Oensingen strebt Energiestadt Gold Label an

Oensingen Energiestadt Oensingen: Nun wird die Gemeinde über das Goldlabel abstimmen Im Oktober 2021 reichte Rafael Ingold eine Motion bei der Gemeinde Oensingen ein. Sein Ziel: Das Goldlabel für die Energiestadt bis 2030. Nun behandelte der Gemeinderat das Thema an seiner letzten Sitzung. Enya Kopp Jetzt kommentieren 23.02.2022, 18.00 Uhr

Die Energiestadt Oensingen soll vergoldet werden. Zumindest auf dem Papier. Patrick Lüthy

Im Oktober des vergangenen Jahres reichte Rafael Ingold (SP) bei der Gemeinde Oensingen eine Motion ein. Darin geht es darum, dass die Gemeinde den European Energy Award Gold anstreben solle. Die Zielsetzung soll bis 2030 erreicht werden. Bisher trägt die Gemeinde das Label Energiestadt. Der Goldstatus wäre das nächste Level.

Aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung, das dieser Zeitung vorliegt, geht hervor, dass der Gemeinderat dem Motionär in diversen Punkten beipflichtet: So wird etwa klargestellt, dass sich die Gemeinde ihrer Rolle als Vorreiterin bewusst sei. Der Gemeinderat strebe zudem eine Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie und neutraler Co 2 -Bilanz an. Wo dies nicht möglich ist, soll die eingesetzte Energie überdurchschnittlich kompensiert werden.

«Wir haben den Wortlaut der Motion etwas umformuliert, doch das Ziel bleibt dasselbe», erklärt Gemeindepräsident Fabian Gloor (CVP). Das Zieljahr sei neu 2028. Dann findet auch die übernächste Rezertifizierung statt. Somit könnte man das Ziel sogar noch vor dem gewünschten Zeitpunkt des Motionärs erreichen. Gloor sagt:

«Uns ist eine nachhaltige, stetige Entwicklung wichtig. Es soll auf keinen Fall eine Hauruckaktion geben.»

Bei der Abstimmung über den Vorstoss sei sich der Gemeinderat einig gewesen, erklärt Gloor weiter. Die Diskussionen im Gemeinderat seien entlang der bereits verabschiedeten Zielsetzungen geführt worden und so habe der Gemeinderat am Ende dieser Diskussion ein einstimmiges Ergebnis verzeichnen können.

Was fehlt noch bis zum Goldlabel?

Die Gemeinde Oensingen erfüllte bei der letzten Rezertifizierung 2020 57,6 Prozent der geforderten Punkte. Um das Label Energiestadt zu bekommen, sind 50 Prozent zu erreichen. Für das Goldlevel sind 75 Prozent nötig.

Die Ziele der Gemeinde im Überblick Eine intelligente, nachhaltige und effiziente kommunale Energieversorgung und Mobilität.

Langfristig eine 100-Prozent-Versorgung mit erneuerbarer Energie und neutraler CO 2 -Bilanz.

-Bilanz. Die Positionierung der Gemeinde Oensingen als innovativer Standort mit Vorreiterrolle.

Erhalt und Ausbau regionaler Arbeitsplätze und Wertschöpfung, um ansässige Industrie- und Gewerbebetriebe zu stützen.

Regelmässiges Controlling der Massnahmen in Abgleich mit den gesetzten Zielen, um, wo nötig, rechtzeitig zu korrigieren.

Bei der Legislaturplanung 2021 bis 2025 legte der Gemeinderat fest, den Fokus auf die Energiepolitik und den Klimaschutz zu legen. Dies wäre mit den Bestrebungen, die durch den Vorstoss des Motionärs verdeutlicht worden sind, in Übereinstimmung zu bringen. Zusätzlich verfolge man damit auch die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes.

Da es um eine Motion geht, die in jedem Fall vors Stimmvolk kommen muss, wird bei der nächsten ordentlichen Gemeindeversammlung das Volk entscheiden. Bei dieser Versammlung wird der Gemeinderat dem Stimmvolk die Motion in abgewandelter Form präsentieren und sie befürworten.

Oensingen ist eine von 464 Gemeinden, die in der Schweiz als Energiestadt gilt. Wenn das Goldlabel erreicht wird, würde sie zusammen mit 66 weiteren Schweizer Gemeinden als Vorreiter vorangehen und anderen Gemeinden zeigen, was möglich ist.

