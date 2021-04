Oensingen Wie ein Anwohner mit einer Durchfahrtsbewilligung für Lastwagen Geld in die Gemeindekasse bringen will Patrick Wilhelm stört sich ab voll beladenen LKWs, die durch Quartierstrassen in Oensingen fahren. Deshalb schlägt er vor, die Gemeinde soll künftig kostenpflichtige Bewilligungen der Transportunternehmen einholen.

Fränzi Zwahlen-Saner 15.04.2021, 05.00 Uhr

Patrick Wilhelm aus Oensingen stört sich an den mit 40 Tonnen beladenen Lastwagen, die durch die Quartierstrassen fahren. Fränzi Zwahlen-Saner

Der Oensinger Patrick Wilhelm wohnt an einer Quartierstrasse in seiner Wohngemeinde. Dort wird derzeit gebaut. «Kein Problem für mich», sagt Wilhelm. «Ich habe nichts gegen neue Bauten.» Das ist ihm wichtig zu betonen.

Doch eine Sache in Zusammenhang mit den Neubauten, findet er nicht richtig. Es geht um die Höchstgewichtslimiten für Lastwagen, die, bedingt durch die Bauerei, insbesondere auf den Quartierstrassen an den Hanglagen von Oensingen verkehren. Dort lasse man überall unbehelligt 40-Tönner voll beladen mit Baumaterial verkehren. Diese dürfte es doch auf Quartierstrassen gar nicht geben. Auf mehreren markanten Betonpfosten werde nämlich im Dorf seit 2015 darauf hingewiesen: Höchstgeschwindigkeit Tempo 30, ein allgemeines Fahrverbot auf diesen Strassen mit Lasten von mehr als 26 Tonnen. Es war der Gemeinderat, der auf Anregung des Kantons solches beschloss. Gründe liegen in der Beanspruchung und der Sicherheit der teils schmalen Quartierstrassen.

Tafeln weisen auf die Vorschriften hin. Fränzi Zwahlen-Saner

Vorschlag: Bewilligungen für die Durchfahrten

Patrick Wilhelm machte die Verantwortlichen in dieser Angelegenheit von Oensingen auf den Missstand aufmerksam. Motiviert dafür war er, weil der Leiter Werkhof ihn wegen eines kleinen Parkvergehens in seiner Quartierstrasse verzeigte. Was die Gemeinde gegen die übergewichtigen Fahrzeuge zu unternehmen gedenke, lautete seine Frage.

Die Antwort fiel ernüchternd und in Anbetracht der vorgängigen Verzeigung auch zwiespältig aus: Die Gemeinde hätte nicht die Befugnisse, gegen solches Verhalten vorzugehen. Man sei schliesslich nicht die Polizei.

Dafür hat Patrick Wilhelm ein gewisses Verständnis. Nur findet er:

«Die Gemeinde müsste von den Transporteuren, welche die Gewichtslimiten übersteigen wollen, im Vorfeld eine Ausnahmebewilligung verlangen.»

So liesse sich doch ohne grossen Aufwand und mit ein bisschen unternehmerischem Denken eine angemessene Kostenbeteiligung für die aufgrund des Übergewichts stark strapazierten Strassen erzwingen, glaubt Wilhelm. «Gleichzeitig könnte doch unsere Gemeindekasse und damit wir Steuerzahler entlastet werden», argumentiert der Oensinger weiter.