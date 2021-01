Oensingen «Es wurde nötig»: Holz unterhalb der Ravellenfluh wird via Seilbahn aus dem Wald gehievt Auf der sogenannten Ebeni unterhalb der Ravellenfluh in Oensingen sind derzeit ungewöhnliche Forstarbeiten im Gang. Mit einem sogenannten Gebirgsharvester wird geschlagenes Holz aus dem unzugänglichen Gebiet geholt. Fränzi Zwahlen 29.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist das erste Mal, dass wir ein solches Hilfsmittel im Einsatz haben», sagt der Oensinger Förster Robert Graber. Spezialisten einer Firma aus der Innerschweiz haben zusammen mit den Mitarbeitern der Forst Oensingen zunächst die Stahlseile im Wald für «Seilbahnanlage »installiert. Auf 240 Metern zieht sich dieses durch den Wald.

Das ein paar Tage vorher geschlagene Holz wird jetzt via Seilen vom Mobilseilkran in die Höhe gehoben und danach auf der Ebeni hinunter transportiert.

Gesteuert wird die Maschine von Holzarbeitern, die in sicherem Abstand zu den Seilen den Harvester lenken. Auf der Ebeni selbst steht dann ein weiterer mobiler Harvester montiert auf einem LKW, der die zugeführten Stämme dann entastet und ordentlich in Reih und Glied platziert.

Bruno Kissling

Trockenheit und Krankheiten machen den Bäumen zu schaffen

«Es wurde nötig, dass nach sage und schreibe 23 Jahren in diesem, unter Schutz stehenden Waldgebiet etwas unternommen wird», sagt Robert Graber. Und er begründet: «Die Sturmereignisse der vergangenen Zeit, und vor allem auch die Baumkrankheit Eschenwelke haben uns gezeigt, dass einzelne Bäume im betroffenen Gebiet nicht mehr standfest und vital sind. Wir sind hier in einem Naherholungsgebiet von Oensingen, und so sind auch Waldbesucher gefährdet.» Ein Holzschlag wurde also unumgänglich, um auch in Zukunft einen stabilen und vitalen Wald zu behalten, an dem jedermann Freude hat, so Graber.



Helikoptereinsatz wäre zu teuer geworden

Wie stark die Bäume unter der Trockenheit und die Eschen unter dem Pilzbefall leiden, habe sich schon nur in wenigen vergangenen Monaten gezeigt. «Wir hatten vor eineinhalb Jahren begonnen, die zu schlagenden Bäume zu kennzeichnen, und konnten praktisch zusehen, wie sich der Zustand des Bestandes innerhalb dieser Zeit massiv verschlechterte», sagt der Förster.

Man habe sich zunächst überlegt, diese anspruchsvolle Waldarbeit in steilem und unwegsamem Gebiet mittels Helikopter ausführen zu lassen, erzählt Graber weiter. «Doch die Kosten dafür wären höher ausgefallen als jetzt mit dieser Variante.»

Ein weiterer, für Oensingen wichtiger Grund

Insgesamt würden rund 240 Kubikmeter Holz aus dem Gebiet geholt. «Dieses Holz ist als Energielieferant hoch willkommen. Das meiste ist schon verkauft», so der Förster der Bürgergemeinde Oensingen.

Bruno Kissling

Er kommt noch auf einen weiteren wichtigen Punkt, welcher für die Holzentnahme aus der Ravellenfluh spricht. «Denken wir nur an die Sonnwendfeier. Lassen wird das Holz liegen, ist das enorm viel brennbares Material. Ein Waldbrand könnte verheerende Schäden verursachen.»

Ein Steinschlagschutzwald entsteht

Doch nicht alle markierten Bäume werden ganz aus dem Wald geholt. Ein Drittel der angezeichneten Bäume wird gefällt und im Bestand belassen. Diese Bäume bremsen in Bewegung geratene Steine aus. So wird ein Steinschlagschutzwald erstellt.

Die Pflege eines solchen Schutzwaldes sei anspruchsvoll und aufwendig, allerdings deutlich günstiger als technische Schutzverbauungen, so der Förster. «Zudem kommt durch den Holzschlag auch wieder mehr Licht auf den Boden, was die natürliche Verjüngung des Waldes fördert und die Artenvielfalt erhöht. Denn ein Wald soll nicht bloss aus alten Bäumen bestehen, sondern auch junge Bäume sollen aufwachsen können.

Der Schnee sorgte für eine Verzögerung

«Unsere Holzarbeiten werden noch etwa drei Tage dauern», sagt Graber abschliessend, denn eigentlich hätte die Arbeit diese Woche erledigt werden sollen. Doch der grosse Schnee von Anfang Woche brachte drei Tage Verzögerung.