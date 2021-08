Roggenstrasse Oensingen: Bundesgerichturteil Rückbau

Oensingen Gibt es mögliche Hintertürchen? Nach dem abweisenden Urteil des Bundesgerichts zur betonierten Roggenstrasse macht sich die Bürgergemeinde neue Überlegungen. Fränzi Zwahlen 21.08.2021, 05.00 Uhr

Die Roggenstrassse Oensingen muss im unteren Teil ab Waldeinfahrt / Bushaltestelle Neu Bechburg auf 660 Metern bos 31. Dezember 2021 rückgebaut werden. Das entschied das Bundesgericht.







Bruno Kissling

Das Verdikt aus Lausanne ist unmissverständlich: Die Beschwerde über das Urteil des Verwaltungsgerichts in Sachen Roggenstrasse, welche die Bürgergemeinde Oensingen ans Bundesgericht einreichte, wird vollumfänglich abgewiesen. Und es wird verfügt: «Der Beschwerdeführerin (die Bürgergemeinde, die. Red.) wird Frist bis zum 31. Dezember 2021 gesetzt, um – in Rücksprache mit den kantonalen Behörden – den rechtmässigen Zustand des streitbetroffenen unteren Teilstücks der Roggenstrasse wiederherzustellen.» Remo Liechti, der Präsident der Bürgergemeinde, sagt: «So langsam erhole ich mich von der Enttäuschung. Dadurch, dass es bis zum Entscheid so lange gedauert hat, hofften wir auf ein Urteil zu unseren Gunsten. Das Urteil, das uns letzten Freitag erst mal mündlich mitgeteilt wurde, war doch ein Schlag in die Magengrube.»

«Wie weiter» mit dem Anwalt besprochen

In der Zwischenzeit konnten Liechti und Vize-Präsident Bruno W. Heiniger zusammen mit dem Anwalt über das weitere Vorgehen beraten. «Ganz klar müssen wir uns beim Kanton jetzt mal um Fristverlängerung bemühen, denn solange auf dem Roggen die Sanierung des Gasthofes läuft, wäre es un- vernünftig, die widerrechtlich befestigten Teilstücke zu ent-fernen. Einerseits sind wir jetzt sehr froh darum, da grosse LKWs auf den Roggen fahren müssen, andererseits kämen sich Handwerker und Strassenbauer gegenseitig in die Quere.» Grundsätzlich, sagt Liechti, seien die Einwände der Bürgergemeinde auch vom Bundesgericht zu wenig beachtet worden. «Wir haben zwei Szenarien besprochen, wie es weitergehen könnte», so Liechti. «Wir könnten mit der Einwohnergemeinde verhandeln und ihr die Strasse überlassen. Dann könnte diese in einem Planungsverfahren neu beurteilt werden.

Weiter könnten wir uns vorstellen, auf dem Roggen wieder einen vollständigen Bauernbetrieb zu installieren. Heute gibt es hier nur noch den Stall.» Tatsächlich wird bei der Sanierung des Gasthofs derzeit eine Wohnung und ein Studio eingebaut, in welche theoretisch auch eine Bauern-familie einziehen könnte. «Es muss aber mit Experten abgeklärt werden, ob dies wirtschaftlich Sinn macht», so Liechti, denn er ist sicher: «Existiert dort oben wieder eine Landwirtschaft, wird die Strasse neu beurteilt.»

«Wir wollen den Ball flach halten»

Das seien also Szenarien, die jetzt angedacht worden sind und erst einmal vor dem Bürgerrat verhandelt und danach an einer ausserordentlichen Bürgergemeindeversammlung, die auf den 28. Oktober auf dem Roggen angesagt ist, zur Sprache kommen werden. «Bis dahin läuft alles weiter wie gehabt; auch mit dem Roggenbus», versichert Liechti. «Und auch wenn der Betonbelag wegkommt, ist der Bus nicht infrage gestellt», versichert er. Liechti erwähnt noch, dass das Urteil bei einigen Oensinger Bürgern und Bürgerinnen doch einigen Unmut ausgelöst habe. «Doch wir werden den Ball flach halten und einen vernünftigen Weg gehen.»

Das sagt das Bundesgericht

Das fragliche Teilstück befinde sich in der Juraschutzzone. Der rechtmässige Zustand des Strassenabschnitts müsse für den ordnungsgemässen Vollzug des Raumplanungsrechts wiederhergestellt werden. Und: Die Vorinstanz (das Verwaltungsgericht) hat die Beschwerdeführerin aufgrund der Vorgeschichte […] als klar bösgläubig bezeichnet. Das Vorgehen der Beschwerdeführerin weise daher einen besonders schweren Unrechtsgehalt auf und sei stossend. Die Kosten habe die Beschwerdeführerin mit der Betonierung klar bösgläubig und in voller Kenntnis der vom Bau- und Justizdepartement im Jahr 2009 geäusserten ablehnenden Haltung in Kauf genommen. Sie habe diese (250000 Franken Baukosten, 160000 Franken Rückbaukosten) selbst zu verantworten.