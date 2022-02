ÖV im Thal Zu teuer, keine Verbesserungen: Das neue Buskonzept Thal, das ab 2024 gelten soll, stösst in den Gemeinden auf Kritik Ein Einblick in den Mitwirkungsprozess zum neuen Thaler Buskonzept 2024 zeigt: Es löst bei den Gemeinden unterschiedliche Reaktionen aus. Welschenrohr-Gänsbrunnen lobt den Viertelstundentakt zwischen Oensingen und Balsthal. Herbetswil kritisiert die verlängerten Reisezeiten. Jürg Salvisberg Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Die Postautolinie 129 soll ab 2024 durch einen Viertelstundentakt zur Hauptverkehrszeit zwischen Oensingen und Balsthal aufgewertet werden. Bruno Kissling

Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 erhält das durch Postautos erschlossene Thal in Etappen ein neues Busangebot. Hauptziele sind ein dichterer Takt und verbesserte Anschlüsse durch den Weissensteintunnel nach Solothurn. Dieser sollte gemäss ursprünglicher Planung bis zu diesem Zeitpunkt saniert sein und dann von mehr Zügen befahren werden.

Am meisten Kopfzerbrechen bereitet jedoch – trotz Mitwirken der Oensingen-Balsthal-Bahn (OeBB), als paralleler Verbindung durch die Klus, – nach wie vor der Anschluss in Oensingen: Dort eröffnet der bloss stündliche IC-Halt nach Osten und Westen für die komplexe Planung nur wenig Spielraum. Unter den drei betroffenen Postautolinien im Einzugsgebiet stellt die Nummer 129 (Oensingen–Balsthal–Gänsbrunnen) deshalb den grössten Zankapfel dar.

Die Nummern 94 (Balsthal–Waldenburg) und 115 (Oensingen–Balsthal–Mümliswil–Ramiswil–Zwingen) sind vergleichsweise unproblematisch. Verbesserungen sind hier leichter möglich und im Falle der Linie 115 mit Zusatzkursen und einem dichteren Takt auch schon erfolgt.

Die Linie 129 erfährt Aufwertungen durch einen Viertelstundentakt zur Hauptverkehrszeit zwischen Balsthal und Oensingen, verlängerte Kurse (Herbetswil–Gänsbrunnen) mit Anbindung an die Bahnlinie Solothurn–Moutier und einen Frühkurs von Welschenrohr nach Balsthal von Montag bis Freitag.

Herbetswil sagt: «Attraktivierung des ÖV verfehlt»

Dennoch stösst das Buskonzept Thal 2024 auf geteilte Reaktionen: Beim Mitwirkungsverfahren reichten 9 von 17 angeschriebenen Einwohnergemeinden eine Stellungnahme ein. Andere, wie etwa Balsthal, taten ihre Meinung über den Ausschuss Mobilität der Region Thal kund.

Am längsten war die Mängelliste von Herbetswil: Die Reisewege in die Zentren des Mittellands würden mit häufigerem Umsteigen an der Thalbrücke in Balsthal erschwert, statt erleichtert. Der bisherige direkte Zubringer nach Oensingen zum IC5 nach Zürich werde gekappt. Richtung Lausanne verlängere sich die Reisezeit durch längeres Warten beim Umsteigen um drei Minuten.

Damit verfehle die Überarbeitung des Buskonzepts das Ziel, den ÖV attraktiver und effizienter zu machen. Die Gemeinde bekundete aber durchaus Verständnis für Abbaumassnahmen bei schwach genutzten Kursen und bei Parallelfahrten zur OeBB.

«Wir wollen nach Oensingen durchfahren», erklärt der Herbetswiler Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt das Hauptanliegen. Dass sich dieser Wunsch nicht einfach realisieren lasse, liege an Oensingen. Denn die dortigen SBB-Anschlüsse erfolgten in beide Richtungen nur stündlich und dabei eine halbe Stunde voneinander getrennt. «Gute Lösungen sind so nur für Balsthal dank der OeBB möglich», sagt der Nationalrat.

Beim kantonalen Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) hat man Verständnis für die Kritikpunkte. Pascal Stebler als technischer Planer bestätigt, dass aus Herbetswiler Sicht sieben Kurse nicht mehr direkt nach Oensingen fahren. Es bleiben sechs direkte Kurse, die in Oensingen den Anschluss an die Regionalzüge garantieren. Der AVT-Mitarbeiter gibt unumwunden zu:

«Das Thal ist anspruchsvoll.»

Das System sei mit zu vielen Fixpunkten überbestimmt. An vielen Orten gäbe es einen Anschluss mit klarer Priorität. Das sei hier nicht gegeben, wobei die Ausrichtung nach Westen und Osten im Thal nicht eine eigentliche Konkurrenzlage ergebe. Vielmehr sei die Situation in Oensingen schwierig, wo zwei Fernverkehrszüge pro Stunde Richtung Olten wichtig wären.

Auch Mehrkosten wecken Widerstand

Matzendorf hielt im Mitwirkungsprozess fest, dass das neue Buskonzept für seine Bevölkerung verkehrstechnisch keine nennenswerten Vorteile bringe, jedoch sehr hohe Zusatzkosten auslöse. Die AVT-Planer entgegneten zu diesem Einwand, dass die Taktverdichtung und neue Kurse diverse zusätzliche Haltestellenabfahren zur Folge hätten. Damit komme eine höhere Gemeindebeteiligung im Sinne des gesetzlichen Kostenverteilers zum Tragen.

Das Postauto in Welschenrohr. Bruno Kissling

Welschenrohr-Gänsbrunnen lobte in der Mitwirkung den Viertelstundentakt zur Hauptverkehrszeit zwischen Oensingen und Balsthal und die verbesserte Anbindung an die Züge nach Solothurn. Demgegenüber monierte die hinterste Thaler Gemeinde, dass die Verbindung via Oensingen kaum aufgewertet werde, womit die Pluspunkte des Buskonzepts in keinem Verhältnis zu den anfallenden Kosten stünden.

Auch hier weist das AVT darauf hin, dass die Verbesserungen eine Erhöhung der Haltestellenabfahrten und deshalb mehr Kosten nach sich zögen.

Daniel Schwarz, AVT-Projektleiter fürs Thal, empfindet die Wünsche der kritischen Thaler Gemeinden angesichts der grundsätzlichen Herausforderung nicht als zu anspruchsvoll.

«Wir haben Freude über das Interesse am ÖV.»

Eine Gemeinde, die sich in der Vernehmlassung äussere, erlebt er im Prozess als positiver als eine Gemeinde, die alles durchwinke, dafür im Nachhinein Kritik übe. Das AVT will bis zum Vorliegen des definitiven Konzepts die Gemeinden weiterhin bei den offenen Punkten einbinden. Ausser durch die Sanierung des Weissensteintunnels sind auch durch die Angebotsentwicklung am Jurasüdfuss Optimierungen für die konkreten Fahrpläne möglich.

