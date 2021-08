Oensingen Solarstrom vom Schulhausdach: In Oensingen kann sich die Bevölkerung an der Energieversorgung beteiligen Die Gemeinde Oensingen montiert auf einem Schulhausdach und jenem des Sportzentrums total 519 Solarpanels – sie werden allerdings nicht der Gemeinde gehören, sondern der Bevölkerung. Rahel Bühler 31.08.2021, 05.00 Uhr

Sie stehen hinter dem Projekt Solarpanels: Gemeindepräsident Fabian Gloor, Christoph Schaer (Präsident Arbeitsgruppe Energiestadt) und Silvan Andraschko (Solarify). Bild: Bruno Kissling

Die Gemeinde Oensingen wird (noch) grüner werden: Ab Dienstag, 30. August, verkauft sie Solarpanels, die zum einen auf dem Dach des D-Trakts vom Schulhaus Oberdorf, zum anderen auf dem Dach des Sportzentrums montiert werden. Was hat es damit auf sich?

Auf dem Dach des Oberdorf-Neubaus werden 140 Solarpanels montiert, auf jenem des Sportzentrums 379. Die genutzten Dachflächen betragen 455 beziehungsweise 1090 Quadratmetern. Die beiden Anlagen werden zusammen pro Jahr 200'000 Kilowattstunden Energie produzieren. Damit kann man ungefähr 40 Haushalte mit Strom versorgen. «Wir haben neue Gebäude ausgesucht, damit die Panels möglichst lange ohne Eingriff am Dach in Betrieb sein können. Und das ist bei einem Neubau unwahrscheinlicher als bei einem Haus, das 50 Jahre alt ist», erklärt Silvan Andraschko von der Firma Solarify. Das Unternehmen aus Hünibach (BE) setzt das Panel-Projekt um. Das Sportzentrum wurde 2015 fertiggestellt, der Trakt D des Schulhauses Oberfeld 2019.

Hinter dem Vorhaben stehen nebst Solarify, der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe Energiestadt. «Wir möchten Oensingen einst zu 100 Prozent selbst mit Energie versorgen», sagt Gemeindepräsident Fabian Gloor. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Gemeinde schon vor fast 15 Jahren die Arbeitsgruppe Energiestadt einberufen und engagiert sich immer wieder in diesem Zusammenhang. Christoph Schaer ist ihr Präsident. Gemeinsam mit Gloor und Andraschko steht er vor dem Trakt D des Schulhauses Oberdorf und betrachtet das Flachdach. «Seit 2019 haben wir verstärkt nach Möglichkeiten gesucht, dieses Ziel zu erreichen.» So sei man auf die Idee gekommen, gemeindeeigene Gebäude als Standorte für Solarpanels zu nutzen. Schon bei der Fertigstellung der Sportstätte 2015 sei das ein Thema gewesen. Damals habe aber noch das passende Modell gefehlt. Irgendwann sei man dann auf das Angebot der Firma Solarify gestossen. Andraschko: «Unser Ziel ist es, dass alle an der Energiewende teilhaben und von ihr profitieren können.»

«Win-win-win-win-Situation»

Das Besondere: Die Panels werden nicht der Gemeinde gehören. Sondern der Bevölkerung. «Für etwa 650 Franken kann sich jede Oensingerin und jeder Oensinger ein Panel kaufen», erklärt Andraschko. Im Gegenzug erhält die Person regelmässig ihren Anteil aus den Stromerträgen. Am Dienstag, 30. August, startet der Verkauf. «Wenn jemand ein Panel kauft, erhält er mehr Rendite zurück, als wenn er das Geld auf der Bank lassen würde», ergänzt Christoph Schaer. Er nennt das Projekt eine Win-win-win-win-Situation: Es profitierten Bewohner, Gemeinde, lokale Unternehmen und die Umwelt. Die Bevölkerung erzielt einen finanziellen Gewinn und macht etwas Gutes für die Umwelt. Solarify mietet das Dach von der Gemeinde Oensingen, indem die Firma der Gemeinde den Strom günstiger verkauft als wenn die Gemeinde ihn vom Netz kaufen müsste. Das Gewerbe liefert die Panels und installiert die Anlagen. Und der Umwelt wird kein weiterer Schaden zugefügt. «Das Projekt ist wirtschaftlich und rentiert sich für alle Beteiligten», so Schaer. Die Zeiten, als Solaranlagen aus Idealismus gebaut wurden, seien definitiv vorbei.

Sind alle Panels verkauft, wird Solarify mit Installateuren aus der Region beginnen, die Panels zu montieren. Andraschko ist überzeugt: Das Vorhaben werde auch in Oensingen funktionieren. «Das sagt mir unsere Erfahrung.» Solarify hat dasselbe Projekt schon an mehreren anderen Orten durchgeführt. «Die Panels für die Projekte waren zum Teil innerhalb weniger Stunden ausverkauft.» Die Solarpanels seien beliebte Geschenke für Enkel oder Patenkinder geworden. Die Oensinger Bevölkerung hat ein Vorkaufsrecht. Falls genügend Panels verfügbar sind, haben Menschen aus der ganzen Schweiz im Anschluss die Möglichkeit, sich auch am Projekt zu beteiligen.