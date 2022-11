Oensingen: Der Ortsbus-Fahrplanwechsel führt zu Diskussionen

Öffentlicher Verkehr «Wo bleibt da die Solidarität?»: Der neue Fahrplan des Ortsbusses Oensingen sorgt für Unmut, weil sechs Haltestellen gestrichen werden Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember fallen gleich sechs Haltestellen in Oensingen weg. Denn der Ortsbus deckt die Kosten und die Frequenzen nicht. Mit der Streichung sind nicht alle einverstanden. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 10.11.2022, 11.35 Uhr

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember fallen sechs Haltestellen des Ortsbusses Oensingen weg. (Archivbild) Bruno Kissling

Der Ortsbus Oensingen verkehrt seit 2013 durch die Gemeinde: Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember werden nun sechs Haltestellen gestrichen, die mehrheitlich die Zusatzschlaufe zum Bad Klus betreffen.

Konkret heisst das: Die Haltestellen Bifang, Rondo, Bubenrain, Chutloch, Bad Klus, Lehnfeld und Hirsacker fallen mit der neuen Linienführung weg. Das Gebiet Lehnfeld wird aber ab 2023 mit einer neuen Haltestelle Lehngasse von den Linien 115 und 129 bedient. Dies berichteten Gemeinde, Kanton und die Postauto AG an einem Infoanlass Ende Mai.

Diese Änderungen führen nun zu Diskussionen in der Gemeinde, obwohl die Fahrplanänderung Ende Mai auf Zuspruch stiess. Hanni Jäggi aus Oensingen tut ihren Unmut in einem Leserbrief in dieser Zeitung kund:

«Die Verbindung zum Dorf geht für viele verloren.»

Sie habe freiwillig den Führerausweis mit dem Gedanken abgegeben, im Dorf den Bus zu benutzen. Auch macht die 84-Jährige klar, dass die Hinterdörfer mit ihren Steuern ebenso viel wie alle anderen in der Gemeinde leisteten: «Wo bleibt da die Solidarität?»

Auch in den sozialen Medien geben Nutzerinnen und Nutzer ihre Gedanken zur Aufhebung der Haltestellen preis. «Traurig», ist immer wieder zu lesen. Oder etwa: «Da wird wohl wieder am falschen Ort eingespart. An die älteren und gesundheitlich eingeschränkten Menschen wird wohl wieder nicht gedacht!»

Sozialer Kontakt geht verloren

Ihren Leserbrief habe sie mitten in der Nacht geschrieben, sagt Jäggi auf Anfrage. Jemand sei auf sie zugekommen und habe gefragt: «Hast du auch gehört, dass sie uns den Bus wegnehmen?» Das habe sie wütend gemacht. Mit der Fahrplanänderung gehe nun ein Stück weit der soziale Kontakt verloren. Sie sagt:

«Ich gehe gern ins Dorf. Dort trifft man immer wieder jemanden.»

Meistens ist die 84-Jährige zu Fuss ins Zentrum Mühlefeld gelaufen. Für den Nachhauseweg habe sie den Bus genommen. In der Woche sei sie bis zu vier Mal mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs gewesen. Krankheitsbedingt könne sie nun aber etwas weniger ins Dorfzentrum gehen.

Auf Anfrage erklärt Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen: «Wir haben grosses Verständnis, dass nicht alle mit dem Fahrplanwechsel gleich zufrieden sind. Der Wegfall einzelner Haltestellen, wenn sie auch wenig genutzt wurden, ist für uns ein Wermutstropfen.» Doch der Kanton verantworte den Ortsbus und bestimme darüber. Entscheidend sei dabei, wie viel der Kosten durch die Tickets gedeckt werden können und wie hoch das Passagieraufkommen ist.

Dabei strebt die Postauto AG ein Minimum von fünf Passagieren auf dem am schlechtesten besuchten Kurs an. Gleichzeitig sollten die Ticketeinnahmen mindestens 20 Prozent der Kosten decken, die im Jahr durch den Ortsbus anfallen, hiess es am Infoanlass im Mai. Diese Werte erreicht der Bus jedoch nicht. Wenn die Kosten nicht gedeckt werden können und die Nachfrage zu tief ist, sei es auch ökologisch nicht sinnvoll, die Route des Ortsbusses wie bisher weiterzuführen, erklärt Gloor.

Fabian Gloor, Gemeindepräsident Oensingen. zvg

Alternativroute wurde gesucht, aber nicht gefunden

Und Gloor ergänzt: Die neue Route bewirke zudem eine Verkürzung der Reisen an den Bahnhof und ins Einkaufszentrum für grosse Teile der Bevölkerung. Das werde zu einer Verbesserung der Auslastung und des Kostendeckungsgrads führen.

Hanni Jäggi erklärt, sie habe volles Verständnis, dass man zu den Stosszeiten den Bahnhof jede halbe Stunde bedienen muss. Daher habe sie dem Gemeindepräsidenten den Vorschlag gemacht, dass der Ortsbus jeweils zwei Mal am Vormittag und am Nachmittag Richtung Bad Klus fahren solle.

Man habe diverse Routen geprüft, sagt Gloor. «Der Kanton hat noch stärkere Reduktionen zur Diskussion gestellt.» Die Gemeinde habe sich aber dafür eingesetzt, dass nicht noch mehr Haltestellen gestrichen werden.

«Wir wollen niemanden im Regen stehen lassen.»

Einzelfahrdienste und die nächsten Haltestellen

Immerhin befinde sich innerhalb von rund 300 Metern bei den meisten wegfallenden Bushaltestellen die nächste Haltestelle, sagt Gloor. Ausserdem habe die Gemeinde bereits am Infoanlass im Mai und im persönlichen Kontakt auf Einzelfahrdienste, wie etwa die des Schweizerischen Roten Kreuzes, verwiesen. Und: Einen Ortsbus in der Gemeinde zu haben, sei etwas Aussergewöhnliches.

«Es ist ein schönes Privileg, das wir haben. Dieses Privileg wollen wir unserer Bevölkerung langfristig erhalten können. Dafür sind die Anpassungen nötig.»

Bis zum Fahrplanwechsel wird Hanni Jäggi noch bei der Haltestelle Chutloch einsteigen. Danach, sagt sie, werde sie zu Fuss unterwegs sein.

