Oensingen: das Ehepaar von Arx verpachtet seinen Rebberg

Oensingen Fast 20 Jahre lang galt für das Ehepaar von Arx: «Die Natur gibt den Takt an» – nun verpachten sie ihren Rebberg Nach 18 Jahren Weinanbau und 14 Jahrgängen «Önziger Wy» verpachtet das Ehepaar von Arx aus Oensingen seinen Rebberg. Sie erzählen, warum sie all die Jahre nie ausgiebig in die Ferien fahren konnten und weshalb der diesjährige Ausfall der Ernte für sie gar nicht so schlimm ist. Anja Neuenschwander

Ruedi und Claire von Arx zwischen ihren «Önziger» Reben. Bruno Kissling

18 Jahre lang richteten Ruedi und Claire von Arx aus Oensingen ihr Leben nach den Weintrauben. Denn auf dem Rebberg kommt es vor allem auf eines an: Das richtige Timing. Damit ihr «Önziger Wy» mundet, müssen sie die Trauben zum richtigen Zeitpunkt ernten. Bei Pilzbefall beispielsweise muss man möglichst früh spritzen – denn der Pilz kann sich von einem Tag auf den anderen bemerkbar machen.

Dieses Jahr war aber auch das Spritzen vergebliche Liebesmüh. Der ständige Regen habe alles wieder fortgespült, erzählt Ruedi von Arx.

«Wir konnten keine einzige Beere ernten.»

Es hätte ihre letzte Traubenernte sein sollen. «Es wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte», sagt von Arx. Doch die beiden nehmen es nicht allzu tragisch: «So ist es uns fast leichter gefallen, die Reben abzugeben», sagt Claire von Arx. Den Rebberg verpachten die beiden nun einer Familie mit Bekannten in Oensingen.

Der Familienvater habe bereits Winzer-Erfahrungen und hatte nachgefragt, ob das Ehepaar von Arx einen Nachfolger sucht. Eine gute Gelegenheit, fanden die beiden. Sie hätten nicht mit dem Interesse an ihrem Rebberg gerechnet. «Ansonsten hätten wir noch ein paar Jahre weitergemacht und dann vielleicht die Reben ausgerissen», meint der Oensinger. Damit wären aber fast zwei Jahrzehnte beständiger Arbeit verloren gegangen.

Verfault oder weggefressen - die Tücken der Traubenernte

Als sich Ruedi von Arx mit 60 Jahren frühpensionieren liess, brauchte er einen Zeitvertreib. Seine Arbeitskollegen hatten ihm zum Abschied einen Weinkurs geschenkt: «Da hats mich ‹azündet›», meint er. Das Ehepaar besass ein Stück Bauland am Südwesthang in Oensingen, wo die Sonne lange verweilt. Bald schon waren auf dem 600 Hektaren grossen Landstück 350 Rebstöcke gepflanzt und ein Winzer aus Twann gefunden, der die Vinifizierung übernahm. Die neuartige Traube, die in Oensingen gedeiht, ist eine Kreuzung zweier Rebsorten, die dem Klima am Jurasüdfuss besser gewachsen sein soll.

Der Rebberg wurde zum gemeinsamen Hobby des Ehepaars. Im Winter schnitten sie im Teamwork die Reben: «Die Stimmung war zum Teil fast mystisch», beschreibt Claire von Arx die Stunden, die sie in der Arbeit versunken im Rebberg verbrachten. Ihr Mann pflichtet bei:

«Man hat beinah angefangen, mit den Reben zu reden.»

Doch auch trotz gutem Zureden behält sich die Natur ihre Launen vor. «Die Natur gibt den Takt an», sagt Ruedi von Arx. Und das oft in einem erstaunlich hohen Tempo: Im Herbst prüfte der Hobbywinzer täglich die Farbe und den Zuckergehalt der Trauben, um zu sehen, ob sie bereits reif sind.

In Oensingen reifen die Trauben meist etwas früher als am Bielersee, wo von Arx sie zu Wein verarbeiten liessen. Im allerersten Jahr hätten sie mit der Ernte noch zugewartet, bis der Winzer in Twann auch parat war. Doch sie warteten zu lange: «In einer einzigen lauen Nacht sind alle reifen Trauben faul geworden», erzählt von Arx.

Ein anderes Mal fuhren die beiden für ein paar Tage weg – die Trauben waren noch nicht ganz reif. Als sie heimkehrten, sei beinahe alles weggefressen gewesen, berichtet von Arx. Diese Fehler machten sie in den Folgejahren nicht mehr. Rückte die Traubenernte näher, hiess es: zuhause bleiben.

Wieder mehr Zeit für Ausflüge

Bis auf das geduldige Warten und das regelmässige Kontrollieren der Blätter und Trauben, sei es aber auch mit langjähriger Erfahrung so gut wie unmöglich, der Natur zuvorzukommen. «Jedes Jahr war wieder vollkommen anders», sagt Claire von Arx. Habe man aus dem vorhergehenden Jahr eine Lehre gezogen, sei im Folgejahr ein neues Problem aufgetreten. Da half nur eins: Gelassenheit. Die 80-Jährige sagt:

«Die Natur hat uns gelehrt, gelassener zu werden.»

Und: «Wir haben grossen Respekt vor den Weinbauern, die ihren Wein ohne Standardisierung produzieren», fügt ihr Mann an.

Nun wird der «Önziger Wy » mit neuer Etikette erscheinen – noch immer von denselben Trauben, vinifiziert vom selben Winzer. Das Ehepaar von Arx hingegen hat nun ganz ungewohnte Möglichkeiten. Claire von Arx meint:

«Wir sind fast überfordert, dass wir wieder Pläne machen können.»

E-Bike- und Wandertouren stehen auf ihrer gemeinsamen Wunschliste. «Jetzt können wir unsere Freiheit geniessen», pflichtet Ruedi von Arx bei. Geniessen ist das richtige Stichwort: Der Winzer aus Twann habe die beiden eingeladen, zum krönenden Abschluss alle «Önziger Wy» Jahrgänge von 2007-2020 quer durchzuprobieren.

