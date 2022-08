Oensingen: Bechburg Festival mit James Gruntz

Oensingen Nach fünfjähriger Pause findet die zweite Ausgabe des Bechburg Festivals statt: Mit dabei ist auch James Gruntz Zum zweiten Mal findet auf Schloss Neu-Bechburg in Oensingen das Bechburg Festival statt. Es sei schwierig gewesen, den Spagat zwischen einem günstigen Ticketpreis und der Gage für einen namhaften Künstler zu finden, sagen die Veranstalter. Monika Kammermann Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Oensevents, ein Kulturverein aus Oensingen, organisiert das Bechburg Festival. Er besteht aus Samuel Fankhauser, Christina Rauh, Samuel Graf, Sandro Ingold, Florian Kurt, Reto Kurt, Patrick Jakob (v.l.) Bruno Kissling

Praktisch nirgends gibt es so viele Musikfestivals wie in der kleinen Schweiz. Es spielt keine Rolle, ob Klassik, Jazz, Pop, Rock, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Darunter gibt es Festivals, die über die Landesgrenzen bekannt sind wie zum Beispiel das Paléo in Nyon oder Montreux Jazz Festival und dann wiederum ganz kleine «härzige» Festivals.

Zu Letzterem darf man sicher auch das Bechburg Festival in Oensingen zählen, das heuer zum zweiten Mal stattfindet – und zwar, wie es der Name schon verrät – auf dem Schloss Neu-Bechburg, das etwas oberhalb der Dorfgrenze liegt. Obwohl es ein Anlass von ganz vielen im vollgepackten Schweizer Sommer ist, macht es die besondere Location auf dem Schloss schon fast zu einem Kleinod.

Das Festival wird vom 18. bis 20. August während dreier Tage stattfinden. Die Bühne wird dabei auf der Terrasse aufgestellt. Den Auftakt am Donnerstagabend macht die Band Martens – Schwyzer Musig um Bandleader Ralph Martens, die mit ihrem Programm für Swissness sorgen werden. Am Hauptabend am Freitag wird der national bekannte James Gruntz mit seinen Popsongs das Publikum in den Bann ziehen.

James Gruntz (hier auf einer Aufnahme aus dem Kofmehl in Solothurn) wird am Bechburg Festival in Oensingen auftreten. Oliver Menge

Unterstützt wird er dabei vom einheimischen Singer-Songwriter Kevin Schneider, der 2018 seine EP «Spades» veröffentlichte. Der Samstag wird unter dem Aufhänger der Irish Folk Night stattfinden. Für die entsprechende Musik sorgt dabei die aus Belgien stammende Band Snakes in Exile.

Aus eins mach drei

Organisiert wird der Anlass vom örtlichen Kulturverein Oensevents. «Dabei erhalten wir Unterstützung vom Verein Freunde Neu-Bechburg», ergänzt Vereinspräsident Samuel Graf. Die erste Ausgabe fand bereits 2017 statt. «Wir wollten zuerst schauen, wie das Angebot ankommt, und legten uns bewusst nicht darauf fest, ob es jährlich stattfinden wird», erklärt er die Pause. Aus dem ersten Festival konnten sie viel lernen:

«Unser Budget war sehr klein, weshalb wir alles selber machten.»

Dieses Mal sei einiges anders: So habe man ein grösseres Budget dank Sponsoren aus dem Dorf und der Region. Während 2017 mehrere Künstlerinnen und Künstler an einem Tag auftraten, werden die Bands nun an drei Abenden spielen. «So haben die Künstler mehr Möglichkeit, sich zu präsentieren», weiss Graf.

Das Festival wird auf Schloss Neu-Bechburg in Oensingen stattfinden. Bruno Kissling

Der Verein hofft auf gute Stimmung mit 200 bis 300 Personen pro Abend – und natürlich gutes Wetter. Seit dem letzten Festival gab es auch Wechsel innerhalb des Vereins. Neu mit dabei sind Christina Zwahlen und Samuel Fankhauser, die dank ihrer Erfahrung in der Gastro diesen Bereich abdecken. «Es ist nicht ohne, das Ganze hinzukriegen», sagt Graf. Es sei zum Beispiel schwierig gewesen, den Spagat zwischen einem preiswerten Ticketpreis und der Gage für einen namhaften Künstler zu finden.

Weitere Konzerte sollen folgen

Damals wie heute finden der 26-jährige Präsident und Sandro Ingold, 27-jährig, der ebenfalls Mitglied von Oensevents und zuständig für die Infrastruktur ist, dass «einfach zu wenig läuft» in einer solch grossen Gemeinde wie Oensingen, die hauptsächlich für zwei Anlässe bekannt ist: Zibelimäret und Sonnwendfeier.

Deshalb organisiert Oensevents auch andere Anlässe wie zum Beispiel ein Kubb-Turnier, die Stärneföifi-Party, die regelmässig im Kronenkeller stattfindet, sowie weitere Konzerte. Die Gemeinde sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. «Dadurch ist es unpersönlicher geworden und macht es schwierig, etwas auf die Beine zu stellen», konstatiert Graf.

Und trotzdem: Das Ziel besteht darin, das Festival auf der Neu-Bechburg von nun an im jährlichen Turnus anzubieten. Ingold und Graf halten fest, dass mit diesem Anlass der Startschuss fallen soll für weitere Anlässe im Konzertbereich. Die Oensinger erklären:

«Hier sind wir zu Hause.»

Sie hätten schon in der Schülerband mitgemacht, machen seit jeher gerne Musik in ihrer Freizeit und haben deswegen immer auch mal selber Konzerte organisiert.

Bechburg Festival: 18. bis 20. August 2022, Schloss Neu-Bechburg, Oensingen, Tickets: eventfrog.ch/bechburgfestival.

