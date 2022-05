Pastoralraum St. Wolfgang Balsthal Zur Pensionierung von Heinz Bader: Der heilige Franziskus ist für ihn ein Vorbild Heinz Bader, Katechet und Seelsorger des Pastoralraums St. Wolfgang im Thal tritt nach exakt 34 Jahren Dienst für die Kirche im Thal ab – aber doch nicht ganz. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Heinz Bader (65) tritt als Katechet und Seelsorger des Pastoralraumes St. Wolfgang Balsthal ab. Am 15. Mai findet ein Abschiedsgottesdienst statt. Bruno Kissling

Eine Osterkerze brennt auf dem antiken Stubentisch, an dem das Gespräch mit Heinz Bader (65) stattfindet. Seit 26 Jahren wohnt er zusammen mit seiner Frau Bernadette im Haus an der Dorfgasse in Balsthal; die drei erwachsenen Söhne sind ausgezogen. Im Parterre lebt noch die 93-jährige Mutter von Heinz Bader, umsorgt von Schwiegertochter und Sohn.

«Ich habe diese Kerze angezündet, um zu erklären, was ein Seelsorger für eine Gemeinde alles zu tun hat», beginnt er und berichtet, wie vor Ostern das von der Kerzenfabrik vorgeschlagene Sujet von ihm abgeändert wurde und er das Neue der Firma zur Begutachtung wieder vorlegte, weil das ursprüngliche Bild nicht bei allen Pfarreiratsmitglieder auf Zustimmung stiess. «Schliesslich kam die Kerze mit verändertem Sujet bei uns an und ist jetzt ein Verkaufsschlager.» Heinz Bader hat also ein viel breiteres Aufgabenfeld, als jenes, welches der Kirchenbesucher von ihm kennt. Kerzen einkaufen zum Beispiel.

Bader macht es nichts aus, in der Geschäftswelt zu agieren – im Gegenteil, er kennt sich darin aus. Schliesslich arbeitete er bis zu seinem 25. Altersjahr in der Privatwirtschaft, bei einem Küchenbauer. Er erzählt: «Nahe der damaligen Sägerei Rütti in Balsthal aufgewachsen, absolvierte ich zunächst eine Lehre als Schreiner. Das Leben mit dem Holz war mir nicht fremd, denn auch mein Vater arbeitete dort.» Zwar habe es schon Lehrer gegeben, die meinten, er sei doch eigentlich kein Handwerker.

«Das Spirituelle, Religiöse hat mich schon als junger Mensch sehr interessiert.»

Baders Stärke: Einfühlungsvermögen

Er, der Jungwachtleiter, Altardiener und spätere Vize-Sakristan, überlegte sich nach dieser Lehre als 20-Jähriger, das dreijährige Studium als Katechet am Katechetischen Institut in Luzern zu absolvieren. «Doch war ich noch am Zweifeln und bekam die Chance, bei einem Küchenbauer eine interessante Stelle mit viel Verantwortung zu übernehmen.»

So arbeitete er fünf Jahre lang an einer Position, für die er die entsprechende Ausbildung noch gar nicht hatte. «Doch es gefiel mir und ich hatte keine Probleme mit Chefs oder Mitarbeitern. Es ist wahrscheinlich eine Stärke von mir, dass ich mich schnell in andere Leute und Aufgaben einfühlen kann.»

Mit 25 Jahren entschloss er sich dann doch, die Ausbildung zum Katecheten in Angriff zu nehmen.

«Einer meiner Berater und Förderer war damals der Balsthaler Pfarrer Franz Jaeggi. Er forderte mich schon früh auf, Bussfeiern für Jugendliche in der Kirche durchzuführen. Das gefiel mir.»

So kam es, dass Bader nach seiner Ausbildung die seelsorgerische Jugendarbeit unter dem Namen «Läbigs Thal» zusammen mit Dolf Bürgi, Katechet in Balsthal, für das ganze Thal aufbauen konnte. Für Bader hiess dies neben seiner Tätigkeit als Katechet in Matzendorf und später auch in den Pfarreien Aedermannsdorf und Herbetswil, das vielfältige kirchliche Leben in allen Belangen mitzugestalten. Denn der Priestermangel war schon damals aktuell.

Heinz Bader hat sich in seiner Arbeit während 34 Jahren im Pastoralraum stets die Nähe der Menschen gefunden. Bruno Kissling

Die pragmatische Vorgehensweise dient allen

Nach elf Jahren in Matzendorf zügelte Bader mit der Familie 1996 in seine Heimatpfarrei Balsthal. Bis zu seinem Stellenantritt in Balsthal amtete Bader zeitweise als Jugendseelsorger im Gäu. «Zuerst noch mit Johannes Guldimann und danach mit Toni Bucher als Pfarrer in Balsthal, durfte ich, ähnlich wie in Matzendorf, verschiedene kirchliche Dienste übernehmen, für die ich im Grunde noch nicht befugt war, für die aber die Pfarrer mir ihre Erlaubnis gaben», berichtet Bader.

Eine Praxis, die vielleicht etwas unkonventionell ist, die aber den Pragmatismus beschreibt, welchen die katholische Kirche heute nutzen muss, um in den Gemeinden arbeiten zu können. Denn es ist ganz einfach: Es gibt zu wenig kirchliches Personal.

So zieht sich ein Motiv durch das Berufsleben von Heinz Bader: Er erledigt Arbeiten, für die er über kein entsprechendes Zertifikat verfügt, die er aber aufgrund seiner Persönlichkeit tadellos ausführen kann.

Begegnungen auf Augenhöhe sind wichtig

Ein Vorbild in seiner Arbeit sei ihm der Heilige Franziskus, erzählt Bader. Jährlich begebe er sich nach Spoleto (Italien) in ein kleines Klösterchen auf dem Monteluco, wo er Exerzitien im Geiste des Franziskus absolviert. 1209 erhielt Franziskus vom Papst die Erlaubnis zur Laienpredigt. 1991 erhielt auch Bader diese vom damaligen Bischofsvikar Max Hofer.

«Es war mir immer wichtig, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen die Schöpfung nahezubringen; ihnen in schwierigen Situationen mit der Kraft des Glaubens beistehen zu können.»

Wie weit vermag der christliche Glaube heute noch Menschen in schwierigen Situationen zu stärken? Eine Frage, die Bader in seinem Berufsleben stets beschäftigt. «Jesus Christus hat uns gezeigt, dass, was immer auch passieren mag, wir aufgehoben sind in der Liebe Gottes und so dem Schöpfer allen Lebens nahe sind.»

Die christliche Kirche als Gefäss nutzen

Klar kennt Bader die Kritikpunkte, denen die Kirche heute ausgesetzt ist und es gibt nicht wenige Themen, denen auch Bader kritisch gegenübersteht.

«Vieles in unserer Kirche gibt es seit 2000 Jahren und man kann sich fragen, was davon noch für unsere Zeit sinnvoll ist. Doch wir brauchen das Gefäss dieser Kirche.»

Heinz Bader hält im Garten des Altersheim Inseli Balsthal während der Coronazeit eine Andacht. zvg

Und weiter sagt er: «In diesem Gefäss sind aber auch Freiheiten möglich. Ich persönlich habe mich mit dem System arrangiert. Ich will die Botschaft von Jesus weitergeben.» Auch wenn er angefragt werde, Personen, die aus der Kirche ausgetreten sind, einen seelsorgerlichen Beistand oder ein Segensritual zu ermöglichen, bringt er den christlichen Glauben ins Spiel.

«Das Kreuzzeichen, ein Bibeltext, das Vaterunser, gehören dazu. Wenn das nicht möglich ist, muss ich verzichten.»

Der kochende Hüttenwart auf der Holzfluh

Seit dem 1. Mai ist Heinz Bader in Pension. Doch so ganz ohne kirchliche Arbeit geht sein Leben nicht weiter. «Noch bleibe ich Seelsorger für das Altersheim Inseli Balsthal. Einmal pro Woche bin ich dort anzutreffen; es gibt einen Gottesdienst und Gespräche.» Diese Arbeit sei nicht nur für die Bewohner wichtig, auch Mitarbeiter und Angehörige schätzen seine Anwesenheit am Freitag. Und ist in Baders Leben sonst noch wichtig? Er lacht:

«Meine Ehefrau, die Familie und das erste, im Januar geborene Enkelkind natürlich. Der Garten, die Literatur, die Fasnacht. Und dann auch die Holzfluh, wo ich Hüttenwart bin und bei Arbeitseinsätzen meine Kameraden gerne bekoche.»

Am 15. Mai wird Heinz Bader anlässlich eines Pastoralraumgottesdienst in Balsthal um 10.30 Uhr verabschiedet.

