Erster Oensinger Vereinstag wird durchgeführt

Rötihof Nach dem Rosengarten: Die Solothurner Behörden planen in der Kantonshauptstadt bereits das nächste zentrale Verwaltungsgebäude

«Eigentum vor Miete» nennt sich die Strategie des Kantons Solothurn, die zum Ziel hat, die Verwaltung möglichst in eigenen Liegenschaften unterzubringen, um so Kosten zu sparen. Mit dem Rosengarten wurde eben erst eine solche zentrale Verwaltungsstelle eröffnet. Nun will man beim Rötihof vorwärtsmachen.