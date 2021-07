Projekt Ist nun Oensingen dran? Die neun wichtigsten Fragen zur geplanten Entlastungsstrasse Auch Oensingen hat zunehmend ein Problem mit dem Verkehr. Zu Stosszeiten kann eine Ortsdurchfahrt eine Stunde dauern. Nun planen Bund, Kanton und Gemeinde, das Ortszentrum zu entlasten - insbesondere vom Schwerverkehr. Rahel Bühler 17.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf diesem Abschnitt der Oltenstrasse (rechts) soll künftig der Kreisel stehen, der den Verkehr Richtung Süden in Oensingens Industrie bringt. Bruno Kissling / Archiv

Das Ortszentrum von Oensingen soll vom Durchgangsverkehr, insbesondere dem Schwerverkehr, entlastet werden. Dafür ist der Bau einer Entlastungsstrasse geplant.

Erstens ist die Idee, eingangs Oensingen, von Oberbuchsiten her kommend, einen neuen Kreisel zu bauen. Wer ins Dorfzentrum will, fährt gerade aus, auf die bisherige Olten- beziehungsweise Hauptstrasse. Wer in die Industrie oder Richtung Autobahn will, fährt schräg links auf die noch zu bauende Strasse. Die neue Strasse wird den südöstlichsten Zipfel von Oensingen umfahren und in einem weiteren, neuen Kreisel in die Kestenholz- und Jurastrasse einmünden. Auf der bestehenden Jurastrasse fährt man weiter zum Grosskreisel, dem zweiten wichtigen Element des Projekts. Er soll bei der Verzweigung von Dünnern-, Nordring- und Werkhofstrasse zu Stande kommen. Der Kreisel wird doppelspurig sein und einen Durchmesser von 70 Metern umfassen. Seine Aufgabe ist es, den Verkehr entweder Richtung Nordringstrasse und Industrie oder Richtung Autobahn beziehungsweise Thal zu leiten. Der Anschluss an die Autobahn wird Vollanschluss genannt. Er ist das dritte Element: Er soll garantieren, dass die neue Entlastungsstrasse optimal an die A1 und den Zubringer ins Thal angebunden werden kann: Der Verkehr, der von der Jurastrasse kommt, muss nicht mehr durchs Dorf fahren, sondern kann direkt via Vollanschluss Richtung Thal oder A1.

In den vergangenen Monaten haben die Verantwortlichen von Kanton und Gemeinde vor allem in Sachen Vollanschluss vorwärtsgemacht.

«Es gab verschiedene Möglichkeiten, wie er umgesetzt werden kann. Nun haben wir die bestmögliche ausgewählt»,

sagt Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor. Wie diese Variante aussieht, ist noch nicht öffentlich. «Weil dort auch eine Brücke der SBB steht, war die Ausarbeitung nicht ganz einfach.» Die Erreichbarkeit des Dorfs sei aber gewährleistet. Auch bei der Entlastungsstrasse selbst gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sie im Detail daherkommen soll. Eine Endversion liegt laut Gloor noch nicht vor. Klar ist: Der Verkehr aus dem Kieswerk wird nicht mehr über die Breitfeldstrasse, sondern direkt in die Industrie fahren. So sollen Konflikte mit Schülerinnen und Schülern, die von Kestenholz her mit dem Velo nach Oensingen fahren, sowie Freizeitverkehr vermieden werden.

Grundsätzlich keine Grossen, wie Gloor sagt. Beim aktuellen Stand handle es sich um Präzisierungen des Vorprojekts von 2019. Mittlerweile hat der Kanton das Projekt etwa als Bauvorhaben im Richtplan festgelegt.

Oensingen ist ein klassisches Strassendorf: Der stark zunehmende Verkehr rollt Richtung Industrie und weiter Richtung Niederbipp oder zur Autobahn und ins Thal. Im Feierabendverkehr kann eine Ortsdurchfahrt gut eine Stunde dauern. Unter den Fahrzeugen sind viele Lastwagen. Ohne Entlastung würde das Verkehrsaufkommen weiter zunehmen. Die Entlastungsstrasse soll den Dorfkern entlasten und ein Stück Wohn- und Lebensqualität wiederherstellen. Sie würde auch zu einem sichereren Schulweg führen.

So soll die Entlastungsstrasse Oensingen aussehen. Details werden derzeit ausgearbeitet.

Der Plan ist immer noch, die Hauptstrasse von einer Kantons- in eine Gemeindestrasse umzuwandeln. Wie die Pläne mit der künftigen «Lebensader» der Gemeinde aussehen, ist derzeit noch unklar. Der Bericht liegt vor und der Gemeinderat wird im August über ihn bestimmen. Möglich wäre die Umsetzung einer Tempo-30-Zone oder punktuell gar einer Begegnungszone. Wäre die Hauptstrasse Eigentum der Gemeinde, wäre auch die Rückkehr des Zibelimärets denkbar. Hat der Gemeinderat entschieden, kommt der Bericht vor den Kanton.

Einen konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. Als Nächstes sollen die einzelnen Elemente zu einem Gesamtprojekt vereint und aufeinander abgestimmt werden, erklärt Gloor. Dafür stehe man in regem Austausch mit dem Amt für Verkehr. Man ist sich einig: Die Entlastung von Oensingen soll möglichst parallel zum Sechsspurausbau der Autobahn A1 umgesetzt werden. Dieser ist für die Jahre 2024 bis 2028 vorgesehen. Gloor rechnet damit, dass die Entlastung noch in diesem Jahrzehnt realisiert werden könnte.

Konkrete Zahlen sind noch nicht vorhanden. Im Vorprojekt von 2019 liegt die Schätzung bei 57 Millionen Franken. Allfällige Massnahmen auf der Hauptstrasse sind in diesem Betrag jedoch noch nicht eingerechnet. Die Gemeinde wird nur einen geringen Anteil leisten müssen, da die Entlastung von kantonalem Interesse ist.

Gloor sagt, er erhalte aus der Bevölkerung viel Zuspruch zum Vorhaben. Auch im Gemeinderat sei es unbestritten.