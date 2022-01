Thalstrasse in Laupersdorf wird saniert

Der Durchgangsverkehr auf der Thalstrasse in Laupersdorf soll sicherer und leiser werden: Im Mai sollen die Bagger auffahren

Leiser und sicherer: So soll die Thalstrasse in Laupersdorf künftig sein. Die Pläne für die Sanierung der Strasse lagen im Dezember öffentlich auf. Einsprachen sind keine eingegangen. Der Kanton Solothurn will Ende Mai mit der Sanierung beginnen.