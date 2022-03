Oensingen Ein Jahr nach dem SecurePost AG Verkauf: «Die Unsicherheit in den ersten Monaten nach der Übernahme war sehr gross» Die ehemalige Tochtergesellschaft der Post mit Firmensitz in Oensingen gehört jetzt zur Loomis Schweiz AG. Was ist seit der Bekanntgabe des Verkaufs vor einem Jahr geschehen? Wir haben nachgefragt. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die SecurePost AG transportierte Wertgegenstände wie Uhren oder Schmuck. (Symbolbild) iStockphoto

Im Oensinger Industriequartier hatte die Firma SecurePost AG ihren Hauptsitz. Rund 220 der insgesamt 450 Mitarbeitenden der 2003 gegründeten Tochterfirma der Post arbeiteten hier. Die SecurePost AG war im Bereich der Wertelogistik tätig. Das heisst sie transportierte Wertgegenstände wie Uhren, Schmuck, Edelmetalle oder vertrauliche Dokumente, war für das Bargeld-Handling von verschiedenen Firmen verantwortlich und bewirtschaftete Geldautomaten von Banken, sowie Ticketautomaten und Parkings.

Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Post bekannt gegeben, dass sie ihre Tochterfirma SecurePost AG per 1. Mai 2021 an die Firma Loomis Schweiz AG verkauft. Wir wollten uns nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigen.

Gläubiger haben ein Jahr Zeit, um sich zu melden

Startpunkt war das Handelsregisteramt des Kantons Solothurn. Dort wurde die an der Generalversammlung beschlossene Entscheidung, die Firma aufzulösen sowie der dazugehörige Handelsregistereintrag bestätigt.

Markus Saner, Leiter des Handelsregisteramts des Kantons Solothurn, erklärt: «Wenn man die Auflösung einer Gesellschaft beschliesst, werden unter anderem Liquidatoren gewählt, welche die Firma liquidieren. Das bedeutet, dass sie alle offenen Rechnungen bezahlen, alle Schulden begleichen und alle Aktiven verwerten.»

Er ergänzt: «Das heisst, das gesamte Vermögen inklusive allfälligen Immobilien wird verflüssigt. Zudem muss drei Mal ein Schuldenruf im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert werden, damit sich alle Gläubiger der Firma melden können.» Diese haben ein Jahr Zeit, um sich zu melden.

Die Löschung ist frühestens Mitte 2023 abgeschlossen

Entsprechend kann die SecurePost AG ihre Löschung frühestens im Januar 2023 anmelden – es sei denn sie entscheiden sich für ein Schnellverfahren. Nach der Anmeldung zur Löschung beim Handelsregisteramt, überprüft dieses bei den kantonalen und eidgenössischen Steuerbehörden, ob alle Steuerrechnungen korrekt beglichen wurden. Die Löschung wird voraussichtlich frühestens Mitte 2023 abgeschlossen sein.

Damit wäre die aktuelle rechtliche Situation geklärt. Nun wollten wir wissen, was denn mit den rund 220 Mitarbeitenden der SecurePost AG am Standort Oensingen passiert ist. Auf der Firmenwebseite der Loomis Schweiz AG ist nämlich kein Standort in Oensingen zu finden, auf der Plattform «search.ch» ist jedoch die Adresse Nordringstrasse 22 hinterlegt – also die Adresse, welche vorher auch die SecurePost AG innehatte.

Per 1. Mai wurden alle 450 Mitarbeitenden übernommen

Die Antworten auf diese Fragen zu erhalten, stellte sich als ziemlich kompliziert heraus. Die Firma Loomis Schweiz AG weigerte sich nämlich, unsere Fragen zu beantworten. Es wurde lediglich auf die eigene Webseite verwiesen. Als wir bei der Post nachfragen, werden wir wiederum an die Firma Loomis Schweiz AG weiter verwiesen. Man wisse nur, dass per 1. Mai alle 450 Mitarbeitenden von der Loomis Schweiz AG übernommen wurden, teilte die Pressestelle der Post mit.

Standort in Oensingen werde weiter betrieben

Fabian Gloor, Gemeindepräsident von Oensingen, sagt: «Nach meinem Wissen betreibt die Firma Loomis Schweiz AG den Standort in Oensingen weiter. Das ist auch im Handelsregister so eingetragen. Ich habe auch nicht gehört, dass es zu Entlassungen gekommen wäre oder dass die Mitarbeitenden an einem anderen Ort arbeiten müssten.» Er ergänzt:

«Ich gehe daher davon aus, dass die Mitarbeitenden der SecurePost AG von der Loomis Schweiz AG übernommen wurden.»

Diese Einschätzung bestätigt auch das Amt für Wirtschaft des Kantons Solothurn. «Wir haben im Bezug auf diese Geschäftsübernahme keine Rückmeldungen bekommen, dass etwas nicht korrekt abgelaufen wäre», sagt Jonas Motschi, Leiter des Amts für Wirtschaft.

Nicht ganz alles ist im grünen Bereich

Also alles im grünen Bereich? Nicht ganz. Die Gewerkschaft syndicom, welche die Mitarbeitenden der SecurePost AG vertritt, gibt an, dass der Gesamtarbeitsvertrag für die Mitarbeitenden Ende Januar ausgelaufen ist. «Die von uns angestrebte längerfristige Weiterführung einer institutionalisierten gesamtarbeitsvertraglichen Sozialpartnerschaft wurde von der Loomis AG abgelehnt», sagt Peter Spichtig, syndicom Regionenleiter Nordwest/Zentralschweiz. Weiter sagt er:

«Die Verunsicherung des Personals und die damit verbundenen Bedenken betreffend Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und der Zukunft der einzelnen Arbeitsstandorte war daher gross.»

Bislang sind aber – ausser drei Tage weniger Ferien für Mitarbeitende, die weniger als fünf Jahre im Unternehmen tätig sind – noch keine Verschlechterungen der Arbeitssituation eingetroffen. Das bestätigen Peter Spichtig und ein langjähriger Mitarbeiter der SecurePost AG am Standort Oensingen, der mittlerweile für die Loomis Schweiz AG arbeitet.

«Für mich hat sich nichts geändert. Auch die Dienstjahre, die ich für SecurePost AG geleistet habe, wurden von der Loomis AG übernommen», zeigt sich der Mitarbeitende, der anonym bleiben möchte, erleichtert. «Wir werden die weitere Entwicklung der Arbeitsbedingungen aber sicher im Auge behalten», sagt Spichtig.

Bisher keine Kündigungen oder Umschulungen

Obwohl es bislang kaum Verschlechterungen gab, haben einige Mitarbeitende einen neuen Job angenommen, erzählt der langjährige Mitarbeitende der SecurePost AG.

Er sagt: «Die Unsicherheit in den ersten Monaten nach der Übernahme durch die Loomis AG war sehr gross. Dies vor allem deshalb, weil alle wichtigen Fragen bezüglich unserer Weiterbeschäftigung von der Loomis AG während Monaten nicht beantwortet wurden. Erst im September, also über fünf Monate nach der Übernahme, wurden wir über die neuen Arbeitsbedingungen informiert.» Zu Kündigungen, Umschulungen oder Standortwechseln sei es aber bisher nicht gekommen.

Die ehemaligen Chauffeure der SecurePost AG haben von der Loomis Schweiz AG einen neuen Gesamtarbeitsvertrag erhalten. Alle übrigen Mitarbeitenden nicht. Die Frage, warum die Loomis Schweiz AG sich für dieses Vorgehen entschieden hat, liess das Unternehmen ebenfalls unbeantwortet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen