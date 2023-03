Sonnwendfeier Oensingen: So liefen die Aufbauarbeiten

Grosses Feuerwerk Sperrzonen in Oensingen: So laufen die Vorbereitungen für die Sonnwendfeier In Oensingen werden am Samstagabend, 20 Uhr, die Lichter ausgehen. Das Dorf wird anlässlich der Sonnwendfeier mit einem der grössten Feuerwerke der Schweiz erleuchtet werden. Damit bei der Zündung alles klappt, braucht es eine minutiöse Vorbereitung. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 18.03.2023, 15.00 Uhr

Ab hier ist Sperrzone! Bild: Patrick Lüthy

Am Waldrand des östlichen Dorfendes versperrt bereits ein Gitter den Weg: Sperrzone! Der Vogelherdclub (VCO) hat den Waldweg in ein wahres Minenfeld verwandelt. Alle paar Schritte stehen Holzpaletten beladen mit Raketen und dicken Kartonrohren, den sogenannten «Bomben». Jede Rakete, ob sie den Durchmesser eines Bleistifts oder eines Abflussrohrs besitzt, ist durchnummeriert und steht auf ihrer berechneten Position.

Ein Team aus Pyrotechnikern hat die «Choreografie» des Feuerwerks für den VCO entworfen. Das Ganze ist so aufgestellt, dass es sich in der Luft spiegelt und ein symmetrisches Bild entsteht. Dieses Jahr habe man sich von japanischem Feuerwerk inspirieren lassen und werde unter anderem die vier Jahreszeiten darstellen. Innerhalb einer Stunde werden rund zwei Tonnen Sprengstoff vom Vogelherd in den Gäuer Himmel geschickt.

Alle paar Schritte stehen Holzpaletten beladen mit Raketen und dicken Kartonrohren, den sogenannten «Bomben». Bild: Patrick Lüthy

Doch wie kam es überhaupt so weit, dass zwei Oensinger Vereine ein solch riesiges Feuerwerk veranstalten? Der Wettbewerb ist aus einem alten heidnischen Brauch zur Sonnwendfeier entstanden, als die beiden Dorfteile Oensingen und Bienken jeweils am Altweibersonntag ein Höhenfeuer entzündeten. Daraus wurde rasch ein Konkurrenzkampf, wer das schönste und auffälligste Spektakel bieten konnte. So sind sie nun nach mehr als 100 Jahren bei einem riesigen Feuerwerk sowie 100 zusätzlichen Höhenfeuern angelangt.

Jede Rakete, ob sie den Durchmesser eines Bleistifts oder eines Abflussrohrs besitzt, ist durchnummeriert und steht auf ihrer berechneten Position. Bild: Patrick Lüthy

Ein beeindruckender Aufwand beider Vereine - dennoch stellt sich die Frage, ob der Anlass in der heutigen Zeit des Klimawandels, in der beispielsweise die Feinstaubbelastung heftig diskutiert wird, noch gerechtfertigt ist.

Dass das Thema Umwelt eine Rolle spielt, zeigen die Sprengkörper beider Clubs, die mehrheitlich aus Papier und Karton bestehen. Die Überreste werden am Folgetag so sauber wie möglich eingesammelt. Und auch der Bevölkerung gefalle die Feier gut. Laut den Veranstaltern ist das Interesse gross, die Reklamationen hielten sich in Grenzen.

«Abendglühen über der Ravelle»

Weiter westlich stehen die Sprengkörper des Ravellenclubs in den Startlöchern. Einige riesige Paletten mit «Bomben» sind in Sand stabilisiert und warten unter der Fluh auf ihren Einsatz. Der grösste Teil der Zündkörper versteckt sich aber im steilen Abhang: Über 14’000 Tonnen Einzeleffekte wurden letzten Donnerstag mit abenteuerlichen Helikopterflügen dort deponiert.

Auch von hier sollen fünf funkelnde Bilder unter dem Motto «Abendglühen über der Ravelle» in den Nachthimmel geschickt werden, immer abwechselnd mit denjenigen des VCO. Das Ziel beider Clubs: das schönste Feuerwerk der Schweiz zu präsentieren – und dabei natürlich den Konkurrenten zu übertrumpfen. Welchem der beiden Vereine dies gelingt, entscheidet am Ende das Publikum.

