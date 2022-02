Bad Klus: Zukunft des Restaurants ist nach Brand noch unklar

Oensingen Restaurant Bad Klus: Auch sechs Monate nach dem Brand herrscht noch immer Unklarheit über die Zukunft Im August 2021 brannte das Restaurant Bad Klus in Oensingen. Auch ein halbes Jahr später gehen die Aufbauarbeiten nicht vorwärts. Laut Denkmalpfleger muss das Haus aber wieder aufgebaut werden. Thaddäus Braun 18.02.2022, 05.00 Uhr

Mitte August 2021 brannte der Dachstock im Restaurant Bad Klus in Oensingen. Die Aufnahme stammt vom 23. August 2021. Bruno Kissling

Der Brand des bekannten Oensinger Restaurants Bad Klus im August 2021 sorgte für Aufsehen. Drei Männer mussten vor den Flammen fliehen. Verletzt wurde jedoch niemand.

Seither wird über die Zukunft der Restaurants gerätselt. Seit sechs Monaten stellt sich die Frage: Wie geht es weiter mit dem «Bad Klus»?

Die Flammen zerstörten damals den Dachstock des Restaurants komplett, sodass nur noch die Fassaden stehen blieben. Das fehlende Dach wurde danach mit einer Plane ersetzt.

Flammen schossen in der Nacht vom 20. auf den 21. August 2021 aus dem Dach. zvg

Wer in diesen Tagen beim «Bad Klus» vorbeifährt, bemerkt, dass die Aufbauarbeiten nach wie vor noch nicht wieder aufgenommen wurden. Das Haus ist zwar in Gerüste gehüllt, Bauarbeiten finden jedoch keine statt.

Das «Bad Klaus» ist denkmalpflegerisch geschützt

Die Denkmalpflege geht davon aus, dass das Haus wieder aufgebaut wird. Stefan Blank vom kantonalen Amt für Denkmalpflege und Archäologie erklärt: Das Bad Klus stehe seit 1940 per Regierungsratsbeschluss unter Denkmalschutz.

«Gemäss Kulturdenkmäler-Verordnung sind geschützte historische Kulturdenkmäler vom Eigentümer so zu erhalten, dass ihr Bestand gesichert ist.»

Sie dürften ohne Zustimmung der zuständigen kantonalen Fachstellen nicht verändert werden. Aus der Sicht des Denkmalpflegers sollte das Erscheinungsbild des Gebäudes gleich bleiben: «Vom Stil sind die Fassade und das Dach eine Einheit. Wir gehen stark davon aus, dass es auch wieder so aufgebaut wird.»

Egal, wie die Pläne für das Haus aussehen werden, sie müssen von den Denkmalpflegern abgesegnet werden. «Das Baugesuch muss auch uns vorliegen. Deshalb macht es Sinn, wenn Bauherrschaft und Architekten so früh wie möglich mit uns Kontakt aufnehmen», erklärt Blank.

Ob das Haus weiterhin ein Restaurant sein wird, kann aber auch der Denkmalpfleger nicht entscheiden: «Die Nutzung des Hauses können wir nicht bestimmen. Wir würden aber begrüssen, wenn das Haus weiterhin als Gasthof genutzt wird.» Dafür wurde es schliesslich auch gebaut.

Diese Aufnahme stammt von Oktober 2021. Patrick Lüthy

Was sicher ist: Falls der Besitzer des Hauses, Thomas Bühler, das Gebäude weiterhin als Gasthof nutzen will, muss er neue Pächter finden. Für die kulinarische Versorgung im «Bad Klus» sorgt bis zum Brand das Trio Thomas von Arx, Antonio Ramos und Massimo Santucci. Die drei übernehmen aber ab März den «Chutz» in Oberbuchsiten.

Wird der Schaden ersetzt?

Ebenfalls noch unklar ist, ob die Schadenssumme von mehreren 100'000 Franken – so die Angaben der Kantonspolizei – von der Gebäudeversicherung gedeckt wird.

Der Direktor von der Solothurnischen Gebäudeversicherung (SGV), Markus Schüpbach, erklärt:

«Der Schadenfall Restaurant Bad Klus in Oensingen wurde durch die SGV verfügt, ist aber noch nicht rechtskräftig und gilt darum als ein laufendes Verfahren, welches nicht kommentiert wird.»

Grund für den Brand des Restaurant war ein Defekt innerhalb der elektrischen Installationen im Zwischenboden zum Estrich, der dann einen Glimmbrand verursachte. «Die SGV leistet gemäss Gebäudeversicherungsgesetz Ersatz für Schäden an versicherten Gebäuden im Kanton Solothurn durch Feuer, Rauch und Hitze», erklärt Schüpbach.

Nach dem aktuellen Wissenstand ist also anzunehmen, dass die Schadenssumme gesprochen wird. Diese Zeitung hätte Thomas Bühler, den Besitzer des Hauses, gerne zu der Zukunft des «Bad Klus» befragt. Er war jedoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.