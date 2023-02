Oberbuchsiten hat nun eigene SVP

Parteigründung Nun hat auch Oberbuchsiten eine eigene SVP: Walter Wobmann war dabei ‒ wie auch schon bei 50 anderen Ortsparteien Noch-Nationalrat Walter Wobmann hat eine weitere SVP-Ortspartei im Kanton Solothurn mitgegründet: die in Oberbuchsiten. Lukas Wilhelm ist der Präsident. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 09.02.2023, 08.16 Uhr

Seit kurzem gibt es in Oberbuchsiten eine SVP-Ortspartei. 45 Personen waren anwesend. Darunter auch Noch-Nationalrat Walter Wobmann, der schon bei über 50 solcher Gründungsversammlungen anwesend war: «Für die Basisarbeit sind Ortsparteien enorm wichtig. Denn sie sind in den Gemeinden verankert. Dadurch kann man sich in die lokale Politik und in Abstimmungen einbringen», sagt der «Götti» vieler Ortsparteien, der auch mal SVP-Kantonalparteipräsident war.

«Die SVP Kanton Solothurn ist immer noch im Aufbau. Uns gibt es erst seit 30 Jahren.» sagt Walter Wobmann. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Andere neue Ortsparteien scheinen wenig gegründet zu werden. Das bestätigt auch Wobmann. «Die SVP Kanton Solothurn ist immer noch im Aufbau. Uns gibt es erst seit 30 Jahren.» Die Sektionen in grösseren Gemeinden gebe es schon länger, jetzt seien die kleineren Gemeinden dran.

«Für die Gründung von Ortsparteien braucht es immer Leute, die anpacken. Dann kommen sie meistens auf mich zu und ich helfe ihnen, weil ich viel Erfahrung darin habe.»

Das sei auch in Oberbuchsiten so gewesen. Der 27-jährige Lukas Wilhelm wurde als erster Präsident der SVP Oberbuchsiten gewählt. Er wird gleichzeitig als Aktuar amten. Dies schreibt die SVP Thal-Gäu in einer Medienmitteilung.

Cyrill Kessler übernimmt die Posten als Vizepräsident und Kassier. Als Revisor stellte sich der SVP-Kantonsrat, Rechtsanwalt und Notar Rémy Wyssmann zur Verfügung. Laut Wilhelm hat die Ortspartei zwölf Mitglieder. Ziel sei es, in einem Jahr auf 24 anzuwachsen. Diese Zahl entspricht einem Prozent der Dorfbevölkerung.

«Gibt noch weisse Flecken»

Wobmann, der schon bei über 50 Parteigründungen dabei war, wird an den nächsten Nationalratswahlen bekanntermassen nicht mehr antreten. Erachtet er sein Werk, viele Ortsparteien zu gründen, als vollendet?

«Da und dort gibt es schon noch weisse Flecken, vor allem in kleineren Gemeinden. Aber im Wesentlichen ist die SVP im Kanton auf dem richtigen Weg.» Das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht. Man könne sich immer weiterentwickeln.

