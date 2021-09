Perfektes Museumswetter Voller Erfolg: Regelrechter Ansturm auf den Kulturtag Thal Der Kulturtag Thal war ein voller Erfolg – dank dem abwechslungsreichen Programm und wegen des schönen Wetters. Linda Dagli Orti 14.09.2021, 05.00 Uhr

Am Kulturtag Thal gab es auf der Burg Alt-Falkenstein in der Klus Minnegesang zu geniessen. Linda Dagli Orti

Perfektes Museumswetter lockte unzählige Besucherinnen und Besucher an den Kulturtag Thal vom Wochenende. Die Thaler Museen und weitere Kulturin­stitutionen öffneten ihre Türen und überraschten die Gäste, getreu dem Motto «Erleben Sie die kulturelle Vielfalt des Thals», mit singenden Museumsführern, zu kleinen Feuerwehrhelmen und gelebtem Herzblut im Führerstand.

Ein Highlight: Minnegesang auf Alt-Falkenstein

Die Vielfalt des diesjährigen Kulturtags hätte in der Tat grösser nicht sein können. Es wäre schlicht unmöglich gewesen, alle Stationen an einem Tag zu besuchen. Traf man in Balsthal ein, hörte man schon von weitem die Minnesänger hoch oben auf dem Schloss Alt-Falkenstein. Ein Highlight mit toller Aussicht. Die Oltner «Mittelalter-Spillüt», wie sich Jeanine und Jonathan Frey nennen, spielten Stücke auf zahlreichen nachgebauten historischen Instrumenten und verwandelte den Ort in eine mittelalterliche Festung.

Zwischen den Darbietungen wurde das eine oder andere In­strument aus der Nähe betrachtet und sogar ausprobiert. Auch Franz Portmann, Präsident des Vereins Schloss und Museum Alt-Falkenstein, wurde von der Stimmung angesteckt und strahlte über die vielen Besucherinnen und Besucher, die den Weg hinauf zum Wahrzeichen von Balsthal fanden.

Die Sonderfahrten mit historischen Triebwagen der OeBB aus den 60er-Jahren waren auf der Hausroute Balsthal–Oensingen mit weit über 200 Fahrgästen sehr gut besucht. «Wären wir mit dem Roten Pfeil gefahren, wie sonst am Kulturtag, hätten wir nicht genügend Sitzplätze gehabt», meint Markus Schindelholz, Geschäftsführer der OeBB und Mitglied beim Verein OeBB Historic. In der «Schatzkammer» des Vereins, einem der Kompetenzzentren für historisches Rollmaterial in der Schweiz, das sogar Maschinen fürs Verkehrshaus revidiert, durften die Gäste die stolzen Dampflokomotiven erklimmen.

Mit einem singenden Museumskurator

Die Ausstellung im Museum Haarundkamm in Mümliswil «Handel im Wandel» wurde von Josef C. Haefely eindrücklich dargestellt. Buenos Aires und Mümliswil – ein Liaison, die Spuren hinterlassen hat? Man könnte es meinen. Bei der Führung erschallte die Melodie aus dem Grammophon im Hintergrund. Alsbald ergriff der Museumsführer die Noten mit dem spanischen Text und gab das argentinische Lied «El Rey de ­peine» (der König des Kamms) zum Besten. So viel Herzblut und Engagement erlebt man selten und man fühlte sich von Mümliswil in die argentinische Hauptstadt von 1920 zurückversetzt.

Der neu gestaltete Löwenplatz in Aedermannsdorf wurde zum Begegnungsort für jung und alt. Linda Dagli Orti

Eine unerwartet grosse kulturelle Vielfalt im Thal

Doch die Kultur im Thal kann einen nicht nur quer durch Kontinente reisen lassen, sondern auch das Dorf zusammenbringen: Der vom Jugendclub mitgestaltete Löwenplatz in Aedermannsdorf wurde am Kulturtag offiziell eröffnet und vom gesamten Dorf gefeiert. Bruno Born, Gemeindepräsident von Aedermannsdorf, erzählte, dass der Platz seit der Umgestaltung von Jung und Alt wirklich regelmässig genutzt wird – Partizipation par excellence!

Martin Neuenschwander, Präsident der Arbeitsgruppe Kultur im Thal, zieht eine positive ­Bilanz dieser Kulturtag-Ausgabe: «Wir sind sehr froh, dass wir den Tag nun endlich durchführen konnten. Es macht mich ­immer wieder stolz, zu sehen, welche kulturelle Vielfalt wir im Naturpark Thal haben und mit welchem Engagement die grösstenteils ehrenamtlichen Hel­ferinnen und Helfer diese ­Veranstaltung in Angriff nehmen». Der Kulturtag Thal ist ein Projekt der Arbeitsgruppe Kultur im Thal in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Thal. Wie immer war der Kulturtag Thal, inklusive Postauto-Transport für alle Besucher kostenlos.