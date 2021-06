Oensingen Die Kiesgrube Aebisholz stösst an ihre Grenzen und soll erweitert werden – dazu gab es fünf Eingaben Ende 2022 kann man im Kieswerk Aebisholz keinen Kies mehr abbauen. Davon geht der Kanton Solothurn aus. Um dennoch Kies aus der Region zu garantieren, möchte er die Grube erweitern. Vergangene Woche lief das Mitwirkungsverfahren ab. Rahel Bühler 02.06.2021, 05.00 Uhr

Damit der Kies auch in Zukunft lokal abgebaut werden kann, wird die Kiesgrube Aebisholz zwischen Oensingen, Kestenholz und dem Kanton Bern erweitert. Bruno Kissling

Die Kiesreserven der Grube Aebisholz zwischen Oensingen, Kestenholz und der Grenze zum Kanton Bern reichen noch etwa bis 2022. Dies prognostizierte der Kanton bereits im August 2018. Die Grube ist seit Ende der 1950er-Jahren in Betrieb. Damit auch in Zukunft in der Region Kies abgebaut werden kann, will der Kanton die Kiesgrube erweitern. Von 23. April bis 25. Mai lag der Gestaltungs- und Erschliessungsplan öffentlich zur Mitwirkung auf. Grundsätzlich zeigt der Kanton in diesen Plänen auf, wie er die bestehende Kiesgrube zu erweitern gedenkt: Im Westen der jetzigen Grube befindet sich der Aebisholzwald. Dieser soll teilweise gerodet werden. Die Mehrheit des Waldstücks fiel 2018 dem Sturm Burglind zum Opfer. Total etwa 3000 Kubikmeter. Die neue Kiesgrube kommt auf diesem Stück zu stehen, wie Valentin Burki vom Amt für Raumplanung erklärt.

Der Sturm Burglind verwüstete 2018 einen Grossteil des Waldgebiet Aebisholz in Oensingen.

zvg

Im Anschluss sollen die Förderbänder des bestehenden Abbauorts an den neuen gezügelt werden. Am Schluss soll die alte Grube rekultiviert und so in ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden.

Nach Sommerferien erfolgt die öffentliche Auflage

Um die Grube überhaupt erweitern zu können, brauchte es eine Anpassung des kantonalen Richtplans. Der Aebisholzwald selbst gehört der Bürgergemeinde Oensingen. Die Firma Vigier betreibt den Kiesabbau. Nötig ist die Sicherstellung des Kiesabbaus, weil in der Region grössere Bauprojekte in Planung sind. Der Ausbau der A1 auf sechs Spuren sei hier als Beispiel genannt. Denn es dürfte im Sinne der Umwelt sein, wenn der Kiesabbau möglichst lokal erfolgt.

Vergangene Woche ist nun das Mitwirkungsverfahren zu Ende gegangen. Fünf Eingaben haben das Amt für Raumplanung erreicht, sagt Burki. Die Eingaben stammen von vier Privatpersonen und der Gemeinde Oensingen. Sie richten sich laut Burki nicht grundsätzlich gegen die Erweiterung der Kiesgrube. Burki erachtet es als positiv, wenn solche Eingaben gemacht werden:

«Wenn die Leute uns ihre Gedanken und Fragen in einem frühen Zeitpunkt des Verfahrens, in dem wir jetzt sind, mitteilen, ist es einfacher, darauf einzugehen und Lösungen zu finden.»

Nun werde man die Eingaben detailliert sichten und – wenn nötig – Kontakt mit den betreffenden Personen aufnehmen. «Alle kriegen eine Antwort von uns», versichert er. Je nachdem werde die Planung daraufhin nochmals angepasst. Im Anschluss können sich die beiden Standortgemeinden Oensingen und Kestenholz nochmals zum Projekt äussern. Nach den Sommerferien ist geplant, die Pläne während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Diese Phase bringt die Möglichkeit mit sich, Einsprachen zu machen. Nach dieser Phase ist der Ablauf wieder gleich, wie jetzt: sichten, Kontakt aufnehmen, einigen. Zuletzt muss der Regierungsrat den Gestaltungs- und Erschliessungsplan genehmigen und über allfällige Einsprachen entscheiden. «Wenn es keine Einsprachen gibt, gehen wir davon aus, dass der Regierungsrat die Planung Ende Jahr genehmigen kann», so Burki. Damit könnte der Kiesabbau nahtlos weitergeführt werden.