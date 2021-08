Oensingen Die Bauarbeiten auf dem «Roggen »sind in vollem Gang – eine Herausforderung ist das Bauen auf dem Jura trotzdem Ein Augenschein mit Bürgergemeindepräsident Remo Liechti auf dem Bauplatz des Gasthofs Roggen oberhalb von Oensingen. Fränzi Zwahlen-Saner 06.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als grosse Baustelle präsentiert sich derzeit der Neubau des Gasthofs Roggen, welcher der Bürgergemeinde Oensingen gehört. Patrick Lüthy

«Wir sind ziemlich gut im Zeitplan.» Das sagt der Bürgergemeindepräsident von Oensingen, Remo Liechti, über den Neubau des Gasthauses Roggen. Für ganze 6,5 Millionen Franken wird das Gasthaus auf dem beliebten Oensinger Hausberg bekanntlich neu aufgebaut. Liechti:

«Wir sind zuversichtlich, dass wir auf Ostern 2022 das Gasthaus wieder seiner Bestimmung übergeben können.»

Soeben wurde der Rohbau fertiggestellt, sodass jetzt mit den Zimmermannsarbeiten begonnen werden kann. «Bis Ende September sollte dann das Dach aufgerichtet und geschlossen und die Fenster eingesetzt sein. Dann ist alles so weit, dass wir mit dem Innenausbau fortfahren können», erklärt der Bürgergemeindepräsident weiter.

Remo Liechti vor dem Umbau Gasthaus Roggen Oensingen Fränzi Zwahlen-Saner

«Wir wollen auch keinen anderen ‹Roggen›»

Das Gasthaus Roggen wird in den genau gleichen Dimensionen wieder aufgebaut, wie es vorher war. «Wir haben hier Juraschutzzone, und so haben wir Auflagen zu beachten», so Liechti. Man habe sich aber auch gar keinen anderen «Roggen» als den Bisherigen gewünscht. «Die Bevölkerung liebt den Oensinger Hausberg. Wir wären nie auf die Idee gekommen, hier oben ein anderes Konzept zu realisieren.» So gibt es also weiterhin eine Gaststube mit einem grossen Saal sowie einem kleineren Saal und draussen eine Gartenwirtschaft unter den alten Lindenbäumen.

«Neu wird ein schöner Spielplatz gebaut, und neu werden auch zwei Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen im Haus eingerichtet.»

erläutert Liechti. Diese werden aber modulartig gebaut und es wäre auch möglich, eine grössere Wirtewohnung daraus zu machen oder Personal- oder Gästezimmer einzurichten. Das Haus wird via Holzschnitzelheizung beheizt, und in das mit Schiefer-Eternitplatten eingedeckte Dach werden teilweise Fotovoltaik-Elemente integriert. «Wir denken, mit dem so produzierten Strom können Spitzen im Stromverbrauch ausgeglichen werden», meint Liechti. Autark könnte das Haus nicht betrieben werden.

Alles anzeigen

Herausforderung: Bauen in der Juraschutzzone

Bauen in der Juraschutzzone sei vor allem logistisch eine grosse Herausforderung, sagt Liechti. «Weil alle Wiesen rund um den Bauplatz dem Mehrjahresprogramm Natur und Landschaft unterstellt sind, dürfen wir keine davon als Werkplatz nutzen. So muss alles auf dem ehemaligen Parkplatz gelagert werden, wo der Raum begrenzt ist.»

Die Wirtefamilie Gattuso-Hafner nutzt dieses Jahr Unterbruch, um sich gastronomisch weiterzubilden. Liechti erklärt: «Die Bürgergemeinde und die Wirtefamilie haben einen Vertrag, in dem steht, dass sie die Wirtschaft auf dem Roggen betreiben. Nun können sie dies ja ein Jahr lang nicht erfüllen.» Es habe nun die Variante gegeben, eine Kündigung auszusprechen. Das wollte man aber auf keinen Fall, da man mit dem Wirtepaar sehr zufrieden und glücklich sei. «Also einigten wir uns, dass wir die Familie für dieses Jahr entschädigen, sie aber eine Weiterbildung absolvieren sollen. So ergab sich eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.»

Noch immer nicht entschieden hat das Bundesgericht, ob die zum Teil betonierte Roggenstrasse, die Zufahrt zum Gasthaus, auf bestimmten 400 Metern zurückgebaut werden soll oder nicht. Dazu sagt Liechti: «Wir sind im Grunde froh, dass wir bis jetzt, während unserer Bauzeit, noch keinen Entscheid haben, denn die Strasse hält so dem Transport des schweren Baumaterials stand.»

Das Lagerhaus ist wieder zu mieten

Noch bis Ende Juli wurde das naheliegende Lagerhaus der Bürgergemeinde auf dem Roggen als kleiner Gastro-Ausweichbetrieb während den Wochenenden für hungrige und durstige Wanderer offen gehalten. «Doch wir haben uns entschlossen, diesen Betrieb einzustellen», erklärt Liechti.

«Die Kundenfrequenz war bescheiden, auch aufgrund des schlechten Wetters. Wir stellen das Lagerhaus lieber wieder – wie normal – Gästen zur Verfügung, die dort eine Party oder ein Geburtstagsfest organisieren wollen.»

Die Bürgergemeinde Oensingen wird an einem Wochenende Ende Oktober die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Baustelle begrüssen. Ebenso soll die nächste Bürgergemeindeversammlung bereits im dann wahrscheinlich noch nicht ganz fertig gestellten Saal durchgeführt werden. «Wir sind zuversichtlich und freuen uns auf jeden Fall, das Gasthaus Roggen an Ostern 2022 für die Besucher wieder öffnen zu können», so Liechti.