenrohr: Peter Gunziger hat einen Gedenkstein

Peter Gunzinger Wie ein Lehrer aus Welschenrohr zum Wegbereiter für moderne Lehrmittel im Kanton Solothurn wurde In einer neuen Serie spüren wir Gedenkstätten im Thal und im Gäu auf und erforschen ihre Entstehungsgeschichte. Teil zwei: der Gedenkstein für Peter Gunzinger in Welschenrohr. Fränzi Zwahlen-Saner Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Der Gedenkstein für Peter Gunzinger steht beim Schulhaus in Welschenrohr. Fränzi Zwahlen-Saner

Beim Welschenrohrer Schulhaus steht seit 1919 ein grosser Findling. Genauer gesagt ein Hornblendegneis, auf dem der Name eines bedeutenden Einwohners eingraviert ist. «Peter Gunzinger Professor und Seminardirektor 1844–1919. Dem Förderer unserer Schule und Industrie» ist darauf zu lesen.

Am 11. Juni 1919 starb Gunzinger im Alter von 75 Jahren und bereits am 24. Oktober des gleichen Jahres fand die Einweihungszeremonie des Gedenksteines statt. Den tonnenschweren Stein holte man von den sogenannten Cholplätzen, schreibt Autor Kuno Schmid im Kapitel «Peter Gunzinger» im Heimatbuch über Welschenrohr.

Gunzinger war zu jung für das Lehrerseminar

Peter Gunzinger wurde 1844 als zweitjüngster in eine kinderreiche Familie hineingeboren. Schon als Sechsjähriger wurde Peter in die Schule aufgenommen und mit zwölf Jahren trat er in die Bezirksschule in Balsthal ein. Er konnte dort bei einer Tante leben. Später erzählte er oft davon, wie er als Junge den dreistündigen Weg von Balsthal nach Welschenrohr unter die Füsse nehmen musste.

Bereits 1859, ein Jahr später, bestand er die Aufnahmeprüfung ins Lehrerseminar in Solothurn. Er konnte jedoch noch nicht eintreten, da er das Mindestalter von 16 Jahren noch nicht erreicht hatte. 1860 war es dann so weit und er absolvierte die dreijährige Ausbildung zum «Lehramtskandidaten». Danach wurde er mit 19 Jahren nach Fehren im Schwarzbubenland gewählt und arbeitete dort bis 1866. In dieser Zeit wurde er zum definitiv wählbaren Lehrer.

Doch der ehrgeizige Welschenrohrer wollte mehr und 1867 trat er in die Kantonsschule Solothurn ein, um die Maturität nachzuholen. Schon ein Jahr später hatte er auch dieses Ziel erreicht und er begann ein Studium der Naturwissenschaften an der ETH Zürich.

1871 wurde er als Lehrer und Rektor ans Lehrerseminar Solothurn berufen. Es sollte seine Lebensstelle werden. Gunzinger leitete es bis 1913. Zu bemerken ist, dass er damit die Stelle seines Förderers Friedrich Fiala übernahm, ebenfalls Welschenrohrer, der zum Bischof ernannt wurde. 1875 heiratete er Bertha Kaiser, eine Tochter des Nationalrates und Bankiers Simon Kaiser aus Biberist.

Wegbereiter für neue Lehrmittel

Der Gedenkstein. Walter Schmid

Es kam die Zeit, welcher Gunzinger als Pädagoge und in der Lehrerbildung seinen Stempel aufdrückte. Er beeinflusste die Richtung und den Inhalt neuer Lehrmittel in verschiedenen Fächern, doch schenkte er auch der Fortbildung der schulentlassenen Jugendlichen seine Aufmerksamkeit. So war er Initiant der obligatorisch gewordenen Fortbildungsschule und arbeitete dafür Lehrpläne aus.

Er setzte sich auch für den hauswirtschaftlichen Unterricht für Mädchen ein. Auch dem Kindergarten verhalf Gunzinger im Kanton Solothurn zum Durchbruch. 1883 wurde der erste in der Stadt Solothurn eingerichtet. Im Thal hingegen war er der Initiator der damals neu eingerichteten Bergschulen Brunnersberg und Hintererzberg. Beide existieren heute nicht mehr.

Mit Welschenrohr blieb Gunzinger stets verbunden und setzte sich für das wirtschaftliche Fortkommen seiner Heimatgemeinde ein. 1881 gründete er zusammen mit anderen die Aktiengesellschaft Uhrenfabrik Welschenrohr, um das Uhrenhandwerk in der Thaler Gemeinde zu festigen.

Damit aber die Uhrenindustrie fähige Leute beschäftigen konnte, war Gunzinger auch der Gründer und Unterstützer der 1903 ins Leben gerufenen Bezirksschule Welschenrohr. 1903 trat er aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurück, doch blieb er bis zu seinem Tod 1919 Chefredaktor des von ihm ins Leben gerufenen Blattes «Fortbildungsschüler».

