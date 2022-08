Ältestes Feuerwehrauto im Thal wird 92 Jahre alt

Oldtimer Das älteste Feuerwehrauto im Thal wird 92 Jahre alt: Es ist ein knallroter Packard – und er ist noch immer fahrtüchtig Klimaanlage, Servolenkung und Sitzgurte sind heute selbstverständlich. Im ersten Thaler Feuerwehrauto ist stattdessen Muskelkraft angesagt. Das Auto feiert heuer seinen 92. Geburtstag und gehört den Feuerwehrveteranen Balsthal. Eine Probefahrt mit Rattern, Zwischenkuppeln und etwas Geduld «hogerauf». Rahel Bühler Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.00 Uhr

Das älteste Feuerwehrauto im Thal, dieser «Packard», wird 92 Jahre alt. Bruno Kissling

Mani Matter singt in seinem «Alpenflug»: «Und es ratteret und brummet um sen ume dr Motor.» Er besingt zwar ein Sportflugzeug, könnte diesen Satz aber genauso gut einer Fahrt im alten «Packard» der Feuerwehr Balsthal widmen. Das knallrote Gefährt mit Holzleiter auf dem Dach, runden, blauen Sirenen und zwei Hupen stammt von 1930. Es hat keine Servolenkung, Klimaanlage oder Sitzgurte.

Das Gefährt gehört den Feuerwehrveteranen Balsthal und wird heute Samstag 92 Jahre alt. Zu diesem Anlass nehmen Vereinspräsident Stephan Berger und Marcel Christ, der Fahrzeugverantwortliche, uns (das sind ein Fotograf und die Schreibende) mit auf eine Ausfahrt. Vor jeder Fahrt, der «Packard» wird heute noch vor allem für Hochzeiten und Geburtstage gebraucht, werden Reifendruck und Batteriezustand geprüft.

Ein Blick ins Innere des Feuerwehrautos. Bruno Kissling

Damit Christ losfahren kann, dreht er am Zündschlüssel. Dann muss die Beifahrerin den Startknopf, der sich rechts vom Gaspedal befindet, drücken. Dann lenkt Christ das Fahrzeug vom Parkplatz des Feuerwehrmagazins Richtung Balsthaler Moos. Auch während der Fahrt hat die Beifahrerin immer mal wieder etwas zu tun: Denn der Blinkhebel befindet sich vor dem Beifahrersitz.

Der «Packard» ist der ganze Stolz des Vereins

Im Moos angekommen soll ich, die sich das Schalten zwar gewohnt, aber noch nie mit einem solch alten Gefährt unterwegs gewesen ist, meine erste Fahrstunde im «Packard» erhalten. Ein Privileg, wie Vereinspräsident Berger sagt. Denn der «Packard» sei der ganze Stolz des Vereins. Die fünf Chauffeure machen regelmässig Probefahrten, um in der Routine zu bleiben.

Die Probefahrt geht los. Bruno Kissling

Nach dem Fahrerwechsel geht es los: Der Motor läuft noch, ich löse die Handbremse, drücke auf die Kupplung und schalte vom Leergang in den ersten Gang. Das klappt auf Anhieb. Bis sich der Oldtimer in Bewegung setzt, braucht es viel Gas. Doch auch das Anfahren funktioniert sofort.

Dann drehe ich eine Runde um den Parkplatz. Um das Lenkrad zu bedienen, braucht es ordentlich Muskelkraft. Auch wankt das Fahrzeug vor allem in den Kurven ganz schön. Als Nächstes vollziehe ich eine Vollbremsung. Heute würde man dem allerdings nicht mehr Vollbremsung sagen, denn der Bremsweg kommt mir ewig vor.

Redaktorin Rahel Bühler auf Probefahrt. Bruno Kissling

Der Tacho ist trügerisch

Auf der zweiten Runde versuche ich, in den zweiten Gang (von dreien) zu schalten. Christ gibt mir zuvor die Anweisung, zuerst in den Leergang zu schalten, dann Zwischengas zu geben und erst dann wieder zu kuppeln, um den Schaltknüppel ins Zwei zu stossen. Es kann knifflig sein, warnten mich Berger und Christ unisono. Doch auch diese Aufgabe meistere ich.

Die Ausfahrt geht Richtung Aedermannsdorf weiter. Bruno Kissling

Nach einigen Runden übernimmt Berger das Steuer. Die Ausfahrt geht nach Aedermannsdorf und wieder zurück ins Feuerwehrmagazin. Schon 1941 war Balsthal eine Stützpunktfeuerwehr, erzählt Berger unterwegs.

Der Packard hat aber nur 90 PS und kann maximal 70 Stundenkilometer fahren. Deshalb dauerte es auch mit Auto lange, bis man bei einem Brand in Welschenrohr angekommen war. Geht es bergauf, so hat der Wagen wenig Kraft. Das macht sich beim Weg zur Kirche in Matzendorf bemerkbar: Berger gibt Vollgas und der Wagen fährt knapp 30.

Der Tacho ist trügerisch. Berger sagt:

«Wir fahren nach Gefühl.»

Die Sirene und das Blaulicht funktionieren noch. Aber Temperatur- und Zeitanzeige nicht mehr. Für den Benzinstand benutzen die Veteranen ein Holzstäbchen. Die Ersatzteile besorge eine auf «Packards» spezialisierte Garage aus dem Bernbiet.

«Wir fahren nach Gefühl», sagt Vereinspräsident Stephan Berger. Bruno Kissling/Rahel Bühler

Diesen Samstag wird der «Packard» nun 92 Jahre alt. Die Veteranen feiern den Anlass mit einem internen Fest. Das Fahrzeug wird auch im Einsatz stehen. Und vielleicht auch das Rattern und Brummen seines Motors.

Die Geschichte des Packards

Nachdem das Fahrzeug 1930 in Detroit (USA) hergestellt wird, ist es in der Schweiz zehn Jahre als Privatauto unterwegs. 1941 möchte die Feuerwehr Balsthal ihr erstes Pikettfahrzeug anschaffen. Sie entscheidet sich für eben jenen «Packard». Kaufpreis: 2200 Franken. Der Umbau erfolgt in Aarburg. Am 10. Juni 1943 wird das Auto vom kantonalen Feuerwehrinspektorat abgenommen.

Nach 30 Jahren und unzähligen Einsätzen wird das Auto 1972 ausser Dienst gestellt. Nach der Gründung der Feuerwehrveteranen 1994 spart der Verein Geld, um den «Packard» fahrtauglich zu machen. 2002 kommt das Auto zur Begutachtung in eine Garage im Kanton Bern, die auf die Restauration von Packard-Automobilen spezialisiert ist. Es werden rund 20’000 Franken investiert – ohne Eigenleistungen. 2005 wird der Oldtimer am «Packard-Fest» der Öffentlichkeit gezeigt.

