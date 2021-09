Oensingen Ursache ist geklärt: Im Restaurant Bad Klus brannte es wegen eines technischen Defekts Mitte August stand in Oensingen der Dachstock des Restaurants Bad Klus im Ortsteil Äussere Klus in Vollbrand. Nun hat die Kantonspolizei die Brandursache bekannt gegeben. Rahel Bühler 08.09.2021, 10.10 Uhr

Brand im Restaurant Bad Klus in Oensingen. zvg

In der Nacht vom Freitag, 20., auf Samstag, 21. August, stand in Oensingen der Dachstock des Restaurants Bad Klus im Ortsteil Äussere Klus in Vollbrand. Am Mittwochmorgen hat die Kantonspolizei nun die Ursache des Brandes in einer Medienmitteilung bekannt gegeben: