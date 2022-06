Oensingen Der provisorische Kreisel ist weg: Die Ausfahrt des A1-Zubringers endet nun wieder in einer Kreuzung Das Kreisel-Provisorium in Oensingen, das die Hauptstrasse mit dem Autobahnzubringer verbindet, wurde im April zurückgebaut. Nun endet die Ausfahrt wieder in einer Kreuzung. Bei der Bevölkerung sorgen die längeren Wartezeiten für Unmut. Enya Kopp 1 Kommentar 28.06.2022, 05.00 Uhr

Heute ist es weg, das Kreisel-Provisorium in Oensingen. (Archivbild) Bruno Kissling

Von April bis November 2019 wurde in Oensingen die Lehngasse bis in die Äussere Klus saniert. Dafür wurde bei der Ausfahrt des A1-Zubringers ein provisorischer Kreisverkehr gebaut. Der Kreisel habe die saubere Abwicklung der Verkehrsführung während des Baus möglich gemacht, erklärt Jürg Stuber, der Projektleiter Strassenbau vom Amt für Verkehr und Tiefbau. Darum sei der Kreisverkehr von Beginn an als Provisorium geplant gewesen.