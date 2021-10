Budget von Oensingen: Gibt es vorerst keine Steuererhöhung?

Als weiteres Traktandum stand die Wahl der Mitglieder für die neu ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Impuls 2040 auf der Tagesordnung. Total 26 Personen aus Oensingen meldeten sich, um in der Gruppe mitzumachen. Dafür musste man nicht stimmberechtigt sein. In vier Wahlgängen wählte der Gemeinderat am Montagabend die insgesamt 21 Mitglieder der neuen Gruppe. Der Rat selbst stellt kein Mitglied, wird der Gruppe aber beratend zur Seite stehen. Gemeindepräsident Fabian Gloor wird die Treffen zudem moderieren, jedoch keine Stimmberechtigung haben. Ebenfalls an der Sitzung von Montagabend genehmigte der Rat die Leistungsaufträge für diverse Kommissionen, die ihre Tätigkeit am 1. November aufnehmen werden. Darunter auch für die neu geschaffene Arbeitsgruppe. Ihr liegt die Idee zu Grunde, Oensingens Bevölkerung eine niederschwellige Möglichkeit zu bieten, wie sie sich langfristig in die Dorfpolitik einbringen kann. Der Zeithorizont ist 2040, deshalb auch der Name. Die Gruppe wird sich voraussichtlich dreimal im Jahr treffen und sich austauschen. Beispielsweise bei der nächsten Ortsplanungsrevision könnte die Gruppe eine tragende Rolle einnehmen, meinte Gloor. Die Arbeitsgruppe soll denn auch als weiteres Bindeglied zwischen der Bevölkerung von Oensingen und dem Gemeinderat dienen. (rab)