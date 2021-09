Auf diesem Stand sind die Ortsplanungsrevisionen im Thal-Gäu

Ortsplanungsrevisionen im Thal Gäu Grosser Gemeindevergleich: So unterschiedlich steht es um die Ortsplanungsrevisionen im Thal-Gäu Per Gesetz muss jede Gemeinde ihre Ortsplanung alle zehn Jahre überprüfen und – wenn nötig – anpassen. Wie weit sind die Gemeinden im Thal und im Gäu? Eine Umfrage unter den Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen und eine Sichtung der Regierungsratsbeschlüsse zeigen: unterschiedlich weit. Rahel Bühler Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Wie soll sich die Gemeinde in Zukunft entwickeln? Am Anfang jeder Ortsplanungsrevision steht diese Frage. Am Ende kommt ein Dokument heraus, das diese und viele weitere Fragen beantwortet. Und dazwischen liegt ein mehrstufiges Verfahren, das jede Gemeinde alle zehn Jahre durchlaufen muss. Das sagt das Bau- und Planungsgesetz des Kantons.

«Die in Bildern, Strategien und Ideen gefassten Vorstellungen der zukünftigen, kommunalen Entwicklung werden in der kommunalen Raumplanung, der Ortsplanung festgesetzt», schreibt das Amt für Raumplanung (ARP) dazu. Beachten müssen die Gemeinden unter anderem die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen oder Fragen nach der Energieversorgung.

Wie weit sind die Gemeinden im Thal und im Gäu? Die Umfrage unter den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten und die Konsultation von Regierungsratsbeschlüssen zeigt: Die Gemeinden stehen an verschiedenen Punkten.

Es sei schwierig, das vorhandene Bauland verfügbar zu machen, da es die Eigentümer nicht veräussern möchten, schreibt Aedermannsdorfs Gemeindepräsident Bruno Born. Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

2017 erstellte die Gemeinde das räumliche Leitbild. Dann folgte eine Quartieranalyse. «Im Weiteren möchten wir Land, das momentan in der öffentlichen Zone ist, in Wohnzone umteilen, was eine Studie nach sich zog. Im Gebiet Eisenhammer haben wir eine Fläche Industriezone, das wir der Gewerbezone zuteilen möchten», schreibt Gemeindepräsident Bruno Born.

Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

In den nächsten Wochen wird die Gemeinde die Unterlagen dem Kanton zur Vorprüfung übergeben. Laut Born wird es im Anschluss etwa ein halbes Jahr dauern, bis der Prozess weiterlaufen kann.

Welche Schritte stehen an?

Das weitere Vorgehen hängt vom Resultat der Vorprüfung des Kantons ab.

Wo liegen die Herausforderungen?

«Öffentliche Zone in Wohnzone umwanden», schreibt Born. Weiter sei es schwierig, das vorhandene Bauland verfügbar zu machen, da die Eigentümer ihr Bauland nicht veräussern möchten. «Als Massnahme haben wir letztes Jahr einem Immobilienhändler ein grösseres Stück abkaufen können, das wir jetzt erschliessen. Das Interesse daran ist sehr gross.»

Balsthal möchte die öffentliche Auflage der Ortsplanung Ende Jahr abschliessen. Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Im Sommer 2020 fand die öffentliche Mitwirkung dazu statt. 39 Mitwirkungsbeiträge mit 117 Begehren gingen ein, schreibt Gemeindepräsident Freddy Kreuchi. Die Resultate wurden in einem 43-seitigen Mitwirkungsbericht festgehalten.

Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Der Mitwirkungsbericht (und die darin enthaltenen Umsetzungsvorschläge) wurde vom Gemeinderat vor den Sommerferien verabschiedet und wird in den kommenden Wochen an die Mitwirkenden versendet. Des Weiteren war das Dossier der Ortsplanungsrevision bis Mitte August in der kantonalen Nachprüfung beim Amt für Raumplanung.

Welche Schritte stehen an?

Im nächsten Schritt wird die Ortsplanungskommission die Ergebnisse der Nachprüfung in zwei Sitzungen im September auswerten und ihre Umsetzung beschliessen. Anschliessend wird der Gemeinderat die Unterlagen nochmals sichten und in die öffentliche Auflage verabschieden. Geplant ist, die öffentliche Auflage bis Ende Jahr abzuschliessen und dann die eingegangenen Einsprachen zu behandeln.

Wo liegen die Herausforderungen?

Herausforderungen sind laut Kreuchi die viel höhere Komplexität und der grössere Umfang gegenüber früheren Ortsplanungen. Eine weitere Herausforderung sei die Berücksichtigung der neuen Grundlagen (kantonaler Richtplan oder die Siedlungsentwicklung nach innen). Auf Balsthal bezogen, seien die parallel laufenden Nutzungsplanungen (Demenzzentrum, Sagi-Areal, Verkehrsanbindung Thal, Papieri-Areal) speziell herausfordernd.

Herbetswil hat mit der Ortsplanungsrevision noch nicht begonnen.

Bruno Kissling

Die Gemeinde Herbetswil hat mit der Ortsplanungsrevision noch nicht angefangen, wie Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt erklärt.

Die Gemeindeversammlung von Holderbank wird im Dezember über das Budget für die Ortsplanungsrevision entscheiden.



Bruno Kissling

Auch Holderbank hat noch nicht mit der Revision der Ortsplanung begonnen, schreibt Gemeindepräsident Pascal Berger. Die Revision werde aber Bestandteil des Budgets 2022 sein, das an der Gemeindeversammlung im Dezember verabschiedet wird. Dann könne die Umsetzung starten.

Im Oktober wählt der Laupersdörfer Gemeinderat das Ingenieurbüro aus, das die Arbeiten ausführen soll. Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Die Gemeindeversammlung vom Dezember 2021 hat einen Kredit von 160000 Franken für die anstehende Ortsplanrevision gesprochen, schreibt Gemeindepräsident Edgar Kupper.



Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 23. August das Ausschreibungsverfahrens und der Projekt- und Leistungsbeschrieb genehmigt und die Planerleistungen öffentlich ausgeschrieben.



Welche Schritte stehen an?

Bis 20. Oktober können sich Ingenieurbüros melden. Der Gemeinderat wird an der Sitzung vom 25. Oktober eines auswählen. «Wir wollen noch dieses Jahr den Auftrag vergeben und mit der Ortsplanrevision anfangen», schreibt Kupper.



Wo liegen die Herausforderungen?

Die Revision möglichst zeitnah durchführen zu können und eine entsprechende Genehmigung vom Kanton zu erlangen, schreibt Kupper: «Wir hoffen, dass der Kanton die neuen Herausforderungen der Raumplanung so angepasst hat, dass eine speditive Begleitung und Beurteilung der Ortsplanungen möglich wird.» Laupersdorf habe zum Ziel, eine qualitative Verdichtung und Entwicklung in geeigneten Quartieren zu ermöglichen und zusätzlichen Wohn- und Arbeitplatzraum zu schaffen, damit ein moderates Wachstum hin zu noch mehr Qualität des Dorfes erreicht werden kann. Man sei bestrebt, alle Betroffenen in den Planungsprozess einzubinden.



«Ohne neues Bauland kann sich unser Dorf nicht weiterentwickeln», sagt Matzendorfs Gemeindepräsident Marcel Allemann.

Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Matzendorf beschäftige seit zwei Jahren mit der Ortsplanungsrevision, berichtet Gemeindepräsident Marcel Allemann. Nach der Fertigstellung des räumlichen Leitbilds habe man festgestellt, dass man gar kein Bauland mehr habe. Darauf habe man eine erste Version der Revision an den Kanton geschickt, mit dem Antrag auf mehr Bauland. Der Kanton habe ihn abgelehnt. Die Gemeinde müsse zuerst nach innen verdichten.



Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Nach der Ablehnung durch den Kanton sei man weiterhin daran, Lösungen für das fehlende Bauland zu suchen, sagt Allemann. Dafür habe es auch eine Aussprache mit dem Kanton gegeben.



Welche Schritte stehen an?

Mittlerweile sei man laut Allemann daran, eine smarte Überbauung in verdichteter Bauweise im Dorf auszuarbeiten. Sie soll Wohnen für jung und alt ermöglichen. Wo, möchte der Gemeindepräsident noch nicht sagen. Die Gemeinde möchte die Ortsplanungsrevision im Sommer 2022 abschliessen.



Wo liegen die Herausforderungen?

«In den gegensätzlichen Vorstellungen von Kanton und Gemeinde», wie Allemann sagt. «Ohne neues Bauland, das junge Familien anzieht, die Einfamilienhäuser bauen, kann sich unser Dorf nicht weiterentwickeln. Wir sind auf Neuzuzüger angewiesen, sonst überaltert unser Dorf.» Matzendorf merke auch die pandemiebedingte Städteflucht: Die Nachfrage nach Bauland und Häusern sei gross.



Im Herbst ist in Mümliswil-Ramiswil die öffentliche Mitwirkung geplant. Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Bisher wurden die Unterlagen für die zweite kantonale Vorprüfung erarbeitet.

Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Von April bis Juni fand zudem eine Dorfkernanalyse statt. Diese ist nun abgeschlossen.

Welche Schritte stehen an?

Im Herbst ist die öffentliche Mitwirkung geplant. Parallel dazu soll die kantonale Vorprüfung stattfinden.

Wo liegen die Herausforderungen?

«Ebenfalls in den gegensätzlichen Vorstellungen bezüglich der Raumplanung von Kanton und Gemeinde», sagt Gemeindepräsident Kurt Bloch.

Wollte für die Revision der Ortsplanung zuerst die Fusion abwarten: die Gemeinde Welschenrohr-Gänsbrunnen. Bruno Kissling

Die Gemeinde hat die Ortsplanrevision noch nicht in Angriff genommen, weil man zuerst die Fusion mit Gänsbrunnen abwarten wollte, schreibt Gemeindepräsidentin Theres Brunner. Man werde die Revision frühestens 2023 angehen. Eine der Herausforderung werde es sein, Möglichkeiten zu finden, wie die Gemeinde wachsen kann.

Egerkingen hat die Revision der Ortsplanung im April 2014 abgeschlossen. Bruno Kissling

Egerkingen hat die Revision der Ortsplanung abgeschlossen. Man rechnet damit, dass die Gemeinde in 15 Jahren maximal 3500 Einwohner umfasst. Im Rahmen der Revision wurde unter andrem 1,86 Hektaren von der Landwirtschafts- in die Bauzone eingezont. Etwa die Gebiete Holenbaumacker, Talrech Ost oder Höchenacker. Weiter werden von der bestehenden Reservezone 399 Hektaren der Bauzone zugeteilt. Es sind dies sechs Gebiete innerhalb des bestehenden Siedlungsgebietes oder am Rande davon. Weiter gibt es Umzonungen innerhalb der bestehenden Bauzone. Das Gebiet um den Bahnhof wurde etwa wegen der guten Erschliessung in eine Mischzone Wohnen mit erhöhter Dichte umgezont. Im April 2014 hat der Regierungsrat die revidierte Ortsplanung genehmigt. Im Dezember 2014 genehmigte der Rat die eine nachträgliche Bauzone im Gebieten Bleumatt und eine Strasse und Baulinien im «Büel».

Als nächstes steht in Härkingen die öffentliche Mitwirkung an. Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Basierend auf dem 2017 genehmigten Leitbild haben Gemeinderat und Planungskommission die Arbeiten zur Ortsplanungsrevision an die Hand genommen, schreibt Daniel Nützi, der zum Zeitpunkt der Anfrage noch Gemeindepräsident war. In zahlreichen Sitzungen wurden zusammen mit dem Planungsbüro in den vergangenen rund drei Jahren Pläne und Reglemente erarbeitet.

Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Die Unterlagen sind dem Kanton im Frühling zur zweiten Vorprüfung eingereicht worden. Die Rückmeldung dazu sei vor kurzem eingetroffen, so dass der Gemeinderat diese nun analysieren müsse, scheibt Nützi. Danach werde eine öffentliche Mitwirkung stattfinden, wobei die Härkinger Bevölkerung erstmals über die erarbeiteten Grundlagen informiert wird.

Welche Schritte stehen an?

Nach der Überarbeitung der Unterlagen aufgrund der zweiten Kantonalen Vorprüfung findet die öffentliche Mitwirkung für die Härkinger Bevölkerung statt. Dazu kann sie Stellung nehmen, also mitwirken. Im Anschluss wird der Gemeinderat allfällige weitere Anpassungen vornehmen, bevor dann die öffentliche Auflage stattfindet.

Wo liegen die Herausforderungen?

«Die übergeordneten Rahmenbedingungen (Raumplanungsgesetz, Richtplan) korrespondieren nicht immer mit den Überlegungen und Absichten der Gemeinde», so Nützi.

Kestenholz hat die Ortsplanungsrevision im Jahr 2014 abgeschlossen. Bruno Kissling

Auch Kestenholz hat die Revision bereits fertiggestellt. Grundsätzlich geht man davon aus, dass 2040 2000 Personen in Kestenholz wohnen. Total wollte die Gemeinde mit der neuen Planung 2,41 Hektaren neu der Wohnzone zugeteilt. Die flächenmässig grössten Zonenänderungen waren in den Gebieten Usserrain, Bachmatt und Armenfonds vorgesehen. Der Gemeinderat begründete die Einzonungen mit dem Horten von Bauland. Er hat die Revision im August 2013 beschlossen. Gegen diesen Beschluss haben mehrere Parteien Beschwerde beim Regierungsrat erhoben. Der Regierungsrat im April 2014 genehmigte die neue Ortsplanung. Allerdings verweigerte er der Gemeinde die Zuordnung der Gebiete Bachmatt und Armeefonds in die Bauzone. Begründung: fehlender Bedarf. Mit der noch unbebauten Bauzonenfläche könne eine Bevölkerungszahl im Sinne der Zielsetzung der Gemeinde erreicht werden. «Unbestritten ist, dass die Landhortung der Entwicklung der Gemeinde entgegenstehen kann», steht im Regierungsratsbeschluss. Baulandhortung sei jedoch kein Argument für Neueinzonungen. Es sei künftig die Aufgabe der Gemeinde, Einfluss auf die Verkaufs- oder Bauwilligkeit der Eigentümer von gehorteten Parzellen zu nehmen. Das neue Baugebiet Usserrain, das eine Hektare umfasst, genehmigte der Regierungsrat. Im Oktober genehmigte er zudem die Bauzonenabgrenzung im Gebiet Bachmatt.



Die Ortsplanungsrevision von Neuendorf steht kurz vor der kantonalen Vorprüfung.

Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Die Bevölkerung wurde zu einer Zukunftskonferenz und Mitwirkungsverfahren eingeladen. Entsprechend wurde das Leitbild angepasst, wie Gemeindepräsident Hanspeter Egli schreibt. Weiter wurden Zonenreglement, Nutzungspläne und das Baureglement überarbeitet und das Naturinventar aufgenommen.



Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Die Revision steht kurz vor der kantonalen Vorprüfung.



Welche Schritte stehen an?

Als nächstes wird der Gemeinderat über Stand und Inhalt der Arbeiten informiert und es gilt, «den Bericht der Vorprüfung abzuwarten», schreibt Egli.

Wo liegen die Herausforderungen?

In der weiteren Mitwirkungsveranstaltung für die Bevölkerung und der öffentlichen Planauflage. Auch das Miteinbeziehen und Abholen sämtlicher Interessengruppen erachtet Egli als Herausforderung.

Die Ortsplanungsrevision Niederbuchsiten befindet sich derzeit im abschliessenden Genehmigungsverfahren beim Kanton. Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Die Ortsplanung wurde in der Legislatur 2017 bis 2021 bearbeitet und sei für die Gemeinde abgeschlossen, schreibt Gemeindepräsident Markus Zeltner.



Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Im abschliessenden Genehmigungsverfahren beim Kanton.



Welche Schritte stehen an?

Für die Gemeinde keine weiteren.

Wo liegen die Herausforderungen?

Keine, schreibt Zeltner.

Eine Herausforderung werde der Durchgangsverkehr in Oberbuchsiten sein, sagt Gemeindepräsident Jonas Motschi Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

Die Gemeinde hat ein räumliches Leitbild ausgearbeitet und anschliessend im Herbst 2017 mit der Ortsplanrevision begonnen. «Dabei haben wir die bestehenden Pläne, das Zonenreglement und das Baureglement überprüft sowie die notwendigen Anpassungen vorgenommen», schreibt Gemeindepräsident Jonas Motschi.



Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und das ARP hat bereits zwei Vorprüfungen vorgenommen. Zur Zeit bereinige man laut Motschi noch kleinere Abschlussarbeiten.



Welche Schritte stehen an?

Man werde diesen Herbst die Auflage der revidierten Ortsplanung beschliessen und dann die öffentliche Auflage durchführen.



Wo liegen die Herausforderungen?

«Die grösste Herausforderung liegt bei uns in der Entlastung des Gemeindegebietes vom Durchgangsverkehr. Dazu kommen zwei Entwicklungsschwerpunkte die wir ein- respektive umzonen wollen», so Motschi.

Der Regierungsrat hat die Revision von Oensingen im April 2018 genehmigt. Bruno Kissling

Auch Oensingen hat die Revision bereits fertiggestellt. Die Einwohnergemeinde strebt bis 2030 eine Einwohnerzahl von 7500 an. Mit dem überarbeiteten Bauzonenplan verfügt die Gemeinde über etwa 11,8 Hektaren unbebaute Wohn-,Misch- und Zentrumszone. Diese Reserven sowie das Potenzial für die innere Verdichtung decken den Bedarf für die angestrebte Bevölkerungsentwicklung bis 2030. Mit der Ortsplanungsrevision wird die Bauzone nicht erweitert. Die Siedlungsentwicklung wird verstärkt auf die Innenentwicklung gelenkt. So werden in den Bereichen Solothurnerstrasse, Bahnhof und im Unterdorf Entwicklungsschwerpunkte definiert, die mit einer Zonierung dichter genutzt werden können. Der Gemeinderat beschloss die neue Ortsplanung im März 2017. Dagegen erhoben drei Parteien Einsprache beim Regierungsrat. Es folgte eine weitere öffentliche Auflage vonseiten der Gemeinde, weil sie andere Einsprachen gutgeheissen hatte. Im Juli 2017 beschloss der Gemeinderat die Planung definitiv. Der Regierungsrat hat die Planung im April 2018 gutgeheissen und die Beschwerden abgelehnt beziehungsweise ist nicht darauf eingetreten.

Die Ortsplanungsrevison von Wolfwil stecke «noch in den Anfängen», sagt Gemeindepräsident Georg Lindemann. Bruno Kissling

Was hat die Gemeinde für die Ortsplanungsrevision bisher gemacht?

«Unsere Ortsplanrevision steckt noch in den Anfängen», schreibt Gemeindepräsident Georg Lindemann.

Wo steht die Ortsplanungsrevision derzeit?

Man habe alle Gesuche um eventuelle Einzonungen gesammelt und keine Begehren in Angriff genommen, weil sie vermutlich vom ARP nicht bewilligt werden würden, so Lindemann.

Welche Schritte stehen an?

Als nächsten Schritt wird die Bau-Werk- und Planungskommission an der Gemeindeversammlung einen Kredit von 200000 Franken beantragen, um die Revision 2022 zu starten.

Wo liegen die Herausforderungen?

«Als grösste Herausforderung sehen wir die Baulandhortung. Da vermutlich keine neuen Einzonungen bewilligt werden, müssen wir die Baulandbesitzer überzeugen, dieses an Bauwillige zu veräussern», schreibt Lindemann.

So laufen die Revisionen jeweils ab

Wie eine Ortsplanungsrevision abzulaufen hat, gibt das Amt für Raumplanung vor:

Die Vorabklärung ist freiwillig. Dabei geht es darum, zu klären, ob das Vorhaben grundsätzlich möglich ist.

Jedes Nutzungsplanungsgeschäft muss zur kantonalen Vorprüfung beim ARP eingereicht werden. Dabei holt die Abteilung Nutzungsplanung die Stellungnahmen von allfälligen weiteren involvierten kantonalen Fachstellen ein. Die Vorprüfung wird mit dem Vorprüfungsbericht abgeschlossen. Eine Vorprüfung dauert ca. 3 Monate.

Sind noch weitere Fragen zu klären oder die Unterlagen betreffend wichtigen Aspekten unvollständig oder fehlerhaft, muss die Planung zu einer weiteren Vorprüfung eingereicht werden.

In einem Mitwirkungsverfahren wird die Bevölkerung ins Verfahren miteinbezogen. Der Kanton erachtet der Einbezug der Bevölkerung als besonders wichtig. Dazu gibt es Informationsveranstaltungen und die Möglichkeit, bei der Erarbeitung des Leitbilds mitzuwirken. Letzteres wird von der Gemeindeversammlung beschlossen und ist behördenverbindlich.

Nach dem Abschluss der kantonalen Vorprüfung folgt die öffentliche Auflage. Dabei legt der Gemeinderat die Pläne während 30 Tagen öffentlich auf. Während dieser Frist können alle, die von der Planung betroffen sind, beim Gemeinderat Einsprache erheben. Der Gemeinderat behandelt die Einsprachen. Eventuell wird die Planung überarbeitet. Dann muss sie nochmals öffentlich aufgelegt werden. Der Gemeinderat beschliesst über die Pläne. Einsprecher können gegen Entscheide des Gemeinderats innert zehn Tagen beim Regierungsrat Beschwerde führen.

Die Gemeinde stellt die Unterlagen mit dem Genehmigungsantrag dem ARP zu. Die Abteilung Nutzungsplanung prüft das Dossier. Ist alles in Ordnung und liegen keine Beschwerden vor, verfasst sie einen Antrag an den Regierungsrat in Form eines Regierungsratsbeschlusses. Der Regierungsrat entscheidet über allfällige Beschwerden gleichzeitig mit der Plangenehmigung. Sind die Beschwerdeführer mit dem Entscheid nicht einverstanden, können sie ans Verwaltungsgericht gelangen. Die nächste und letzte Instanz ist das Bundesgericht.

Die Nutzungspläne und allfällige weitere Unterlagen treten mit der Publikation des Genehmigungsbeschlusses (Regierungsratsbeschluss) im Amtsblatt in Kraft.