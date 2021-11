Oensingen Die Solarpanels auf Oensingens Dächern sind verkauft Dieser Plan ist perfekt aufgegangen: In nur zwei Monaten konnte das Crowdfunding für die geplanten Solaranlagen auf zwei Dächern, die der Einwohnergemeinde Oensingen gehören, erfolgreich abgeschlossen werden.

Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Am 30. August 2021 begann der Verkauf und heute kann Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor (links) mitteilen: «Alle Solarpanels sind verkauft.» Bruno Kissling

Oensingen will in Sachen erneuerbare Energie ein Vorbild sein uns hat sich das Label «Energiestadt» auf die Fahne geschrieben. Das langfristige Ziel ist es, dass die Einwohnergemeinde nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen verbrauchen soll. Nun sind zwei weitere Schritte in diese Zukunft erfolgreich abgeschlossen worden. Sämtliche Solarpanels auf den Dächern des neuen Traktes des Schulhauses Oberdorf und auf dem Sportzentrum Bechburg konnten mittels Bürgerbeteiligung finanziert werden. Im Frühling soll die Stromproduktion der beiden Kleinkraftwerke beginnen.



Die Kommission Energiestadt hatte vor einiger Zeit vorgeschlagen, dass auf den Dächern der im Jahr 2015 fertiggestellten Sportstätte Bechburg und des neuen Trakts des Schulhauses Oberdorf Solarpanels installiert werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu, dass diese beiden ökologischen Kleinkraftwerke nicht aus Steuergeldern, sondern durch ein Bürgerbeteiligungsmodell finanziert werden sollen.

Im vergangenen Frühling wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt, am 30. August begann der Verkauf und heute kann Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor bereits stolz mitteilen: «Alle Solarpanels sind verkauft.»

Im vergangenen Frühling stellten Gemeindepräsident Fabian Gloor (links) und Bauverwalter Andreas Affolter das Projekt vor. Hans Peter Schläfli

Steuergelder braucht es keine, Oensingen muss nur die beiden Dächer zur Verfügung stellen. Gloor sagt mit Freude und Stolz:

«Es ist eine echte Erfolgsgeschichte.»

Er denkt, dass es hauptsächlich Privatpersonen aus dem Dorf sind, die investiert haben. «Ich wurde von ganz unterschiedlichen Leuten darauf angesprochen. Es waren zum Beispiel Senioren darunter, die den Solarstrom ihren Enkeln schenken. Andere sahen es angesichts der Nullzinspolitik der Nationalbank auch als gute Investition an, mit der man Geld verdienen kann und erst noch etwas im Kampf gegen den Klimawandel unternimmt.»

Tu Gutes und verdiene Geld damit

Die in jüngster Zeit stark steigenden Energiepreise dürften dem Projekt Flügel verliehen haben, denn nun kann man mit der Photovoltaik auf lange Sicht betrachtet wieder etwas Geld verdienen. Auch ein anderes Ziel sei erreicht, sagt Gloor: «Wir wollten die Bevölkerung für die Möglichkeiten des Solarstroms sensibilisieren, und zwar nicht nur die Hausbesitzer, die ein eigenes Dach nutzen können. Ich denke, das ist uns gelungen, die Photovoltaik ist in Oensingen ein Gesprächsthema.»

Das Crowdfunding für die beiden Anlagen wurde durch die Firma Solarify aus Hünibach durchgeführt. Rasch waren für die 140 Solarpanels auf dem Dach des neuen Traktes der Schule Oberdorf zum Preis von je 688 Franken 37 verschiedene Käufer gefunden. Diese Photovoltaikanlage soll nun in den kommenden 35 Jahren 21 Prozent des im Gebäude verbrauchten Stroms produzieren, was einer jährlichen Einsparung von 20 Tonnen CO 2 entspricht. Die Summe aller Auszahlungen soll am Ende der Laufzeit 1015 Franken pro Panel betragen.

Auf dem Sportzentrum Bechburg werden sogar 379 Panels installiert, die zum Preis von 633 Franken verkauft wurden. Die Summe der Rückzahlungen soll am Ende der Laufzeit von 30 Jahren 900 Franken pro Panel betragen. Solarify will beide Anlagen schon im Winter bauen und ab April 2022 sollen sie Strom liefern, der den Bedarf von ungefähr 40 Haushalten decken wird.

Angesichts des Erfolges bleibt die Frage, ob es in der Gemeinde Oensingen noch weitere Dächer gibt, die sich für ein solches Projekt eignen könnte. «Infrage kommen nur ganz neue oder frisch renovierte Dächer, damit eine möglichst lange Laufzeit möglich wird. Wir werden mit der Kommission Energiestadt die Entwicklung im Auge behalten und weitere Möglichkeiten prüfen», meint Fabian Gloor. «Oensingen hofft nun, dass unser Beispiel nun auch andere Gemeinden motiviert.»

