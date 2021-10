Persönlich Mittwochs bleibe ich zu Hause Rahel Bühler 20.10.2021, 05.00 Uhr

Fairerweise muss ich sagen, die Leute in meinem Umfeld hatten mich vor zwei Jahren gewarnt: «Wenn du in einen Block ziehst, in dem man die Waschküche gemeinsam nutzt, gibt es Komplikationen.» Auch der Zettel an der Tür zur Waschküche, der dazu auffordert, keinen Streit an besagtem Ort anzufangen, irritierte mich nicht. Ich bin unkompliziert. So ein bisschen Wäsche waschen ist doch kein Problem.