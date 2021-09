Persönlich Gibt es doch eine Gartensaison 2022? Rahel Bühler 16.09.2021, 05.00 Uhr

Der Salat sieht mittlerweile so aus, als ob es ihm auf dem Balkon gefallen würde. Rahel Bühler

Nach meiner ernüchternden Erntebilanz von vergangener Woche hatte ich den Glauben in meine gärtnerischen Fähigkeiten verloren. Wie es der Zufall (oder Petrus) aber so will, haben die Sonnenstrahlen vom Wochenende gewirkt: Gestern konnte ich zehn Cherrytomaten ernten. Und der Salat sieht mittlerweile so aus, als ob es ihm auf meinem Balkon gefällt.