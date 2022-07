Thal-Gäu: Das Personal ist gefordert und gesucht

Personalmangel Abendeinsätze und eine hohe Selbstständigkeit – das Verwaltungspersonal in den Gemeinden im Thal und im Gäu ist gefordert und gesucht Gleich mehrere Gemeinden im Thal und im Gäu sind auf der Suche nach neuem Personal. Vor allem Verwaltungsstellen müssen neu vergeben werden. Enya Kopp Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeinde Härkingen sucht derzeit eine neue Gemeindeschreiberin oder einen neuen Gemeindeschreiber. Bruno Kissling

Pensionierungen, Umzüge und Umorientierungen: Der Fachkräftemangel dehnt sich langsam auf weitere Bereiche aus. Auch vor den Gemeinden macht der Trend keinen Halt. In verschiedenen Gemeinden im Thal und im Gäu werden neue Angestellte gesucht – und das in den unterschiedlichsten Bereichen.

André Grolimund, Gemeindepräsident Härkingen. Zvg

In Härkingen wird derzeit eine neue Gemeindeschreiberin oder ein neuer Gemeindeschreiber gesucht. «Wir hatten bereits jemand, der in Frage kam, allerdings zog diese Person ihre Bewerbung zurück», erklärt der Gemeindepräsident von Härkingen, André Grolimund, den aktuellen Stand. Für die Gemeinde bedeutet das weitersuchen.

Bei der Suche nach einem neuen Schulleiter hatte man mehr Glück – trotz des mittlerweile sehr dünn besiedelten Markts. «Am 1. August tritt er seine Stelle an», sagt Grolimund. Die Einarbeitung des neuen Schulleiters sei bereits erfolgt.

Ergänzungen im Lohnbudget

Die nächste Stelle, die ausgeschrieben werde, sei die des Finanzverwalters oder der Finanzverwalterin, erzählt er weiter. Denn die aktuelle Finanzverwalterin, Franziska Wyss, wird im Sommer 2024 pensioniert. Bis dahin werde sie sich nun, neben ihrer Tätigkeit als Finanzverwalterin, um Projekte kümmern, die man schon lange angehen wollte. Damit die Finanzverwaltung weiterhin gut besetzt ist, wird die Gemeinde eine Ergänzung ab 2023 suchen.

Durch diese Doppelbesetzung verändere sich das Lohnbudget. Die Gemeindeversammlung stimmte am 14. Juni über das Kreditbegehren der Gemeinde ab. Der gewünschte Betrag von 120’000 Franken wurde einstimmig angenommen. «Um jetzt schon mit der Rekrutierung von neuem Personal zu starten, zogen wir die Abstimmung vor», so Grolimund. Die Stelle werde ausgeschrieben als Finanzfachperson.

Neue Kräfte werden in vielen Gemeinden gesucht

In Oberbuchsiten wurde eine Verwaltungsangestellte oder ein Verwaltungsangestellter ab August 2022 gesucht. Es seien viele Bewerbungen eingetroffen, sagt Jonas Motschi, der Gemeindepräsident von Oberbuchsiten. «Wir hatten die Möglichkeit, eine gute Auswahl zu treffen.»

Noa Studer, neue Verwaltungsangestellte in Oberbuchsiten. Zvg

Nun ist klar, dass Noa Studer aus Dulliken ab August die neue Verwaltungsangestellte in Oberbuchsiten wird. Sie schloss eine kaufmännische Lehre bei der Gemeinde Schönenwerd ab. Sie wird hauptsächlich auf der Einwohnerkontrolle und der AHV-Zweigstelle tätig sein. Dazu kommen noch weitere administrative Aufgaben.

Auch in Balsthal werden neue Kräfte gesucht. Per Oktober 2022 ist eine Stelle ausgeschrieben als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin Bauverwaltung mit Stellvertretung des Leiters Bauverwaltung. Die Frist für die Bewerbungen läuft am 22. Juli aus.

Vor allem Bauverwalter seien schwer zu finden

Thomas Blum, Geschäftsführer Verband Solothurner Einwohnergemeinden. Michel Lüthi

Nicht nur in diesen drei Gemeinden werden Gemeindekaderstellen ausgeschrieben. Auch andere Gemeinden sind auf der Suche nach neuem Personal. «Der Markt mit neuem Personal für die Gemeinden ist nicht direkt übersättigt», sagt Thomas Blum, der Geschäftsführer des Verband Solothurner Einwohnergemeinden. Er sei allerdings auch nicht ausgetrocknet.

Am schwierigsten zu finden seien Bauverwalter, sagt er weiter. Dies habe unter anderem auch mit den Möglichkeiten für Quereinsteiger zu tun. «Bei den Gemeindeschreibern oder den Finanzverwalterinnen ist es besser möglich, als Quereinsteiger Fuss zu fassen.» Dies habe auch mit den Anforderungen an die Bewerber zu tun. In allen drei Fachbereichen können Weiterbildungen besucht werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen