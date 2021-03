Oensingen Eine Solaranlage per Crowdfunding Die Arbeitsgruppe Energiestadt Oensingen will auf unkonventionelle Weise eine Solarstromanlage realisieren. Hans Peter Schläfli 01.03.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsident Fabian Gloor und Bauverwalter Andreas Affolter vor der Oensinger Sportstätte, wo bald eine Solarstromanlage entstehen könnte. Hans Peter Schläfli

In Oensingen hat die Arbeitsgruppe Energiestadt vorgeschlagen, dass auf dem Dach der Sportstätte Bechburg eine durch ein Crowdfunding finanzierte Solarstromanlage gebaut werden soll. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass das Projekt weiterverfolgt wird. Schon vor sechs Jahren, als sich die Mehrzweckhalle beim Kreisschulhaus Bechburg noch in der abschliessenden Bauphase befand, war eine auf dem Dach geplante Fotovoltaikanlage das grosse Thema in Oensingen.

Der Gemeinderat hatte am 24. November 2014 dem Vertrag für die Dachnutzungsrechte und den Betrieb zugestimmt. Die Baukosten waren damals ausschlaggebend Doch als es ernst wurde, wollte der Netzbetreiber AEK den Vertrag dann doch nicht unterschreiben, sondern die Entschädigungen neu verhandeln. «Es wurden mehrere Alternativen geprüft», erklärt Bauverwalter Andreas Affolter die damalige Situation. «Aus Kostengründen wurde dann aber auf den Bau einer Solarstromanlage verzichtet. Die Gemeinde wollte nicht in einer Art Salamitaktik die Gesamtkosten der Sportanlage erhöhen.»

Mittlerweile hat sich vieles verändert

Die wunderschöne Halle wurde «Sportstätte Sportzentrum Bechburg Oensingen» getauft. Der Strompreis ist dauerhaft in den Keller gesunken, was die AEK wohl vorhergesehen hatte. Oensingen hat ein modernes, energiepolitisches Leitbild bekommen und das Dorf ist stolz darauf, dass das Label «Energiestadt» erneuert werden konnte. Die Berner BKW hat die Solothurner AEK geschluckt und mit der Oberaargauer Onyx zusammengelegt. Und rückblickend wäre es wohl schlauer gewesen, hätte Oensingen mit der AEK die Entschädigungen neu ausgehandelt und eine Solaranlage gebaut. So könnte jetzt ein beachtlicher Teil dieses Solarstromes direkt das Kreisschulhaus Bechburg versorgen, was ökologisch sinnvoll wäre.

Solarstrom gutschreiben lassen

Nun findet der Gemeinderat, dass für die Energiewende weitere Taten nötig sind. Wer in Oensingen seinen eigenen Solarstrom produzieren möchte, dafür aber kein Dach zur Verfügung hat, soll in Zukunft trotzdem eine Möglichkeit erhalten, sich an der Energiewende zu beteiligen. Die Arbeitsgruppe Energiestadt hat als Beispiel, wie das gehen könnte, die Berner Firma Sunraising ausgesucht. Sunraising hat auf verschiedenen, von der Stadt Bern kostenlos zur Verfügung gestellten Dächern Solaranlagen gebaut und verkauft diese in der Art eines Crowdfundings an die Bewohnerinnen und Bewohner der Hauptstadt. Das Projekt soll nun analog auch in Oensingen umgesetzt werden. Als Erstes könnte Sunraising auf dem Dach der Sportstätte Bechburg eine grosse Fotovoltaikanlage bauen und eventuell später auch noch auf dem neuen Gebäude des Schulhauses Oberdorf. Den Quadratmeter der realisierten Solaranlage möchte Sunraising voraussichtlich für 350 Franken an die Einwohner des Dorfes verkaufen. Nach einer einmaligen Zahlung kann sich jeder Käufer pro Quadratmeter während 20 Jahren 110 Kilowattstunden Strom auf seine jährliche Rechnung gutschreiben lassen. Bei einem Preis von rund 7 Rappen pro Kilowattstunde, wie ihn die AEK in Oensingen für «grünen» Strom derzeit verrechnet, bedeutet das in 20 Jahren einen Rabatt von rund 154 Franken.

Die Beteiligung am Crowdfunding bedeutet somit pro gekauften Quadratmeter ein Verlustgeschäft von fast 200 Franken. Oder anders herum gerechnet: Der Strompreis müsste sich sehr rasch mehr als verdoppeln, denn erst bei 16 Rappen pro Kilowattstunde im 20-jährigen Durchschnitt kommt man mit einer Beteiligung am System der Firma Sunraising finanziell auf eine schwarze Null.

Jetzt etwas gegen den Klimawandel machen

Gemeindepräsident Fabian Gloor anerkennt, dass der Preis des Solarstroms bei diesem Modell recht hoch sein kann. Aber er findet, dass es wichtig ist, jetzt etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen: «Die Fragen der Wirtschaftlichkeit der Anlage stellen sich nicht primär bei der Gemeinde. Oensingen würde nur das Dach zur Verfügung stellen, aber keine Steuergelder investieren.» Die finanziellen Überlegungen müssten am Ende die Betreiber der Anlage und die Käufer des Stroms anstellen. «Ich glaube, dass der ökologische Nutzen für die Käufer wichtiger ist als der Strompreis.»