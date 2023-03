Oensingen: Roadrunners Academy will Nachwuchs fördern

Oensingen «Spielen und Spass haben»: Dieser Inlinehockeyclub will den Nachwuchs fördern und den Sport attraktiv machen 1996 wurde der Inlinehockeyclub Oensingen Roadrunners gegründet. Nun will der Verein den Sport für den Nachwuchs wieder bekannter machen und hat daher vor vier Jahren die Roadrunners Academy gegründet. Ihr Ziel: eine konkurrenzfähige Mini-Mannschaft. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 21.03.2023, 17.00 Uhr

Die Roadrunners Academy, die Nachwuchsabteilung des Inlinehockeyclubs aus Oensingen, umfasst derzeit 13 Kinder. Bild: Bruno Kissling

Mit der kompletten Ausrüstung und Inlineskates trainieren sie bei jedem Wetter draussen auf dem Hockeyplatz bei der Kreisschule Bechburg in Oensingen. Ausser, wenn ein richtiger Sturm aufziehe, sagt Matthias Rölli lachend. Der Oensinger ist Trainer der Roadrunners Academy, die im Jahr 2019 vom Inlinehockeyclub Oensingen Roadrunners ins Leben gerufen wurde. Das Ziel der Academy: die Nachwuchsförderung.

Matthias Rölli ist Trainer der Roadrunners Academy. Bild: Bruno Kissling

Derzeit gibt es in der Roadrunners Academy 13 Kinder. Es sei eine «bunt gemixte Gruppe», sagt Rölli. Denn in der Mini-Kids-Mannschaft sind Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren vertreten. Macht sich der Altersunterschied in der Gruppe bemerkbar? «Nicht wirklich. Die jungen Spieler verstehen sich gut», sagt Rölli.

Nachwuchs war lange Zeit vorhanden

Blicken wir zurück: Wie kam es dazu, dass der Verein, der seit 1996 besteht und heute insgesamt 80 Mitglieder zählt, die Mini-Kids-Mannschaft gründete? Als die Gründungsmitglieder, zu denen auch Matthias Rölli gehört, älter wurden, brauchte der Verein neue Junioren. Nachwuchs habe man dafür zunächst auch gefunden.

Einige Zeit habe die Juniorenmannschaft aufrechterhalten werden können, bis dann vor rund acht Jahren die Spieler ausblieben. Die Gründungsmitglieder setzten sich daraufhin zusammen. Sie waren sich einig ­– so könne es nicht weitergehen. Also stellten sie sich die Frage: Wie kann man die Roadrunners wieder bekannter machen?

Vor vier Jahren startete der Club die Roadrunners Academy mit einer vierköpfigen Mini-Kids-Mannschaft – bis Corona kam und «alles auf Eis gelegt hat», sagt Rölli. Im Sommer 2021 konnte die Akademie dann aber mit sechs Kindern wieder loslegen. Heute nehmen die mittlerweile 13 Kinder auch an Mini-Kids-Turnieren teil. Einen Preis gewinnen können sie nicht. Rölli sagt: «Es geht ums Spielen und Spass haben.»

An der Ausrüstung soll es nicht scheitern

Eine Ausrüstung brauchen die Kinder für das Training nicht mitzubringen, die stellt der Verein zur Verfügung. Wie Trainer Rölli sagt, soll die Anschaffung der Schutzkleidung niemanden vom Sport abhalten. Mittlerweile trainieren die Kinder zwei Mal wöchentlich. Eine Trainingseinheit sehe immer unterschiedlich aus. Es komme auch immer etwas darauf an, wie viele Kids dabei seien, so Rölli.

Die Ausrüstung für die Trainings stellt der Verein zur Verfügung. Bild: Bruno Kissling

Er trainiert die Juniorenmannschaft aber nicht alleine. Die Trainer des Vereins wechseln sich ab. Ihr Ziel ist es, das Inlinehockey wieder interessanter und attraktiver zu machen, denn der Hype um den Sport ist laut Rölli nicht mehr so gross wie während der Vereinsgründung.

Warum kommen die Thaler und Gäuer Kinder regelmässig ins Training? «Es ist kein 08/15-Sport», erklärt Rölli. Sie lernten mit dem Hockeyball und den Inlineskates umzugehen. Zusätzlich sind sie darauf schnell unterwegs. Manchmal komme auch ein Kind aus Lörrach extra nach Oensingen, um am Training teilzunehmen. Das überrasche ihn immer wieder, sagt er.

Manchmal muss man fürs Team einspringen

Und der Sport fördert auch den Teamgeist: Derzeit fehlt der Mannschaft ein Goalie. Man suche aber nach einem, sagt der Trainer. Letztes Jahr haben sie deshalb einen Torhüter aus der Mannschaft des EHC Olten ausgeliehen.

An einem Mini-Kids-Turnier fehlte ebenfalls ein Spieler im Goal. Was hat die Mannschaft gemacht? Einen Spieler kurzerhand als Torhüter umfunktioniert. Auch wenn die Begeisterung zu Beginn nicht riesig gewesen sei, habe es das Kind für das Team gemacht. Und darum gehe es ja, sagt Rölli.

Noch ist die Roadrunners Academy eine reine Jungenmannschaft. Bild: Bruno Kissling

Noch ist es eine reine Jungenmannschaft. Rölli findet das schade. «Auch Mädchen können bei uns spielen.» Bis im Jahr 2025 möchte der Verein eine «konkurrenzfähige Mini-Mannschaft» stellen, sagt der Oensinger.

Jetzt wollen sie aber erst mal den Kindern den Sport näherbringen. Dafür arbeiten sie mit der Primarschule in Oensingen zusammen. Dort sollen die Schülerinnen und Schüler den Sport näher kennen lernen. Und durch den Ausbau der Roadrunners Academy hofft der Verein, auch junge Talente fördern zu können.

