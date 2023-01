Oensingen «Ich wollte etwas machen, das nicht an jeder Ecke zu finden ist»: Der Schlauchservice Baumann geht in neue Hände über Walter Baumann übergibt seine Schlauchservice GmbH seinem 20 Jahre jüngeren Nachfolger: Reto Kurmann führt die Firma weiter. Die beiden geben einen Einblick in die Welt der Schläuche. Hier finden sich jegliche Formen, Farben und Verwendungen. Béatrice Scheurer Jetzt kommentieren 12.01.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Schläuchen umgeben: Walter Baumann (rechts) übergibt sein Geschäft an Reto Kurmann. Bruno Kissling

Goldschlange, Hotwater, Tress-Nobel: Es sind klangvolle Namen, die an einem Regal bei der Schlauchservice Baumann GmbH angebracht sind. Hier türmen sich zig verschiedene Schläuche: Einige ähneln im Durchmesser einer Boa Constrictor, andere eher einer Blindschleiche.

Gegründet hat Walter Baumann sein Schlauchunternehmen 1995 in der Oensinger Industrie. «Ich wollte etwas machen, das nicht an jeder Ecke zu finden ist», sagt er.

Zuvor war der Oberbuchsiter als Betriebsleiter bei einer Baumaschinenfirma tätig gewesen, das Unternehmen wurde jedoch liquidiert. Also wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und tauchte in die Welt der Schläuche ein. Unterstützt wurde er dabei stets von seiner Frau Stephanie Baumann. Sie nahm sich der Buchhaltung an. Er betont: «Den Erfolg des Unternehmens haben wir auch ihr zu verdanken.»

Es gibt viele verschiedene Arten von Schläuchen. Bruno Kissling

Schläuche brauche es überall, sagt Baumann. Er zählt mit seinen Fingern auf: «Lebensmittelbranche, Landwirtschaft, Autos und Landmaschinen, Reinigung, Baugewerbe, und, und, und.» Sein Betrieb könne für jede Branche – bis auf die Medizinaltechnik – das passende Material zur Verfügung stellen. Die Schläuche werden zwar nicht selber produziert, aber hier zugeschnitten und an der Schlauchpresse mit den passenden Nippeln und Adaptern versehen. Das Lager zählt über 20'000 verschiedene Teile.

Ursprünglich ein Ein-Mann-Betrieb

Die Schlauchservice GmbH ist in den vergangenen 28 Jahren stetig gewachsen. Aus dem Ein-Mann-Betrieb wurde ein Unternehmen mit sieben Mitarbeitenden, der Standort in Oensingen konnte ausgebaut werden. Heute sei er in der ganzen Schweiz bekannt, erzählt Walter Baumann mit Stolz.

Und das, ohne je ein Inserat publiziert zu haben. Baumann winkt ab: «Das würde nichts bringen.» Unter Schlauchservice könne sich kaum jemand etwas vorstellen – bis man plötzlich selbst auf eine Lösung angewiesen sei. Am wertvollsten sei für sein Unternehmen deshalb die Mund-zu-Mund-Propaganda.

Einblick in das Lager des Schlauchservices. Bruno Kissling

Wobei: «Sein» Unternehmen stimmt bei Walter Baumann inzwischen nicht mehr. Mit Jahresbeginn hat er sein Unternehmen an Reto und Cornelia Kurmann verkauft. Reto Kurmann leitet nun die Geschicke des Schlauchservices. 28 Jahre nach seinem Vorgänger taucht nun der neue Geschäftsführer in die Welt der Schläuche ein. Denn es handelt sich um eine externe Nachfolge.

Nichts Neues ist für den 45-Jährigen aus der Region Baden allerdings die Rolle des Geschäftsführers: Er leitete bis anhin ein Unternehmen in der Tankbranche. «Ich wollte noch etwas Neues in Angriff nehmen und das Team kommt nun gut ohne mich zurecht», erklärt er seinen Wechsel.

Der Firmenname bliebt derselbe

Gesucht und gefunden haben sich Walter Baumann und Reto Kurmann. «Man muss sich schon einig sein», sagt der Jüngere der beiden und spricht dabei nicht nur vom Verkaufspreis. Er wollte sein Unternehmen und das Team in Hände übergeben, die es so weiterführen, erklärt Baumann.

«Ich hatte schon Interessenten, die wollten aber nur den Standort oder nicht das ganze Team übernehmen.» Doch für seine Mitarbeitenden und für die Kunden sollte sich möglichst nichts ändern – so wird auch am Firmennamen nicht gerüttelt.

Standort, Name und Team werden weitergeführt. Bruno Kissling

«Jeder Geschäftsführer schwärmt von seinem Team. Das ist eine Floskel», sagt Kurmann. «Doch hier stimmt das wirklich.» Es sei ein familiäres Arbeitsverhältnis, das merke man schon bei der Begrüssung am Morgen. Eine Ausbildung im Schlauchwesen gibt es nicht. «Wir sind alle Quereinsteiger», sagt Baumann.

Gut durch die Pandemie gekommen

Die Coronapandemie hat die Schlauchservice GmbH unbeschadet überstanden, man konnte in den vergangenen drei Jahren sogar erfolgreich wirtschaften. «Weil Lebensmittelverarbeiter auf uns angewiesen sind, galten wir in der Pandemie als systemrelevant», erklärt Baumann. Kurzarbeit sei zu keinem Zeitpunkt ein Thema gewesen.

Aktuell sei vielmehr der Fachkräftemangel ein Problem. «Wir könnten noch weitere Mitarbeitende gebrauchen», sagt Baumann. Doch auch wenn Menschen mit unterschiedlichen technischen Ausbildungen bei ihnen anfangen könnten, finde man kaum neue Leute. «Unser Name ist zwar unser Markenzeichen, doch er kann auch ein Nachteil sein», sagt der Firmengründer: Da sich viele Leute nichts Genaues unter einem Schlauchservice vorstellen könnten, sei die Hemmschwelle, sich zu bewerben, oftmals gross.

Walter Baumann arbeitet noch weiter in «seinem» Betrieb und gibt seinem Nachfolger Starthilfe. «Ich bin quasi wieder ein Lehrling», sagt Reto Kurmann mit einem Lachen.

Walter Baumann führt seinen Nachfolger Reto Kurmann in die Welt der Schläuche ein. Bruno Kissling

Der eine lässt sich ausbilden, der andere geht in den Ruhestand: «Sobald es ohne mich geht, ziehe ich mich zurück», sagt der 65-jährige Baumann. Er werde dann nicht mehr seinen Senf dazu geben, doch bei Fragen jederzeit zur Verfügung stehen, betont er. Oberbuchsiten sei ja gleich nebenan. «Ich werde viel zu Hause sein und am Haus arbeiten, dafür hatte ich in den letzten 30 Jahren nur wenig Zeit.»

Vermissen wird Walter Baumann die vielen schönen Begegnungen mit seinen Kundinnen und Kunden. Er sagt: «Es gibt sehr viele nette und dankbare Menschen.» Allzu oft sehe man nur das Schlechte, dabei gebe es so viel Herzlichkeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen